Kohl’s vymenoval Michaela J. Bendera za trvalého generálneho riaditeľa v rámci snahy o obnovu

-
Michael J. Bender bol vymenovaný za trvalého CEO spoločnosti Kohl’s, účinnosť nadobudla 23. novembra 2025.
-
Jmenovanie rieši predchádzajúcu nestabilitu a podporuje návrat k zákaznícky orientovanému obchodnému modelu.
-
Bender prináša skúsenosti z oblasti retailu a e‑commerce, najmä zo spoločností Walmart a Eyemart Express.
-
Úspech bude závisieť od schopnosti firmy zlepšiť sortiment, udržať zákazníkov a priniesť finančnú obnovu.
-
Michael J. Bender bol vymenovaný za trvalého CEO spoločnosti Kohl’s, účinnosť nadobudla 23. novembra 2025.
-
Jmenovanie rieši predchádzajúcu nestabilitu a podporuje návrat k zákaznícky orientovanému obchodnému modelu.
-
Bender prináša skúsenosti z oblasti retailu a e‑commerce, najmä zo spoločností Walmart a Eyemart Express.
-
Úspech bude závisieť od schopnosti firmy zlepšiť sortiment, udržať zákazníkov a priniesť finančnú obnovu.
Spoločnosť Kohl’s Corporation oznámila vymenovanie Michaela J. Bendera za generálneho riaditeľa (CEO) s účinnosťou od 23. novembra 2025. Bender vykonával funkciu dočasného šéfa od mája tohto roku. Tento krok má zabezpečiť stabilitu vedenia a pomôcť firme zotaviť sa po období neúspešných rozhodnutí a klesajúcich tržieb.
Výmena vedenia a profesionálne skúsenosti
Predstavenstvo spoločnosti sa jednomyseľne zhodlo na výbere Bendera po dôkladnom výberovom procese. Disponuje viac ako 30-ročnou praxou v oblasti maloobchodu a spotrebiteľského segmentu. Predtým viedol sieť optík Eyemart Express a zastával významné pozície vo firmách ako Walmart, PepsiCo či L Brands.
Od roku 2019 je tiež členom predstavenstva Kohl’s a v roku 2025 krátko pôsobil ako jeho predseda.
Strategické pozadie a výzvy
Kohl’s v posledných rokoch zápasil s viacerými problémami: častá výmena generálnych riaditeľov, pokles tržieb a strategické chyby, ktoré odcudzili časť zákazníkov (napr. obmedzenie ponuky šperkov, veľkostí pre menšie postavy či vlastných značiek).
Bender avizuje návrat ku koreňom značky a zákaznícky vedenú stratégiu — zameranú na užší, ale hlbší sortiment, jednoduchšiu ponuku a vyššiu dostupnosť žiadaných produktov.
Priority pod Benderovým vedením
„Našou stratégiou je byť vedený zákazníkom,“ uviedol Bender. Medzi jeho konkrétne plány patria:
-
obnova populárnych kategórií,
-
reorganizácia usporiadania obchodov (napr. presun juniorskej módy bližšie k predajniam Sephora),
-
zníženie celkového počtu produktov a zameranie sa na dostupnosť najžiadanejších položiek.
Vyhliadky a kľúčové aspekty
Trvalé obsadenie postu CEO by mohlo ukončiť obdobie nestability. Napriek tomu musí Kohl’s presvedčiť zákazníkov a investorov, že zmeny prinesú výsledky. Blížiace sa kvartálne výsledky a podrobnosti Benderovej stratégie budú z pohľadu trhu rozhodujúce.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Alibaba vsádza na praktickú AI v okuliaroch, ale nad trhom sa vznáša tieň Pentagónu
Alibaba vstupuje na trh s inteligentnými AI okuliarmi
Ranné zhrnutie (27.11.2025)
Ako sa skončí ďalší nemecký obrat?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.