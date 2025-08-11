Bitcoin rastie a blíži sa historickým maximám

Bitcoin začal deň silným rastom, ktorý priblížil najväčšiu kryptomenu sveta k novému historickému maximu. Tento rast smerom k rekordným úrovniam podporujú pokračujúce nákupy firiem zvyšujúcich svoje bitcoinové rezervy, rast amerických spotových ETF a zmena sentimentu po zavedení nových amerických ciel na dovoz zlatých tehličiek.
Firmy zvyšujú svoje bitcoinové rezervy
Rast ceny je čiastočne spôsobený rastúcim záujmom veľkých investorov o kryptomeny. Takzvané „digital asset treasury“ spoločnosti (obchodované subjekty zamerané na akumuláciu kryptomien) podľa údajov spoločnosti Coingecko doteraz nahromadili bitcoinové rezervy v hodnote 113 miliárd USD. Najväčším predstaviteľom tohto prístupu je spoločnosť Microstrategy, ktorá drží 628 791 bitcoinov, čo predstavuje približne 3 % celkovej ponuky Bitcoinu.
Donald Trump ďalej podporuje cenu Bitcoinu
K poslednému rastovému impulzu prispelo viacero faktorov, vrátane výkonného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktoré vo štvrtok podpísal a ktoré Američanom umožňuje investovať prostriedky z penzijných plánov 401(k) do kryptomien. Ide o významný krok pre digitálne aktíva: podľa údajov Investment Company Institute držali 401(k) plány k septembru minulého roka aktíva v hodnote 8,9 bilióna USD, čo môže motivovať významnú časť týchto prostriedkov k investíciám do digitálnych aktív.
Okrem toho, vzhľadom na problémy v dodávateľských reťazcoch a politické riziká pre zlato v dôsledku nedávnych ciel prezidenta, získava Bitcoin medzi investormi pozíciu bezhraničného a bezcolného uchovávateľa hodnoty.
Ďalším dôvodom rastu Bitcoinu je tlak prezidenta na Fed, aby v nasledujúcich mesiacoch agresívne znižoval úrokové sadzby, čo by vďaka rastúcemu dopytu investorov podporilo rizikové aktíva.
Pozície na Bitcoine a Ethere sú výrazne koncentrované na septembrové a decembrové splatnosti, čo zodpovedá načasovaniu znižovania sadzieb a pokračujúcej adopcii zo strany tradičného finančného systému.
