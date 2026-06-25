Apple zdražuje: Náklady na pamäte zaťažujú spoločnosť aj trhy

Apple, výrobca a distribútor (predovšetkým) iPhonov a počítačov Mac, vo štvrtok oznámil výrazné zvýšenie cien svojich produktov – ceny vzrastú o niekoľko desiatok percent.
Trh reagoval negatívne a akcie spoločnosti strácajú viac ako 5 %.
APLE.US (D1)
Ocenenie spoločnosti zostáva v dlhodobom rastúcom trende. Fibonacciho projekcie naznačujú silnú zónu rezistencie medzi 240 a 260 USD. Táto oblasť sa bude prekrývať s (potenciálnou) spodnou hranicou rastového kanála, čo znamená, že prehlbovanie korekcie bude pre predajcov čoraz náročnejšie. Za zmienku stojí aj prekrižovanie EMA100 nad EMA200 smerom zdola, ktoré možno interpretovať ako silný býčí signál. Zdroj: xStation5.
Za bežných trhových podmienok by takéto zvýšenie cien signalizovalo dôveru spoločnosti v dopyt po jej produktoch a investori by akcie nakupovali v očakávaní vyšších marží.
V tomto konkrétnom prípade však spoločnosť jasne uvádza, že zdraženie je dôsledkom rastúcich cien pamätí RAM. Počítače a telefóny dnes súťažia o dodávky pamätí s dátovými centrami a obrovskými rozpočtami najväčších spoločností pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie.
Trh preto neočakáva rast marží, ale iba snahu o ich udržanie. A treba dodať, že ani tá nemusí byť úspešná. Prečo?
Podľa hrubých odhadov a nezávislých analýz predstavujú náklady na pamäte RAM v produktoch Apple približne niekoľko desiatok percent celkových výrobných nákladov. Tento podiel však rastie s vyššou konfiguráciou daného zariadenia.
Zároveň ceny pamätí v segmente, v ktorom Apple pôsobí, za posledný rok vzrástli približne o 150–200 %. Zvýšenie cien produktov približne o 20 % pri podiele nákladov okolo 10–20 % znamená, že súčasné zdraženie dokáže iba kompenzovať rast nákladov, nie rozšíriť marže. Navyše možno očakávať tlak na spomalenie rastu predaja.
Treba tiež pripomenúť, že vo výhľadoch ani výsledkoch spoločností z oblasti pamätí a polovodičov zatiaľ nič nenasvedčuje koncu tohto „cyklu“. V najhoršom prípade môže ísť iba o prvé z viacerých ďalších zdražení.
Tieto udalosti a ich dôsledky môžu predstavovať jeden z medvedích faktorov pre širší akciový trh. Investori budú čoraz viac započítavať maximálne vyťažené dodávateľské reťazce a rastúce náklady na elektronické komponenty naprieč celým trhom, nielen pri vybraných spoločnostiach.
Takéto očakávania sa môžu preniesť napríklad aj do ocenenia spoločnosti Take-Two, ktorej akcie rastú vďaka očakávaniam okolo GTA VI. Nedostatok komponentov a ich vyššie ceny môžu mnohých spotrebiteľov odradiť alebo im znemožniť vyskúšať novú hru od Rockstar Games.
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