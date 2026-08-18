- Cena ropy Brent sa drží nad 91 USD za barel, po pondelkovom raste o viac ako 2,5 %.
- Obchodnú loď v Hormuzskom prielive zasiahol projektil, poškodil strojovňu a útok si vyžiadal jednu obeť.
- 60-dňové obdobie na dohodu USA a Iránu vypršalo bez výsledku a Trump odmietol jeho skoré predĺženie.
- Doprava cez Hormuz zostáva výrazne obmedzená a Eurasia Group posunula očakávanú deeskaláciu až smerom ku koncu roka.
- Cena ropy Brent sa drží nad 91 USD za barel, po pondelkovom raste o viac ako 2,5 %.
- Obchodnú loď v Hormuzskom prielive zasiahol projektil, poškodil strojovňu a útok si vyžiadal jednu obeť.
- 60-dňové obdobie na dohodu USA a Iránu vypršalo bez výsledku a Trump odmietol jeho skoré predĺženie.
- Doprava cez Hormuz zostáva výrazne obmedzená a Eurasia Group posunula očakávanú deeskaláciu až smerom ku koncu roka.
Ceny ropy v utorok pokračujú v raste, pričom Brent sa dostal nad hranicu 91 USD za barel. Nadväzuje tak na pondelkový rast o viac ako 2,5 %, keď trhy reagovali na vypršanie 60-dňového obdobia na dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom bez výraznejšieho pokroku v rokovaniach.
V Hormuze je zase napätie
Napätie dnes zvýšil ďalší incident priamo v Hormuzskom prielive. Podľa britskej agentúry UKMTO bola obchodná loď počas prechodu prielivom zasiahnutá projektilom. Útok poškodil strojovňu a vyžiadal si jednu obeť medzi členmi posádky. Zvyšnej posádke poskytla pomoc ománska pobrežná stráž.
Incident prichádza v čase, keď sa pozície Washingtonu a Teheránu opäť vzďaľujú. Americký prezident Donald Trump v pondelok odmietol možnosť skorého predĺženia prímeria s tým, že Irán nie je pripravený pristúpiť na podmienky potrebné na ukončenie konfliktu. Ani iránske vedenie zatiaľ nenaznačuje ochotu ustúpiť. Analytici Eurasia Group preto už neočakávajú mierovú dohodu do septembra a možnú deeskaláciu posunuli až smerom ku koncu roka.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Doprava cez Hormuzský prieliv pritom zostáva výrazne obmedzená. Podľa údajov Kpler prešli v nedeľu prielivom iba tri plavidlá. Napriek tomu sa ceny ropy zatiaľ nedostali nad psychologickú hranicu 100 USD za barel. Trh sa počas uplynulých mesiacov čiastočne prispôsobil obmedzeniam a časť dodávok sa podarilo presmerovať alternatívnymi trasami.
Brent sa aktuálne obchoduje okolo 91 USD za barel, pričom od minulotýždňových úrovní okolo 86 USD vzrástol približne o 6 %. Ďalší vývoj bude závisieť najmä od bezpečnosti lodnej dopravy a prípadného obnovenia rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Dnešný útok však ukazuje, že geopolitická riziková prémia na trhu s ropou zostáva zvýšená.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
🚨🪙Zlato prudko rastie. Nečakaný krok amerického Treasury otriasol trhmi!📈
Krypto novinky: Stablecoiny sa približujú k hotovosti a Nexo spúšťa regulované úvery kryté kryptom v Austrálii 🚀
Zhrnutie trhov: Európske akcie sa snažia zastaviť pokles 🚩 Heidelberger po výsledkoch klesá o 5 %
Bitcoin zostáva „odolný“ napriek poklesom na Wall Street 🔼 Nachádza sa kryptomena v kľúčovom bode obratu?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.