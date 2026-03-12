Dodávky hliníka v ohrození. Vojna ženie ceny na viacročné maximá ⚙️

- Cena hliníka je najvyššie od apríla 2022 pre vojnu na Blízkom východe.
- Región zabezpečuje približne 9 % svetovej produkcie, takže výpadky výrazne zasahujú trh.
- BMI vidí priestor na rast až k 3 700 USD za tonu a očakáva deficit 1,06 milióna ton.
- Napätie potvrdzujú rastúce prémie, vyššie výbery zásob z LME aj najvyššie japonské prémie za 11 rokov.
Cena hliníka pokračuje v raste a dostala sa na najvyššie úrovne od apríla 2022. Trh reaguje na pokračujúci konflikt na Blízkom východe, ktorý obmedzuje výrobu aj prepravu z regiónu zabezpečujúceho približne 9 % svetovej produkcie. Situáciu navyše ďalej zhoršuje faktické uzavretie Hormuzského prielivu, cez ktorý sa suroviny bežne dostávajú na svetové trhy.
Napätie v regióne už viedlo k zníženiu produkcie v tamojších hutách a investori začínajú čoraz viac počítať s hlbším narušením dodávok. Podľa analytikov BMI, ktorí patria pod Fitch Solutions, má hliník ešte priestor na rast až smerom k 3 700 USD za tonu. Zároveň upozorňujú, že globálny trh sa môže tento rok dostať do deficitu okolo 1,06 milióna ton, čo by znamenalo ešte výraznejší tlak na ceny.
Rastúca nervozita je viditeľná aj v západných regiónoch. Prémie za dodávky hliníka v USA a Európe výrazne rastú, čo ukazuje na obavy odberateľov z nedostatku materiálu. V Ázii sa situácia premietla do ponukových cien pre japonských odberateľov, kde sa prémie vyšplhali na najvyššiu úroveň za 11 rokov. Rio Tinto podľa dostupných informácií ponúklo dodávky pre druhý kvartál s prémiou 350 USD za tonu, čo by bolo najviac od roku 2015.
Napätý stav potvrdzujú aj sklady Londýnskej burzy kovov (LME). Objavili sa výrazné požiadavky na stiahnutie zásob, pričom v Malajzii išlo podľa zdrojov o takmer 100 tisíc ton hliníka. To naznačuje, že časť trhu si chce materiál zabezpečiť čo najrýchlejšie mimo burzových skladov, čo je typický signál sprísňujúcej sa ponuky.
Určitou protiváhou by mohli byť vyššie exporty z Číny. Rozdiel medzi cenami na LME a šanghajskej burze sa zvýšil na najvyššiu úroveň od apríla 2022, čo môže čínskych producentov motivovať k väčším exportom. Tie by mohli časť výpadkov zmierniť. Podporu čínskej produkcii navyše dáva silný dopyt z odvetví ako umelá inteligencia alebo solárna energetika.
Celkovo však trh s hliníkom zostáva jasne napätý. Ak sa situácia v Hormuzskom prielive rýchlo nezlepší a obmedzenie výroby v regióne pretrvá, môže sa súčasný rast cien ešte prehĺbiť.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníka sa aktuálne pohybuje okolo 3532 a drží sa výrazne nad oboma kĺzavými priemermi, teda nad EMA 50 na úrovni 3394 aj nad SMA 100 okolo 3329. To ukazuje na silnú prevahu kupcov a zároveň potvrdzuje, že doterajší rast má stále pevný technický základ. Vývoj v posledných seansách navyše ukazuje sériu vyšších miním aj vyšších maxím, čo je typický znak stabilného rastového trendu. Po krátkych konsolidáciách sa cena vždy znovu vydala nahor a teraz testuje oblasť čerstvých lokálnych maxím. Trh tak zatiaľ nevysiela známky výraznejšej slabosti, aj keď po prudkom raste môže krátkodobo prísť technické upokojenie. CCI sa nachádza na hodnote okolo 185,7, teda v prekúpenej oblasti, čo potvrdzuje veľmi silné rastové momentum. Zároveň však táto úroveň naznačuje, že trh je už z krátkodobého pohľadu pomerne napätý a môže byť citlivejší na výber ziskov. Momentum sa drží nad hranicou 100, čo ďalej podporuje pozitívny výhlaď a ukazuje, že nákupná sila z trhu zatiaľ nezmizla.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa hliník udrží nad pásmom 3500–3517. Ak áno, rastový impulz môže pokračovať aj na vyššie úrovne. Najbližšie podpory sa nachádzajú okolo 3457 a potom v oblasti 3394, kde leží aj EMA 50. Kým cena zostáva nad týmito hladinami, krátkodobý trend zostáva jednoznačne pozitívny.
Zdroj: xStation5
