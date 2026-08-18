Graf dňa: Koniec idyly v Japonsku? JP225 stráca viac ako 2 %

Po vlne silných ziskov v prvej polovici augusta dnes japonský index Nikkei 225 zaznamenal prudký pokles o viac ako 2 %. Kontrakt na index sa aktuálne pohybuje okolo 67 400 bodov a prehlbuje straty spolu s klesajúcimi futures na americké indexy. Ak súčasné klesajúce momentum vydrží až do záveru ázijskej seansy, mohlo by ísť o najhlbšiu jednodňovú korekciu od konca júla.
Optimizmus investorov narazil na prekážku a na trhoch v celom ázijsko-pacifickom regióne prevládla averzia voči riziku. Za takým výrazným zhoršením sentimentu v Japonsku stojí kombinácia viacerých kľúčových faktorov: od eskalácie geopolitického napätia cez rastúce výnosy dlhopisov až po včerajšie neuspokojivé ekonomické údaje.
JP225 by mohol potenciálne preraziť zo svojho súčasného krátkodobého uptrendu. Zdroj: xStation5
Dôvody poklesu japonských akcií
1. Rast cien ropy a hrozba eskalácie na Blízkom východe
Spúšťačom výpredaja sa stala geopolitika. Americký prezident Donald Trump kategoricky vylúčil predĺženie dočasného prímeria s Iránom a jeho tvrdá rétorika vrátane hrozieb voči Ománu zvýšila obavy o bezpečnosť dodávok komodít. Reakcia trhu bola okamžitá: cena ropy Brent prekonala 91 USD za barel a americká WTI vzrástla nad 84 USD.
Pre Japonsko, ekonomiku takmer úplne závislú od dovozu energií, ide o veľmi nepriaznivú správu. Prudký rast cien ropy znamená vyššie náklady pre spoločnosti a tlak na marže, čo prirodzene vedie investorov k predaju akcií na tokijskej burze.
2. Výnosy japonských dlhopisov na úrovniach z roku 1996
Ďalšou výraznou záťažou pre akciový trh je dlhopisový trh. Výnosy 10-ročných japonských štátnych dlhopisov (JGB) vzrástli približne na 2,95 %, čo je najvyššia úroveň od septembra 1996.
Rastúce výnosy bezpečných štátnych dlhopisov z nich robia čoraz atraktívnejšiu alternatívu k rizikovejším akciám. V prostredí rastúcich výnosov trpia najmä ocenenia technologických spoločností, z ktorých kapitál odteká smerom k bezpečnejším aktívam.
3. Slabý jen zvyšuje tlak (rast USDJPY)
Na menovom trhu sledujeme oslabovanie japonskej meny. Kurz USDJPY rastie a približuje sa k úrovni 159,7. Slabý jen bol na tokijskej burze zvyčajne prijímaný pozitívne, pretože podporoval konkurencieschopnosť veľkých japonských exportérov.
V súčasnej situácii je však tento efekt dvojsečný. Pri cene ropy Brent nad 91 USD výrazne oslabujúci jen prudko zdražuje dovoz energií, čo priamo zaťažuje domácu ekonomiku aj rozpočty spotrebiteľov.
4. Slabý HDP a čakanie na piatkovú infláciu
Ani domáce makroekonomické fundamenty neposkytujú veľa dôvodov na optimizmus. Včerajšie údaje o japonskom HDP boli pomerne slabé: anualizovaný rast za Q2 dosiahol iba 1,1 % oproti očakávaným 2,1 % a predchádzajúcim 1,9 %. To oslabilo chuť investorov nakupovať akcie a zvýšilo obavy o tempo rastu japonskej ekonomiky.
Investori zároveň vyčkávajú na piatkové kľúčové údaje o inflácii v Japonsku. Tie môžu rozhodnúť o ďalších krokoch centrálnej banky, najmä v kontexte spomínanej dovážanej inflácie a rastúcich výnosov. Hoci samotné zvýšenie sadzieb býva pre akciový trh všeobecne negatívne, drahšie peniaze by teraz mohli pomôcť ukončiť oslabovanie jenu.
5. Čo očakávať ďalej?
Dnešný prepad Nikkei 225 je typickým príkladom úniku od rizika v prostredí hromadiacich sa problémov. Po úspešnej prvej polovici augusta bol trh náchylný na korekciu a spúšťačom sa napokon stala geopolitika a ropa, ktoré odhalili slabiny japonskej ekonomiky: závislosť od dovozu surovín a tlak spojený s najvyššími nákladmi na financovanie za takmer tri desaťročia.
Zvýšená volatilita môže na tokijskej burze pretrvávať až do zverejnenia piatkových inflačných údajov.
Kontrakt na Nikkei 225 je dnes najhoršie výkonným indexovým inštrumentom. Hoci z technického pohľadu zostáva strednodobý výhľad indexu pozitívny, zároveň je pomerne výrazne prekúpený v porovnaní s 2-ročným a 5-ročným priemerom. Indikátor RSI sa nachádza v prekúpenej oblasti. Zdroj: XTB
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