Anthropic podpísal megadohodu na výpočtový výkon za 10 miliárd USD 💰

Spoločnosť Anthropic, ktorá stojí za modelom Claude, uzavrela dohodu na odber výpočtovej kapacity v hodnote približne 10 mld. USD. Kontrakt má trvať šesť rokov a podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa týka dátového centra prevádzkovaného mladým cloudovým startupom Volta Infra Holdings.
Dohoda ukazuje, ako rýchlo rastú náklady na vývoj a prevádzku pokročilých modelov umelej inteligencie. Anthropic sa snaží zabezpečiť dostatok výpočtového výkonu pre rastúci počet firemných aj bežných používateľov, ktorí jeho nástroje využívajú napríklad pri programovaní, analýze dát alebo automatizácii pracovných úloh.
Volta už skôr oznámila kontrakt v hodnote 10 mld. USD s nemenovaným laboratóriom zameraným na AI. Kapacita má byť dodaná v spolupráci so spoločnosťou Bitdeer Technologies Group, ktorá prevádzkuje dátové centrá a doteraz sa sústreďovala najmä na ťažbu Bitcoinu. Žiadna zo zúčastnených spoločností však klienta oficiálne nepotvrdila.
Dátové centrum v Nórsku ponúkne výkon 133 megawattov
Výpočtová infraštruktúra má vzniknúť v Nórsku a ponúknuť kapacitu približne 133 megawattov. Dátové centrum má byť vybavené najnovšou generáciou čipov Nvidia Vera Rubin, ktoré sú určené na náročné úlohy v oblasti umelej inteligencie.
Nórsko je pre podobné projekty atraktívne najmä vďaka dostupnosti energie, chladnejšiemu podnebiu a možnosti efektívnejšieho chladenia dátových centier. Pre Anthropic môže byť dôležitá aj geografická diverzifikácia, keďže spoločnosť nechce byť závislá iba od niekoľkých veľkých amerických poskytovateľov infraštruktúry.
Firma v posledných mesiacoch uzatvárala dohody o výpočtovom výkone aj so spoločnosťami SpaceX, AMD a Akamai Technologies. Podľa skorších informácií navyše rokuje o prenájme kapacity v dátových centrách spoločnosti Meta Platforms.
Volta rýchlo rastie vďaka boomu umelej inteligencie
Startup Volta vznikol iba v januári a založili ho bývalí manažéri spoločnosti Brookfield Asset Management. Firma sa zameriava na prenájom výpočtovej kapacity a financovanie nákladných nákupov čipov pre zákazníkov z oblasti AI.
Volta zároveň oznámila získanie 300 mil. USD od investorov, pričom transakcia ocenila firmu na 2,4 mld. USD. Takýto rýchly rast ukazuje, aký silný je dopyt po špecializovanej infraštruktúre pre umelú inteligenciu.
Jej partner Bitdeer patrí medzi rastúcu skupinu ťažiarov kryptomien, ktorí časť svojich dátových centier prestavujú pre potreby AI. Pokles cien Bitcoinu a kolísavá ziskovosť ťažby motivujú niektoré spoločnosti presúvať výpočtový výkon do stabilnejších alebo výnosnejších služieb pre technologické firmy.
Bitdeer plánuje upraviť časť svojich areálov v Texase, Tennessee a štáte Washington, aby mohli podporovať prevádzku modelov umelej inteligencie.
Anthropic potrebuje miliardy na ďalší rast
Anthropic tento rok získal vo financovaní približne 65 mld. USD, ktoré majú pomôcť pokryť rýchlo rastúce náklady na vývoj modelov, nákup čipov a prevádzku dátových centier. Firma zároveň zvažuje vstup na burzu, ktorý by mohol prísť už v tomto roku.
Prípadné IPO by Anthropicu umožnilo získať ďalší kapitál z verejných trhov. Zároveň by však od spoločnosti vyžadovalo väčšiu transparentnosť týkajúcu sa tržieb, nákladov, ziskovosti a dlhodobých záväzkov za infraštruktúru.
Nová dohoda za 10 mld. USD ukazuje, že vývoj špičkových modelov je čoraz kapitálovo náročnejší. Výpočtový výkon sa stáva jednou z najdôležitejších konkurenčných výhod, pretože bez dostatočnej kapacity nemožno trénovať väčšie modely ani uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov.
AI spoločnosti budujú čoraz prepojenejšiu infraštruktúru
Anthropic aj konkurenčná OpenAI využívajú kombináciu veľkých technologických firiem, výrobcov čipov a nových cloudových poskytovateľov. Cieľom je rýchlo rozširovať infraštruktúru bez nutnosti priamo vlastniť všetky dátové centrá.
OpenAI podľa skorších vyjadrení očakáva, že výdavky na fyzickú infraštruktúru pre AI môžu v budúcnosti dosiahnuť až bilióny dolárov. Firma zároveň pripravuje nové dátové centrum v Georgii, ktorého hodnota by mohla presiahnuť 30 mld. USD, a rokuje o ďalších rozsiahlych projektoch so spoločnosťami Nvidia a SoftBank.
Tento model však prináša aj riziká. Poskytovatelia financovania, výrobcovia čipov, cloudové startupy a vývojári AI sú čoraz viac vzájomne prepojení. Ak by dopyt po umelej inteligencii nesplnil vysoké očakávania, problémy jedného článku by sa mohli rýchlo preniesť do ďalších častí celého ekosystému.
Pre investorov preto nebude dôležité iba tempo rastu AI služieb, ale aj schopnosť spoločností dlhodobo financovať infraštruktúru a vytvárať dostatočné príjmy, ktoré ospravedlnia mimoriadne vysoké kapitálové výdavky.
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