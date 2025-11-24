Aplikácia Qwen od Alibaby zaznamenala viac ako 10 miliónov stiahnutí za týždeň – posilňuje spotrebiteľskú AI stratégiu

Alibaba Group Holding Ltd. (Alibaba) dosiahla významný míľnik v oblasti spotrebiteľskej umelej inteligencie. Jej aplikácia Qwen za prvý týždeň po relaunchi zaznamenala viac než 10 miliónov stiahnutí, čo poukazuje na jej ambíciu stať sa konkurentom na trhu generatívnej AI.
Debut Qwenu a reakcia trhu
Aplikácia Qwen, premenovaná a prepracovaná spoločnosťou Alibaba v polovici novembra 2025, dosiahla cieľová čísla už pri relaunchi. Spoločnosť to oznámila v blogu na WeChate. Súčasne sa akcie Alibaby v Hongkongu zvýšili o viac ako 4–6 %, čo svedčí o dôvere trhu v jej AI stratégiu.
Toto rýchle tempo sťahovania radí Qwen medzi najdynamickejšie AI aplikácie v Číne – obzvlášť v prostredí, kde mnohé západné služby, ako napríklad ChatGPT, nie sú k dispozícii.
Strategické dôsledky pre Alibabu
Pre Alibabu znamená aplikácia Qwen strategické rozšírenie za rámec tradičného e‑commerce a cloud služieb. Generálny riaditeľ Eddie Wu prezentoval víziu „AI‑first“ firmy – a Qwen je kľúčovým prvkom v tomto pláne. S investíciou nad 50 miliárd USD do AI a infraštruktúry Alibaba zdôrazňuje, že generatívna AI je jednou z hlavných osí rastu. Stažení pomáha potvrdiť záujem užívateľov o domáceho AI asistenta a otvára možnosti monetizácie – predplatné, licencie, integrácia v e‑commerce. Zdroj: xStation5
Funkcie a konkurenčné výhody
Aplikácia Qwen je prezentovaná ako univerzálny asistent: umožňuje generovanie obrázkov, tvorbu prezentácií, výskum, a v blízkej budúcnosti aj agentické funkcie (napr. samostatné vykonávanie úloh ako nákupy či rezervácie).
Medzi hlavné konkurenčné výhody patria:
-
Zdarma prístup pre používateľov v počiatočnej fáze ako stratégie akvizície.
-
Využitie domáceho trhu Číny a silnej integrácie do platformy Alibaby tam, kde západné AI nástroje často chýbajú.
-
Rýchlu konsolidáciu existujúcich aplikácií pod jednotnou značkou „Qwen“ s cieľom získať rýchlejší rast a spätnú väzbu od používateľov.
Riziká a perspektívy
Napriek povzbudivému štartu zostávajú výzvy. Vysoké stiahnutia nezaručujú dlhodobé zapojenie používateľov, ziskovosť či udržateľnosť. Konkurencia je náročná – doma aj v zahraničí. Regulácia v Číne, najmä v oblasti dát, platformovej dominance a bezpečnosti AI, môže spomaliť rast.
Kľúčové budú najbližšie kroky: zavádzanie agentických funkcií, transformácia bezplatných používateľov na ziskové segmenty (napr. firmy, prémiové služby) a expanzia mimo Čínu (s ohľadom na lokalizáciu a reguláciu). Pre investorov a analytikov bude vývoj Qwenu indikátorom, či sa Alibaba stane plnohodnotným hráčom v oblasti AI.
