Zhrnutie trhov: Silný výpredaj európskych akcií uprostred energetickej krízy 🔔

- Európske akciové trhy začali týždeň prudkými poklesmi, keď eskalácia konfliktu s Iránom viedla k rastu cien ropy a spustila náladu risk-off.
- Index STOXX 600 stráca až 2,00 %, čím prehlbuje pokles z minulého týždňa o 5,51 % a ponecháva index takmer 7,30 % pod jeho februárovým rekordom. Hlavné indexy vrátane DE40, FRA40, UK100 a SPA35 odpisujú medzi 1,50–2,50 %. Index volatility VSTOXX rastie takmer o 4,00 % na 30,30 bodu, čo je najvyššia úroveň od apríla.
Ceny ropy vzrástli len v marci o viac ako 50 % a krátko sa priblížili k úrovni 120 USD za barel po eskalácii útokov na iránsku energetickú infraštruktúru a narušení dopravy cez Hormuzský prieliv, čo fakticky ochromilo kľúčovú trasu zodpovednú za približne 20 miliónov barelov denne z globálnych dodávok.
- Ceny plynu v Európe prudko vzrástli pre obavy z narušenia dodávok. Futures na zemný plyn vyskočili o viac ako 14 % na 62 EUR/MWh po predchádzajúcom raste o 65 % v minulom týždni z úrovne okolo 30 EUR/MWh.
- Toky LNG sa znížili a zariadenie Ras Laffan LNG v Katare bolo uzavreté. Zároveň zostávajú zásoby plynu v EÚ pod úrovňou 30 %, čo zvyšuje obavy z možného nedostatku energií.
- Nemecko zaznamenalo v januári prudký pokles priemyselných objednávok o 11,1 % m/m, výrazne horší než očakávaných –4,5 %, čím sa otočil decembrový rast o +6,4 %. Domáce objednávky klesli o 16,2 % a zahraničné o 7,1 %, zatiaľ čo priemyselná produkcia klesla o 0,5 %. Slabosť bola z veľkej časti spôsobená vysokou volatilitou — objednávky v sektore kovových výrobkov spadli o 39,4 %, zatiaľ čo automobilový priemysel vzrástol o 10,4 %.
- Rastú aj výnosy európskych vládnych dlhopisov, keďže investori začínajú započítavať zvýšenie sadzieb ECB o 25 bázických bodov do júla.
- Energetické spoločnosti patrili medzi niekoľko málo víťazov rastu cien ropy, zatiaľ čo väčšina sektorov klesala. Bankový sektor stráca viac ako 3,2 %, reality 3,1 % a sektor základných surovín patrí medzi najväčších porazených. Aerolinky sa dostali pod tlak pre rastúce náklady na palivo — Lufthansa klesla o 3,9 %, zatiaľ čo Air France-KLM stratila 4,1 %. Naopak rastú obranné spoločnosti, vrátane talianskej firmy Leonardo (+4,00 %).
- Medzi veľkými spoločnosťami Rolls-Royce klesá o 3,83 %, zatiaľ čo Anglo American stráca približne 6,30 %, čo odráža široký výpredaj v cyklických sektoroch. Spoločnosť Roche oslabila o 4,75 % po tom, čo jej perorálny liek na rakovinu prsníka nesplnil hlavný cieľ v klinickej štúdii.
- Irán oznámil Mojtabu Chameneího ako nového najvyššieho vodcu, čím posilnil tvrdší politický postoj počas pokračujúcej vojny s USA a Izraelom.
- Výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgievová varovala tvorcov politík, aby sa „pripravili na historické šoky“.
