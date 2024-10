Day trading pre začiatočníkov – Čo je intradenné obchodovanie?

Čas čítania: 7 minute(s)

Stratégia, riadenie rizík a znalosti. Na trhu je možné všetko. Prečítajte si a naučte sa, ako začať s intradenným obchodovaním pre začiatočníkov.

Investovanie nie je ľahké a day trading so sebou nesie obrovské riziká. Intradenné obchodovanie pre začiatočníkov? Samozrejme, ale až po získaní teoretických a technických znalostí.

Týmto je vhodné začať úvod nasledujúceho článku. Niektorí investori hľadajú akcie spoločností, ktoré by mohli držať v portfóliu 5 alebo 10 rokov, aby dosiahli výnos niekoľko desiatok percent. Iní chcú s trhom bojovať každý deň a veria, že sa im podarí dosiahnuť súhrnne vyšší zisk. Práve to robia intradenní obchodníci.

Pravidelné intradenné obchodovanie je možné prirovnať k vojne, ktorej bilancia je dôležitejšia ako víťazstvo v jednotlivej bitke (jeden alebo dva obchody). Preto sú riadenie rizík a kontrola emócií také dôležité. Okrem analytickej prípravy a voľby správnych metód je veľmi dôležitá aj príprava psychická. Prečo? Pretože trh je plný emócií. V nasledujúcom článku sa dozviete, aké sú výhody a nevýhody intradenného obchodovania, prečo je dôležité riadiť riziko a aké vzorové obchodné stratégie používať.

Intradenné obchodovanie – pre koho je určené?

Typický day trader by mal mať:

záujem o dianie vo svete investovania a otvorenú myseľ,

schopnosť kritického a analytického myslenia,

schopnosť sebapozorovania, ovládania emócií a zlepšovania svojich schopností,

túžbu získavať znalosti a skúmať psychológiu trhu,

vášeň v podobe analýzy rizík a finančných trhov,

hĺbkovú analýzu, vďaka ktorej budete schopní spoznať okamihy, kedy môže byť riziko mimoriadne ziskové,

ochotu riskovať, odvahu.

Všetky tieto prvky sú vzájomne prepojené. Vďaka zvedavosti a otvorenej mysli je obchodník schopný prijímať myšlienky a má záujem rozširovať svoje znalosti. Schopnosť kritického myslenia i analýzy mu prinášajú ďalšie uspokojenie a spôsobujú, že informácie, ktoré počujú, prechádzajú určitým filtrom.

Vlastné pozorovanie a kontrola emócií umožňujú udržať si odstup a znížiť stres, ktorý môže negatívne ovplyvniť rozhodovanie a výsledky investícií. Sklon k premyslenému riskovaniu znamená, že myslenie druhej úrovne môže priniesť ziskové výsledky. Avšak ani vytvorenie skvelej analýzy a vyvodenie logických záverov nemôže zaistiť návratnosť investície. Nanajvýš môžu zo štatistického hľadiska poskytnúť výhodu pravdepodobnosti a spôsobiť, že bilancia ziskov bude väčšia ako straty.

Pri pravidelnom obchodovaní sú straty nevyhnutné. Poďme teda ďalej a pokúsme sa odpovedať na otázku, čo by mal robiť každý intradenný obchodník.

Čo by mal vedieť každý intradenný obchodník?

Ak chcete uspieť v dennom obchodovaní (day trading), je nevyhnutné ponoriť sa do sveta finančných nástrojov. Pochopte, čo ovplyvňuje ich ceny, kto sú hlavní hráči a aký je širší kontext trhu. Okrem toho sa uistite, že sa dobre orientujete v obchodnej platforme, ktorú používate, napríklad v platforme XTB, aby obchodovanie prebiehalo hladko. Nezabudnite, investujte iba toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť, aby to neovplyvnilo Váš osobný život. Pre efektívne riadenie rizika zavádzajte defenzívne príkazy, ako sú Stop Loss a Take Profit. Emócie môžu zatemniť úsudok, preto je dôležité, aby ste sa k svojim aktívam príliš neupínali. Technická analýza je cenný nástroj, ktorý používa mnoho obchodníkov, preto investujte čas do jej osvojenia. Okrem toho si osvojte základy fundamentálnej analýzy, aby ste mohli analyzovať spoločnosti kótované na burze. Vytvorte si premyslenú obchodnú stratégiu a starostlivo ju dodržujte. Pri držaní pozícií buďte informovaní o širšom makroekonomickom kontexte, vrátane ekonomických údajov a politiky centrálnych bánk. Buďte pripravení znížiť svoje straty, keď sa zmenia fundamentálne faktory alebo vaša stratégia nefunguje. Nakoniec nadväzujte kontakty s kolegami obchodníkmi a vymieňajte si s nimi svoje postrehy a názory – podporná obchodná komunita môže byť cenným prínosom.

Výhody a nevýhody day tradingu

Mnoho výhod a nevýhod obchodovania je samozrejme subjektívnou záležitosťou a každý obchodník by ich mohol vymenovať veľa a nemuseli by sa vôbec opakovať. Je tiež možné, že niečo, čo je objektívne vnímané ako nevýhoda, môže byť iným obchodníkom považované za výhodu a naopak. Povedomie o otváraní a uzatváraní pozícií v rovnaký deň pri zohrávaní investičného scenára môže byť prívetivé pre obchodníkov, ktorí si radi zjednodušujú svoje nastavenia. Day trading môže byť tiež výhodné pre ľudí, ktorí nie sú od prírody príliš trpezliví a uspokoja sa s rýchlymi výsledkami, čo je však aj subjektívna záležitosť. Nižšie sa pokúsime uviesť objektívne výhody a nevýhody intradenného obchodovania.

Výhody

Schopnosť dosiahnuť významné zisky v krátkom časovom období

Žiadne špecifické riziká spojené s dlhodobým držaním pozícií

Žiadne náklady v podobe swapových bodov (ak je pozícia otvorená a uzavretá v rovnaký deň)

Možnosť rozvíjať kontrolu emócií, riadenia rizík a analytické myslenie

Veľké uspokojenie z presnej predpovede, ktorá viedla k zisku

Nevýhody

Vysoké riziko straty

Možnosť úplnej straty vkladu alebo automatického uzavretia pozície so stratou (Stop Out).

Vysoká volatilita spojená s pákovým efektom

Intenzívne emócie môžu brániť investičnému procesu a zaťažovať rozhodnutie

Horšie výsledky obchodovania môžu ovplyvniť náladu

Nutnosť sústrediť sa a venovať pozornosť vedeniu pozícií

Riadenie rizík

Riziko nie je niečo merateľné alebo vyčísliteľné. Jeho riadenie je skôr umením ako vedou a malo by vychádzať z viacerých základných princípov. Pravidlá, ktoré sa neporušujú práve preto, aby bolo možné riziko riadiť. Day traderi sa musia naučiť riskovať v správny čas, v ktorom má otvorenie pozície pevný základ.

To zase vyžaduje znalosti a trochu šialenstva, pretože budúcnosť, ktorú sa obchodníci snažia predpovedať, je vždy neznáma. Investori spravidla považujú riziko za atraktívne, ak sa im budúcnosť zdá predvídateľná. V krátkodobom horizonte je však trh veľmi ťažko predvídateľný, podľa čoho je intradenné obchodovanie skôr umením reagovať a interpretovať sentiment než predvídať budúcnosť. Keď je nálada investorov slabá, prevažujú poklesy. Keď sa sentiment zlepšuje, výnosy rastú. Trhové kyvadlo neustále pracuje.

Riadenie rizík je pre intradenných obchodníkov, či už začiatočníkov alebo pokročilých, kľúčové. Bez neho môžete pri obchodovaní s CFD nástrojmi utrpieť nenapraviteľné straty alebo v krajnom prípade úplne prísť o svoj vklad. Poďme si teda odpovedať, čo by mal urobiť obchodník, ktorý sa chce takémuto scenáru vyhnúť:

Vyhnite sa investovaniu na základe emócií

Strach z premeškania príležitosti (FOMO) môže často viesť k stratám a otvoreniu pozície na dne alebo na cenovom vrchole. Predstavte si, že ste mnoho hodín sledovali napríklad index Nasdaq (US100), ale pozíciu ste neotvorili, zabudli ste na ňu. Po niekoľkých hodinách sa index otvorí s 2 % ziskom, eufória rastie. Každý, nielen začínajúci intradenný obchodník, sa potom cíti v pokušení otvoriť dlhú pozíciu (BUY) a hnevá sa, že pozíciu neotvoril skôr. V týchto chvíľach stojí za to sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, nakoľko je rozhodnutie otvoriť pozíciu premyslené a nakoľko je spôsobené emóciami. Ako sa s tým vysporiadať? Ako správne sa javí pravidlo neotvárať pozície v čase, keď je ťažké dosiahnuť výhody na trhu.

Byť schopný hrať proti trhu

Rozhodovanie v súlade s trendom nie je vždy najvýhodnejšie. Protitrend môže priniesť nadpriemerné výsledky, hoci stojí za to, ale dôležitejšie, než jeho pravidelné uplatňovanie v investičnej stratégii je myslenie proti trendu, ktoré Vám v podstate pomôže nakupovať, keď sa ostatní boja, a predávať, keď je trh chamtivý.

Prieskum nálady na trhu a správy

Šikovný výber informácií a výber tých, ktoré sú pre súčasný trh najdôležitejšie. To je jedna z hlavných úloh intradenných obchodníkov.

Vytváranie investičnej stratégie

Akonáhle zhromaždíte správne znalosti alebo sa niečím inšpirujete, je čas vytvoriť a realizovať investičnú stratégiu. Dôležité môže byť aj určiť, v akých časových intervaloch hodláte obchodovať.

Analýza Price action (cenové akcie)

Obchodníci, ktorí používajú technickú analýzu a často analyzujú grafy, si všimnú určité podobnosti medzi scenármi, sviečkami a formáciami, ktoré môžu potenciálne pomôcť určiť vhodné cenové úrovne pre otvorenie pozícií.

Úprava defenzívnych príkazov

Po zaujatí pozície väčšina profesionálnych obchodníkov, ktorí riadia riziko, nastavia defenzívne príkazy, aby sa nemuseli nepretržite pozerať na graf a aby mali istotu, že nastavená stratégia bude dodržaná.

Ovládanie emócií a riadenie pozícií

Pravdepodobne najťažším prvkom pri riadení rizík je obratné zaobchádzanie s pozíciami a neustále ovládanie emócií, aby sa zachovala triezva myseľ a zlepšila reakcia.

„Obľúbené chyby“ pri day tradingu

Nižšie sa pokúsime uviesť niektoré z faktorov, ktoré často zaťažujú výsledok investície a bránia úspešnému obchodovaniu.

Chýbajúci DEMO (testovací) účet

Demo účet umožňuje zoznámiť sa s rozhraním platformy, z ktorej každý obchodník zadáva príkazy, realizuje zisky a sleduje ceny aktív. Na odkaze nájdete článok o testovacom DEMO účte zadarmo.

Nedostatok skúseností s obchodnou platformou

Skúsenosti samozrejme neprichádzajú z ničoho nič, spočiatku stojí za to získať ich na DEMO účte, z ktorého sa môžete naučiť základy vykonávania príkazov a naučiť sa schopnosti platformy, aby prípadné technické chyby neboli prekážkou intradenného obchodovania.

Nedostatočná znalosť aktív a pákového efektu

Day trading možno samozrejme vykonávať aj obchodovaním bežných akcií, ale prevažná väčšina obchodníkov dáva prednosť pákovým nástrojom CFD. Kľúčová je ich znalosť a investičné povedomie. Tu sa môžete dozvedieť viac.

Príliš vysoká čiastka investície

Niektorí obchodníci jednoducho vždy obchodujú za veľké čiastky a dúfajú vo veľké zisky. Veď investovaním veľkého množstva peňazí môžete očakávať veľmi vysoký výnos. Problémom je však riziko veľmi veľkej straty, ktorá môže v extrémnych prípadoch ovplyvniť aj osobný život obchodníka. Trh môže byť nepredvídateľný a strata môže nastať kedykoľvek.

Žiadne obranné príkazy

Stop Loss, Take profit alebo Trailing Stop Loss sú pojmy, ktoré pozná takmer každý obchodník. Umožňujú nám obmedziť straty a automaticky vykonávať prijatú stratégiu. Takmer – pretože mnohí ich nepoužívajú a spoliehajú sa iba na svoje vlastné schopnosti a načasovanie. Niektorí očakávajú, že vzhľadom na to, že Stop Loss a Take Profit obvykle umiestňuje mnoho obchodníkov na rovnaké miesta (supporty a rezistencie) – nemôžu poskytnúť investičnú výhodu a podnecujú trh, aby hral „proti nim“. Dobre umiestnený Take Profit môže ochrániť zisk pozície a dobre umiestnený Stop Loss môže zastaviť rastúcu stratu.

Držanie stratových pozícií

Vyššie uvedené súvisí s nevykonaním stratégie. Keď sa strata na pozícii rozšíri, mnoho obchodníkov pozíciu drží, aj keď de facto cena už klesla pod prijateľnú úroveň podľa pôvodných predpokladov. V takejto situácii je obvykle rozumnejšie prijať stratu a pozíciu uzavrieť ako ju držať v nádeji, že sa cena začne vracať „naším smerom“. V prípade CFD to môže viesť k automatickému uzavretiu pozície (keď úroveň marže klesne pod 50 %).

Príliš rýchla likvidácia ziskov

Niekedy môže byť problémom aj „príliš rýchla ruka“, keď pozícia začne prinášať zisk. Niektorí obchodníci v takýchto situáciách neodolajú pokušeniu pozíciu uzavrieť a vziať si zisk, aj keď je často veľmi malý. Zdá sa, že múdrejšia je pozíciu obratne riadiť a uzavrieť ju, pokiaľ cena klesne pod určenú úroveň – môže ísť o trailing stop loss. Oplatí sa nechať zisky rásť a vytvoriť prostredie, ktoré je priaznivé pre dosahovanie vyšších výnosov. Nezabúdajte však na riadenie rizík.