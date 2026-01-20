Apple uvedie skladací iPhone za 2 000 dolárov, plánuje milióny kusov už tento rok

-
Apple plánuje uviesť prvý skladací iPhone v roku 2026 s cenou okolo 2 000 dolárov.
-
Zložitosť výroby môže obmedziť dostupnosť v prvých rokoch.
-
Prémiová cenová hladina odzrkadľuje technologickú náročnosť a stratégiu značky.
-
Apple môže významne podporiť rast trhu skladacích smartfónov.
-
Apple plánuje uviesť prvý skladací iPhone v roku 2026 s cenou okolo 2 000 dolárov.
-
Zložitosť výroby môže obmedziť dostupnosť v prvých rokoch.
-
Prémiová cenová hladina odzrkadľuje technologickú náročnosť a stratégiu značky.
-
Apple môže významne podporiť rast trhu skladacích smartfónov.
Spoločnosť Apple plánuje tento rok uviesť svoj prvý skladací iPhone a dodať na trh milióny kusov. Novinka by mala stáť približne 2 000 dolárov (okolo 1 800 €), čím sa zaradí medzi najdrahšie smartfóny na trhu. Ide o zásadný krok vpred v oblasti inovácií dizajnu a technológie v rámci produktovej línie iPhonov.
Pokročilé spracovanie a technická náročnosť
Zariadenie má disponovať ohybným displejom s knižným otváraním a špeciálnym pántom, ktorý zabezpečí minimalizáciu ohybovej línie. Apple však údajne čelí výrobným komplikáciám, čo môže ovplyvniť dostupnosť v prvých rokoch — obzvlášť počas roka 2026 a potenciálne aj 2027.
Prémiové ceny a vysoké očakávania
Cena nového zariadenia sa môže vyšplhať až na 2 300 dolárov. Reflektuje to nákladnú výrobu, zložité technologické riešenia a snahu o zachovanie exkluzivity značky Apple. Analytici však očakávajú silný dopyt, najmä od technologických nadšencov a fanúšikov značky.
Rast trhu so skladacími zariadeniami
Apple by svojím vstupom mohol zásadne ovplyvniť trh so skladacími telefónmi, ktorý rastie vďaka modelom od spoločností Samsung a Google. Odborníci predpovedajú, že globálny trh skladacích smartfónov zaznamená v roku 2026 medziročný rast o 30 %, pričom Apple bude kľúčovým hráčom tohto vývoja.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Apple uvádza novú generáciu AirTagu s väčším dosahom a hlasnejším reproduktorom
US Open: Big Tech, Fed a politika v akcii. Pred trhmi je testovací týždeň!
Investori LVMH žiadajú plán nástupníctva po Bernardovi Arnaultovi
Mercosur: Obavy poľnohospodárov sú prehnané, priemysel víťazí – fakty vs. mýty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.