ASML varuje pred dopadmi ciel

Generálny riaditeľ holandskej technologickej spoločnosti ASML Holding NV, Christophe Fouquet, vo štvrtok varoval, že narastajúce geopolitické napätie a vývozné obmedzenia ohrozujú spoluprácu a inovácie v polovodičovom priemysle. Urobil tak len deň po tom, čo prezident Donald Trump oznámil nové rozsiahle dovozné clá, ktoré zasahujú spojencov aj konkurentov USA a môžu vážne narušiť globálne obchodné toky.

Fouquet na konferencii v Holandsku pripomenul, že úspech tohto odvetvia spočíva v schopnosti ľudí spolupracovať cez hranice – čo je dnes ohrozené. Hoci sa konkrétne k americkým clám nevyjadril, európske technologické firmy, na ktoré môžu dopadnúť tarify až 20 %, zatiaľ analyzujú možné dopady na biznis a dodávateľské reťazce.

ASML má na globálnom trhu výnimočné postavenie, keďže je jediným výrobcom extrémne ultrafialových (EUV) litografických strojov, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu najpokročilejších čipov pre smartfóny, počítače či umelú inteligenciu. Hoci sa clá priamo nevzťahujú na polovodiče, nezahŕňajú výnimku pre nástroje na ich výrobu, čo vnáša neistotu do ďalšieho vývoja.

Hoci iba 16 % tržieb ASML v roku 2024 pochádzalo z USA, rozsiahle expanzie kľúčových amerických klientov – Intel, TSMC či Samsung – stavajú firmu do citlivej pozície. Títo výrobcovia masívne investujú do výstavby nových čipových fabrík v USA, podporené 25 % daňovým kreditom v rámci amerického zákona CHIPS and Science Act z roku 2022.

Trumpove clá, ktoré zasahujú aj Holandsko, Japonsko (24 %) a Južnú Kóreu (26 %), predstavujú podľa analytikov najagresívnejší obchodný zásah od jeho nástupu do funkcie. Európska únia pripravuje odvetné opatrenia, čo potvrdila holandská ministerka zahraničného obchodu Reinette Klever. Tá uviedla, že prebiehajú rokovania s USA o recipročnom prístupe, no nepotvrdila, či Holandsko požiada o výnimku pre ASML.

Aj keď krátkodobý vplyv na hospodárenie môže byť obmedzený, podľa ASML je dlhodobo ohrozená samotná podstata technologického pokroku, ak budú krajiny naďalej uprednostňovať politiku pred spoluprácou. Situáciu preto pozorne sledujú nielen európski výrobcovia, ale aj celý globálny technologický sektor.

Graf ASML.US (D1)

Akcie spoločnosti ASML sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 669 USD, teda pod oboma kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá). Táto technická konfigurácia potvrdzuje pretrvávajúcu slabosť a pokračovanie zostupného trendu, ktorý trvá od vrcholu nad 1000 USD z polovice roka 2024.

RSI sa nachádza na hodnote 41, čo naznačuje oslabujúci nákupný tlak, no trh sa zatiaľ drží mimo prepredaného pásma. MACD zostáva v negatívnom teritóriu a rozdiel medzi hlavnou a signálnou líniou ukazuje na slabnúce momentum bez známok obratu.

Z dlhodobého pohľadu je dôležité, že sa akcie viackrát odrazili od technickej podpory v pásme 645–650 USD, čo sa javí ako kľúčová úroveň. Ak by však došlo k jej prerazeniu, mohol by nasledovať pokles k ďalšiemu supportu v zóne 600–580 USD.

Zdroj: xStation5