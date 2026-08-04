Výsledky Palantiru: Vysoké očakávania a ešte vyššie zisky

Kontroverzná americká technologická spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026. Ako ukazuje obchodovanie po zatvorení trhu, investori prijali report mimoriadne pozitívne a akcie pred otvorením trhu rastú približne o 15 %.
Sentiment voči spoločnosti bol pred zverejnením výsledkov pomerne chladný. Od minuloročného maxima akcie stratili približne 40 %.
Technická analýza Palantiru (D1)
Cena sa prudko odrazila od úrovne 161,8 % Fibonacciho retracementu, ktorá teraz označuje lokálne minimum. Posledná korekcia zároveň prerazila líniu downtrendu. Ak si spoločnosť udrží tempo viditeľné v predobchodnej fáze, akcie by mali otvoriť nad EMA200.
Ďalším býčím signálom je objem obchodovania, ktorý prostredníctvom postupného poklesu naznačuje slabnúci predajný tlak.
Zdroj: xStation5
Sentimentu pred zverejnením výsledkov nepomohli ani predstavitelia spoločnosti, napríklad Alex Karp a Peter Thiel. Manažment pred výsledkami predal významné balíky akcií, čo viacerí analytici považovali za vážny varovný signál. V prípade Palantiru má však tento signál pomerne nízku vypovedaciu hodnotu, keďže predstavitelia spoločnosti podobné predaje uskutočňujú relatívne pravidelne.
Ani tento umiernený až pesimistický sentiment nezabránil trhu očakávať od Palantiru výrazný rast. Spoločnosť opäť ukázala, že označenie „hypergrowth“ sa s ňou nespája bezdôvodne. Očakávania prekonala veľmi výrazne.
Tržby
- Očakávanie: 1,82 mld. USD (+82 % medziročne)
- Skutočnosť: 1,94 mld. USD (+94 % medziročne)
Zisk na akciu
- Očakávanie: 0,34 USD (+213 %)
- Skutočnosť: 0,41 USD (+256 %)
Výsledky zodpovedajú očistenej prevádzkovej marži približne 62 % a hrubej marži podľa GAAP vo výške 84,7 %.
Tieto výsledky ukazujú, prečo je Palantir prakticky vo vlastnej lige. Tržby a zisk však nepredstavujú celý investičný príbeh – sú iba jeho začiatkom.
Kvalita výsledkov
Niektorí analytici upozorňujú, že ziskovosť Palantiru môže pôsobiť nadhodnotene. Rozdiel medzi očistenými a vykázanými výsledkami je spôsobený predovšetkým investíciou spoločnosti do SpaceX a akciovými odmenami zamestnancov (stock-based compensation).
Výdavky na akciové odmeny medziročne vzrástli o 66 %, ich podiel na tržbách však v skutočnosti klesol.
Po očistení o vplyv investície do SpaceX by očistený zisk na akciu dosiahol približne 0,39 USD, čo by stále znamenalo rast o viac než 200 % a výrazné prekonanie trhového konsenzu.
Detaily a obchodný model
Na posúdenie kvality tak rýchlo rastúcej spoločnosti je potrebné analyzovať výsledky oveľa podrobnejšie než pri väčšine technologických firiem.
Na strane nákladov vzrástli celkové náklady za prvú polovicu roka iba o niečo viac než 20 %. To potvrdzuje mimoriadne silnú prevádzkovú páku, vďaka ktorej každé prekonanie očakávaní výrazne zvyšuje dlhodobú hodnotu spoločnosti.
Ďalším veľmi silným signálom je vývoj ukazovateľa RPO (Remaining Performance Obligations), ktorý spomína napríklad aj investor Michael Burry. V prvej polovici roka 2026 vzrástol medziročne o viac než 260 %.
To naznačuje, že dopyt po službách spoločnosti je ešte vyšší, než manažment predtým naznačoval.
Zároveň však rast RPO neznamená, že by firma mala problém premieňať objednávky na tržby.
Kľúčový SaaS ukazovateľ Dollar Retention vzrástol na takmer rekordných 157 % (+700 bázických bodov).
Ďalšie dôležité ukazovatele:
- Tržby od existujúcich zákazníkov vzrástli o 85 %.
- Podiel 20 najväčších zákazníkov na celkových tržbách klesol zo 43 % na 40 %, čo poukazuje na lepšiu diverzifikáciu klientely.
- TCV (Total Contract Value) vzrástla o 49 %.
- Duration-adjusted TCV vzrástla o 129 %.
Jedným z najväčších pozitívnych prekvapení bol rast komerčných kontraktov v USA, ktoré medziročne vzrástli o 153 %.
To znamená:
- Palantir je čoraz menej závislý od ťažšie predvídateľných vládnych kontraktov aj od Európy, ktorá čoraz viac presadzuje digitálnu suverenitu.
- Produkty Palantiru už nie sú iba experimentálnymi alebo úzko špecializovanými riešeniami pre najväčšie inštitúcie. Výsledky naznačujú, že sa z nich stáva skutočne komerčný produkt.
- Trh vládnych zákaziek je síce významný, no jeho potenciál je výrazne menší než možnosti rastu na komerčnom trhu.
Výhlaď
Pozornosť investorov tentoraz nesmerovala ani tak ku kontroverznému generálnemu riaditeľovi, ale predovšetkým k novému výhľadu spoločnosti.
Manažment zvýšil očakávania pre 3. štvrťrok aj pre celý rok.
V 3. štvrťroku spoločnosť očakáva:
- Tržby nad 2,16 mld. USD
- Prevádzkový zisk nad 1,29 mld. USD
Za celý rok očakáva:
- Viac než 8,15 mld. USD tržieb
- Z toho 3,42 mld. USD má pochádzať z amerického komerčného segmentu.
Voľný peňažný tok by mal dosiahnuť 4,5–4,7 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o viac než 100 % a približne 200 mil. USD nad mediánom analytických odhadov.
Výhľad do budúcnosti
Na konci každého štvrťroka zverejňuje generálny riaditeľ Alex Karp list akcionárom. Jeho štýl komunikácie býva často chaotický, no posledný list naznačuje, že za hlavnú prekážku ďalšieho rozvoja AI považuje obchodný model spoločností OpenAI a Anthropic.
Podľa Karpa je najväčším problémom snaha uzavrieť zákazníkov do jediného modelu LLM, nad ktorým nemajú kontrolu.
Palantir naopak rozširuje integrácie tak, aby si klient mohol vybrať ľubovoľný model, používať ho kedykoľvek a na akýkoľvek účel.
To je dôležitá súčasť investičného príbehu spoločnosti. Samotný manažment pomerne otvorene naznačuje, že obchodný model OpenAI a Anthropicu sa môže postupne približovať svojim limitom.
Palantir dnes klientom aj akcionárom ponúka mimoriadne vysokú pridanú hodnotu. Zároveň však zatiaľ nepredstavil stratégiu, ktorá by spoločnosti umožnila stať sa dlhodobo nezávislou od produktov veľkých AI laboratórií.
Taký mimoriadny rast, aký vykazuje Palantir, je dvojsečnou zbraňou. Aktuálny medián odhadov napríklad naznačuje, že spoločnosť môže v rokoch 2030 až 2031 generovať voľný peňažný tok vo výške 20 mld. USD a tržby až 50 mld. USD. To zatiaľ nie je úroveň Microsoftu alebo Nvidie, no ide už o vyššie hodnoty, než aké dosahovala Meta pred začiatkom rozsiahlych investícií do AI.
Spoločnosť sa v súčasnosti obchoduje za mimoriadne vysoké oceňovacie násobky, približne 140-násobok zisku (P/E), 62-násobok tržieb (P/S) a 186-násobok voľného peňažného toku (P/FCF). Znamená to, že investori budú na návratnosť investície čakať viac než 100 rokov a že sú akcie absurdne drahé?
Nie. Znamená to, že spoločnosť nemá prakticky žiadny priestor na chyby alebo sklamania. V opačnom prípade môže jej ocenenie utrpieť neprimerane prudký pokles. Vyplýva to zo vzťahu medzi prevádzkovou pákou a terminálnou hodnotou spoločnosti.
Akékoľvek sklamanie v tempe rastu vytvára v projektovanej valuácii spoločnosti „medzeru“, ktorá sa pri vysokých násobkoch postupne premieta do čoraz výraznejšieho rozdielu.
Trhový konsenzus v súčasnosti očakáva, že rast tržieb sa v roku 2027 spomalí a stabilizuje približne v pásme 40 až 50 %. Niektoré oceňovacie modely naznačujú, že pri týchto predpokladoch nemusí byť spoločnosť v horizonte 5 až 10 rokov drahá a môže byť dokonca relatívne lacná alebo aspoň férovo ocenená.
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