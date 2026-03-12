Futures na hovädzí dobytok klesajú pre štrajk v závode JBS, rast cien kukurice a situáciu na Blízkom východe 📌

Americké futures na hovädzí dobytok (CATTLE) zostávajú pod tlakom a pokračujú v poklese, keďže trh reaguje na zhoršujúci sa makro sentiment na pozadí poklesu na Wall Street, rast nákladov na krmivo v dôsledku drahšej kukurice a obavy z budúceho dopytu. Ďalším rizikovým faktorom pre sektor je možný štrajk v závode JBS v Greeley v Colorade, ktorý by mohol narušiť logistiku porážok.
- V pozadí výpredaja je aj znižovanie dlhých pozícií zo strany spravovaných fondov, ktoré pokračuje už niekoľko seáns. Po prelomení kľúčových technických úrovní sa navyše pokles zrýchlil v dôsledku ďalších systematických a technických predajov.
- Trh začal započítavať scenár, v ktorom vyššie ceny benzínu a slabší makroekonomický sentiment môžu obmedziť výdavky domácností, najmä na drahšie druhy bielkovín, ako je hovädzie mäso.
- Širším dôvodom výpredaja zostáva aj geopolitické napätie na Blízkom východe, ktoré už viac než týždeň tlačí ceny ropy vyššie a dolieha na rizikové aktíva.
- Rast cien energií a slabosť na Wall Street spustili širšiu vlnu risk-off, ktorá zasiahla aj futures na hovädzí dobytok (CATTLE).
- Na hotovostnom trhu je však situácia o niečo nuansovanejšia. Spracovatelia v poslednom období nakupovali dobytok za nižšie ceny, ich marže však zostávajú záporné. To naznačuje, že napriek poklesu cien živého dobytka spracovateľský sektor zatiaľ nezískal väčší prevádzkový komfort.
Zároveň obmedzená produkcia podporuje ceny hovädzieho mäsa vo veľkoobchode. Podľa údajov USDA ceny hovädzieho rastú, čo ukazuje, že fyzický trh s mäsom zostáva napriek tlaku na futures relatívne napätý.
Zdroj: xStation5
