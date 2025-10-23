Apple prehral zásadný súdny spor vo Veľkej Británii kvôli poplatkom v App Store

-
Britský súd rozhodol, že Apple zneužil svoje postavenie cez poplatky v App Store.
-
Žaloba zastupuje asi 20 miliónov používateľov a môže viesť k odškodnému do 1,5 miliardy libier.
-
Apple čelí možným zmenám v obchodnom modeli, reguláciám a tlaku vývojárov na férovejšie podmienky.
-
Verdikt môže ovplyvniť ďalšie regulačné opatrenia v EÚ aj globálne.
-
Spoločnosť Apple utrpela vážnu právnu porážku vo Veľkej Británii po tom, čo Tribunál pre hospodársku súťaž (Competition Appeal Tribunal – CAT) rozhodol, že zneužila svoje dominantné postavenie v prevádzke App Storu. Hromadná žaloba, ktorá zastupuje približne 20 miliónov britských používateľov zariadení iPhone a iPad, môže viesť k vyplateniu odškodného až do výšky 1,5 miliardy libier. Ide o jeden z najvýznamnejších antitrustových prípadov proti technologickému gigantu v rámci britského práva.
Úder do obchodného modelu Applu
Spor sa týkal bežných provízií, ktoré Apple účtuje vývojárom – štandardne približne 30 % z každej platby cez App Store. Podľa súdu Apple obmedzil konkurenčné možnosti vývojárov tým, že nepovolil alternatívne platobné metódy ani distribúciu mimo svojho ekosystému.
Tribunál označil tieto praktiky za neprimerané a škodlivé pre spotrebiteľov, ktorí v konečnom dôsledku znášali dodatočné náklady. Apple podľa rozsudku vytvoril uzavretý systém distribúcie, ktorý bránil vstupu konkurencie.
Spoločnosť Apple sa voči rozhodnutiu ohradila a plánuje sa odvolať. Tvrdí, že jej platforma je inovatívna, spravodlivá a prínosná pre všetky strany.
Dôsledky pre Apple a celý technologický sektor
Rozhodnutie súdu môže mať zásadný dopad na spôsob, akým Apple monetizuje svoje digitálne služby. Segment služieb, vrátane App Storu, je kľúčovým zdrojom príjmov spoločnosti. Nútené zníženie poplatkov alebo otvorenie systému by mohlo ohroziť ziskovosť tejto časti biznisu.
Verdikt zároveň ukazuje, že britský systém hromadných žalôb začína efektívne fungovať aj proti technologickým gigantom. Môže to povzbudiť ďalších vývojárov a používateľov k podobným krokom aj mimo Spojeného kráľovstva.
Vývojári môžu využiť tento precedens na vyjednávanie výhodnejších podmienok a na posilnenie svojho postavenia voči Applu.
Finančné a strategické riziká
Hrozba vyplatenia 1,5 miliardy libier je len jednou z mnohých výziev. Ak Apple neuspeje s odvolaním, môže byť nútený upraviť svoje obchodné podmienky vo viacerých krajinách.
Medzi možné zmeny patrí zavedenie externých platobných systémov, povolenie alternatívnych obchodov s aplikáciami či zníženie poplatkov. Tieto kroky by mohli zásadne zmeniť spôsob, akým Apple ovláda distribúciu a monetizáciu v systéme iOS.
Investori, vývojári a regulačné orgány teraz budú sledovať, ako Apple zareaguje – či sa pokúsi o dohodu, zmení svoje podmienky, alebo sa bude spoliehať na právnu obranu.
