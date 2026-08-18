Krypto novinky: USA posúvajú reguláciu stablecoinov, Polymarket čelí zákazu a Ethereum varuje pred upgradom ⚡

Kryptomenový sektor prináša ďalšiu sériu dôležitých správ z oblasti regulácie, bezpečnosti aj technologického vývoja.
USA pripravujú pravidlá pre stablecoiny
- Americké ministerstvo financií pokročilo s implementáciou zákona GENIUS Act, ktorý má vytvoriť regulačný rámec pre platobné stablecoiny. Ministerstvo v pondelok otvorilo 60-dňové pripomienkové konanie k navrhovaným pravidlám.
- Nová regulácia má okrem iného stanoviť podmienky, za ktorých budú spoločnosti môcť vydávať platobné stablecoiny v USA. Vo všeobecnosti má platiť, že emitent bude potrebovať príslušnú federálnu alebo štátnu licenciu.
- GENIUS Act bol podpísaný v júli 2025 a účinnosť má nadobudnúť 18. januára 2027, prípadne 120 dní po dokončení vykonávacích pravidiel, podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr. Problémom zostáva, že americké úrady nestihli pôvodný júlový termín na dokončenie regulácie, a zákon tak môže začať platiť ešte pred dokončením všetkých potrebných pravidiel.
Polymarket dostáva stopku v Južnej Kórei
- Juhokórejské úrady nariadili zablokovať prístup k predikčnej platforme Polymarket, ktorú vyhodnotili ako službu umožňujúcu nelegálne hazardné hry.
- Regulátor poukázal predovšetkým na model, v ktorom používatelia získavajú alebo strácajú peniaze podľa výsledkov udalostí z oblasti politiky, športu, počasia a ďalších kategórií. Podľa úradov tak platforma podporuje špekulatívne hazardné správanie.
- Polymarket argumentoval okrem iného odstránením kórejských jazykových služieb, absenciou platieb v kórejskom wone a využívaním smart kontraktov. Regulátor však uviedol, že decentralizovaná technológia ani spôsob vyrovnania platformu nezbavujú povinnosti rešpektovať miestne zákony.
- Južná Kórea sa tak pripája k viacerým ďalším krajinám, ktoré voči Polymarketu zakročili pre obavy z neregulovaného hazardu.
Čína ďalej rozširuje digitálny jüan
- Čínska centrálna banka pridala do infraštruktúry digitálneho jüanu ďalších 8 bánk, čím počet inštitúcií oprávnených prevádzkovať služby spojené s e-CNY vzrástol na 30.
- Novo zapojené banky začnú služby poskytovať po dokončení technických a prevádzkových príprav. Ide o ďalšie výrazné rozšírenie systému po tom, čo bolo v apríli pridaných ďalších 12 inštitúcií. Ešte pred tohtoročnou expanziou pritom sieť zahŕňala iba 10 bánk.
- Peking rozvíja digitálny jüan už niekoľko rokov a postupne ho rozširuje do platieb obchodníkom, verejných služieb aj štátnej správy. Väčší počet zapojených bánk môže podporiť jeho dostupnosť najmä pre regionálne podniky a cezhraničný obchod.
BitBox opravuje závažné bezpečnostné chyby
- Výrobca hardvérových kryptomenových peňaženiek BitBox vydal aktualizáciu firmvéru opravujúcu dve závažné zraniteľnosti.
- Prvá chyba mohla za určitých okolností umožniť škodlivému zariadeniu spustiť vlastný kód a potenciálne nainštalovať upravený firmvér. Druhá zraniteľnosť sa týkala technológie Silent Payments a mohla spôsobiť uzamknutie bitcoinov na nechcenej adrese.
- Podľa BitBoxu neboli zaznamenané prípady, keď by boli tieto chyby skutočne zneužité a viedli k strate klientskych prostriedkov. Udalosť však opäť upozorňuje na bezpečnostné riziká spojené aj s hardvérovými peňaženkami.
Ethereum varuje vývojárov pred upgradom Glamsterdam
- Ethereum Foundation upozornila, že pripravovaný upgrade Glamsterdam môže spôsobiť problémy niektorým peňaženkám, indexerom a nástrojom na odhad poplatkov.
- Zmeny sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu gasu. Softvér, ktorý používa pevne nastavený maximálny gas limit alebo predpokladá, že každá bežná transakcia ETH stojí 21 000 gas, bude podľa nadácie potrebné upraviť.
- Vývojári preto dostali odporúčanie otestovať svoje aplikácie na testovacej sieti Plataberget. Glamsterdam prinesie aj ďalšie zmeny vrátane zvýšenia limitov veľkosti smart kontraktov a úprav infraštruktúry Etherea.
Ripple získava ďalšieho bankového partnera v Južnej Kórei
- Juhokórejská Jeonbuk Bank uzavrela partnerstvo s Ripple a plánuje využívať jeho technológiu na cezhraničné platby firemných klientov.
- Ripple uvádza, že jeho systém môže vyrovnávať zahraničné prevody v priebehu sekúnd až minút a fungovať nepretržite. Riešenie má byť zamerané napríklad na exportérov, importérov, technologické startupy alebo tvorcov digitálneho obsahu.
- Zatiaľ však nebolo zverejnené, či budú transakcie využívať XRP, stablecoin RLUSD, iné digitálne aktíva alebo klasické fiatové vyrovnanie. Ide už o tretie tohtoročné partnerstvo Ripple s juhokórejskou finančnou inštitúciou.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
🚨🪙Zlato prudko rastie. Nečakaný krok amerického Treasury otriasol trhmi!📈
Krypto novinky: Stablecoiny sa približujú k hotovosti a Nexo spúšťa regulované úvery kryté kryptom v Austrálii 🚀
Zhrnutie trhov: Európske akcie sa snažia zastaviť pokles 🚩 Heidelberger po výsledkoch klesá o 5 %
Bitcoin zostáva „odolný“ napriek poklesom na Wall Street 🔼 Nachádza sa kryptomena v kľúčovom bode obratu?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.