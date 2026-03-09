Ceny ropy prudko stúpajú, letecké spoločnosti klesajú ✈️

- Vysoké ceny ropy spôsobujú pokles akcií leteckých spoločností
- Niektoré letenky teraz stoja až sedemkrát viac ako pred týždňom.
- Analytici varujú pred poklesom cestovania a možným uzemnením lietadiel.
- Vysoké ceny ropy spôsobujú pokles akcií leteckých spoločností
- Niektoré letenky teraz stoja až sedemkrát viac ako pred týždňom.
- Analytici varujú pred poklesom cestovania a možným uzemnením lietadiel.
Akcie leteckých spoločností prudko klesajú po tom, ako prudký nárast cien ropy vyvolaný konfliktom medzi USA, Izraelom a Iránom zvýšil obavy investorov o výrazné zvýšenie nákladov v leteckom priemysle. Rast cien ropy je pre letecké spoločnosti veľkým problémom, pretože palivo je po mzdách ich druhou najväčšou nákladovou položkou, ktorá zvyčajne predstavuje približne pätinu až štvrtinu prevádzkových nákladov. Prudký rast cien ropy preto okamžite zvyšuje tlak na financie dopravcov.
Investori reagovali na situáciu predajom akcií leteckých spoločností v rôznych regiónoch. V Ázii napríklad akcie Korean Air klesli o viac ako 8 %. Pod tlakom sa ocitli aj európske letecké spoločnosti, pričom akcie Air France-KLM, Lufthansa a IAG, ktorá vlastní British Airways, stratili na začiatku obchodovania približne 4 až 6 %. Americké letecké spoločnosti tiež vykazujú slabšie výsledky v predburzovom obchodovaní. Ryanair klesol pred otvorením trhu o viac ako 3,5 % a Delta Air Lines o viac ako 3 %. Pod tlakom sú však aj iné letecké spoločnosti na rôznych trhoch, keďže investori reagujú na prudký nárast cien ropy a obavy z vyšších nákladov na palivo a možného ochladenia dopytu po leteckej doprave.
Vplyv rastúcich nákladov sa začína odrážať aj v cenách leteniek. Napríklad podľa údajov sa cena priameho letu z Soulu do Londýna s Korean Air za týždeň zvýšila z približne 564 USD na viac ako 4 300 USD. Analytici varujú, že takýto výrazný nárast cien by mohol znížiť dopyt po cestovaní, najmä medzi turistami, a spoločnosti by mohli začať obmedzovať služobné cesty kvôli neistým ekonomickým vyhliadkam.
Situáciu ďalej komplikuje obmedzenie vzdušného priestoru na Blízkom východe. Podľa údajov spoločnosti Cirium bolo od začiatku konfliktu zrušených viac ako 37 000 letov do a z tejto oblasti. Letecké spoločnosti sú často nútené meniť trasy, prevážať viac paliva alebo robiť dodatočné zastávky na doplnenie paliva, aby sa vyhli rizikovým oblastiam. Analytici tiež varujú, že ak vysoké ceny paliva pretrvajú dlhšie obdobie, letecký sektor by sa mohol dostať pod značný finančný tlak. V extrémnych prípadoch by niektoré spoločnosti mohli byť nútené uzemniť časť svojich flotíl a slabšie letecké spoločnosti by sa mohli ocitnúť vo vážnych finančných ťažkostiach. Podobná situácia nastala po roku 2005, keď prudký nárast cien paliva prispel k bankrotom viacerých veľkých amerických leteckých spoločností.
GRAF AF.FR (H1), IAG.UK (H1), LHA.DE (H1)
Zdroj: xStation05
Články:
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
