Čas čítania: 8 minute(s)

Bitcoin zostáva najpopulárnejšou kryptomenou na trhu. V tomto článku sa dozviete o rôznych metódach, ako získať trhovú expozíciu voči najstaršej kryptomeny.

Investície do Bitcoinu často zahŕňajú samotný pojem vlastniť kryptomeny. Investície na tomto trhu sa však nekončia vlastníctvom kryptomien. Existuje niekoľko spôsobov, ako investovať do Bitcoinu a iných kryptomien. V súčasnosti plní Bitcoin najmä investičnú a špekulatívnu funkciu. Na vykonávanie finančných transakcií sa používa v oveľa menšej miere a na samotné platby je použitie Bitcoinu prakticky marginálne. Vďaka tomu, že sa BTC používa v podstate výlučne na investičné a špekulatívne účely, sa Bitcoin vyznačuje vysokou volatilitou cien, ktorá na tento trh privádza stále nové skupiny špekulantov.

Ako investovať do Bitcoinu?

Do Bitcoinu môžete investovať mnohými spôsobmi – nepriamo aj priamo, napríklad nákupom časti BTC na burze kryptomien. Vzhľadom na čoraz väčšiu popularitu kryptomien a dynamický rast ich cien však možno konštatovať, že v súčasnosti by tento trh mal tvoriť aspoň časť dobre diverzifikovaného investičného portfólia. Vzhľadom na pevne definovanú ponuku Bitcoinu, ako aj rastúci počet aplikácií ostatných kryptomien, možno totiž predpokladať, že hodnota tohto trhu bude naďalej rásť. Ako investovať do Bitcoinu?

Investovanie do Bitcoinu na burze kryptomien

Využívanie špecializovaných krypto búrz na nákup Bitcoinu stále zostáva jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako sa dostať k digitálnym menám. Kryptoburzy sa vo svojom princípe nelíšia od tradičných búrz, ako je napríklad Varšavská burza cenných papierov alebo Newyorská burza cenných papierov. Jedným z najviditeľnejších rozdielov medzi nimi je skutočnosť sedemdňového obchodného týždňa, ktorým sa trh s kryptomenami vyznačuje. Za predpokladu, že nedôjde ku krachu samotnej burzy kryptomien, investovať do Bitcoinu prostredníctvom nej je možné 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Pri investovaní do Bitcoinu prostredníctvom burzy kryptomien treba mať na pamäti, že len niektoré z nich sú riadne regulované. Ani to však investorov nechráni pred možnými podvodmi a krádežami finančných prostriedkov, keďže mnohé z populárnych búrz kryptomien sa stali obeťami hackerských útokov a/alebo skrachovali. Najznámejším prípadom bol bankrot japonskej burzy kryptomien Mt. Gox, ktorá bola v rokoch 2013 – 2014 zodpovedná za približne 70 % všetkých transakcií s Bitcoinmi. Aj v Poľsku došlo ku krachu známej a vysoko cenenej burzy kryptomien, keď Bitmarket.pl v polovici roka 2019 oznámil svoje „problémy s likviditou”. Takéto prípady len potvrdzujú veľký význam bezpečnosti pri obchodovaní s kryptomenami. Preto je veľmi dôležitý spôsob, akým svoje kryptomeny uchovávate – na tento účel slúžia špeciálne peňaženky. Viac sa o tom dočítate v článku Bitcoin – kde začať a ako nakúpiť?.

Investovanie do Bitcoinu prostredníctvom CFD

Rozdielové zmluvy sú derivátové inštrumenty, ktoré umožňujú získať expozíciu voči danému aktívu bez potreby jeho nákupu. V prípade CFD nevlastníte inštrument, ktorého sa transakcia týka, iba špekulujete na jeho cenu. CFD sú navyše pákové produkty, čo znamená, že aj s relatívne malým objemom prostriedkov na účte možno dosiahnuť oveľa väčšiu expozíciu na trhu, čo môže viesť k rovnako vysokému výnosu. Finančná páka sa však často prirovnáva k dvojsečnému meču, a to z dobrého dôvodu. V prípade nesprávnej analýzy a zaujatia opačnej pozície, ako je aktuálna situácia na trhu, sa znásobia aj možné straty. Viac informácií o CFD si môžete prečítať v tomto článku.

CFD sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí špekulujú na cenu Bitcoinu a iných kryptomien, alebo pre tých, ktorí chcú investovať do Bitcoinu bez toho, aby si museli vytvárať krypto peňaženky alebo sa registrovať na špecializovanej krypto burze. Aké jednoduché je investovať do Bitcoinu prostredníctvom CFD?

Úplná ponuka CFD na kryptomeny v XTB je k dispozícii tu alebo po prihlásení do xStation 5 a výbere záložky CRT v okne Sledovanie trhu.

Okno Sledovanie trhu na platforme xStation 5 poskytuje najdôležitejšie informácie o vybranom aktíve – nákupnú cenu, predajnú cenu, spread a hĺbku trhu. Zdroj: xStation5

Použitie okna Sledovania trhu je najjednoduchšou metódou rýchleho nákupu alebo predaja CFD na Bitcoin. Napriek tomu sa na správne určenie úrovne vstupných a výstupných príkazov oplatí použiť okno Graf. Neoceniteľnou podporou pri investovaní môžu byť aj pokročilé nástroje technickej analýzy, ktoré nájdete v aplikácii xStation 5.

Investovanie do Bitcoinu prostredníctvom CFD sa nelíši od investovania do akcií, komodít alebo indexov. Treba však mať na pamäti, že trh s kryptomenami je špecifický. Bitcoin, Ethereum alebo iné kryptomeny sa vyznačujú vysokou volatilitou. Pri využívaní rozdielových zmlúv je dôležité, aby sme to mali na pamäti, pretože vysoká volatilita a finančná páka prítomná v prípade CFD môžu viesť k veľkolepým ziskom aj hlbokým stratám na účte.

Nepriame investície do Bitcoinu

Investovanie do Bitcoinu prostredníctvom CFD alebo špecializovanej burzy kryptomien je určite dostatočné na získanie expozície na trhu kryptomien. Rovnaký efekt však možno dosiahnuť aj nepriamo – investovaním do spoločností, ktoré sú silne prepojené s digitálnymi menami.

Investícia do akcií burzy kryptomien alebo spoločnosti zodpovednej za vytvorenie aplikácie, v ktorej je možné bezpečne uložiť Bitcoin? Je to možné vďaka širokej ponuke XTB - medzi tisíckami dostupných spoločností nájdete také, ktoré sú viac či menej prepojené s trhom kryptomien. Ktoré spoločnosti by ste mali spoznať, ak chcete získať nepriamu expozíciu voči Bitcoinu?

Coinbase je jednou z najznámejších búrz kryptomien na svete. Akcie tohto giganta vstúpili na verejný obchodný parket burzy Nasdaq v apríli 2021. Začiatkom augusta spoločnosť vykázala tržby vo výške 2,03 miliardy USD. Čistý zisk Coinbase zároveň presiahol 1,6 miliardy USD. Tieto výsledky môžu ohromiť a potvrdzujú meniace sa trendy. Akcie Coinbase nájdete na platforme xStation 5 pod tickerom COIN.US.

Square je spoločnosť zodpovedná za vytvorenie aplikácie Cash App, ktorá umožňuje nákup, predaj, prevod a bezpečné ukladanie kryptomien. Vo svojej správe za 2. štvrťrok 2021 spoločnosť Square oznámila, že jej príjmy sa strojnásobili na 2,72 miliardy USD. Čistý zisk spoločnosti sa v tomto období zvýšil na 55 miliónov USD z minuloročných iba 17 miliónov USD. Spoločnosť profitovala nielen z výrazného nárastu ceny Bitcoinu v roku 2021, ale aj vďaka pokračujúcemu rastu počtu aktívnych používateľov. Akcie spoločnosti Square nájdete na platforme xStation 5 pod tickerom SQ.US.

Marathon Digital Holdings je spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou nových Bitcoinov. V auguste 2021 spoločnosť Marathon oznámila nákup 30 000 nových špecializovaných strojov na ťažbu kryptomien za takmer 121 miliónov USD. Tento nákup sa určite premietne do citeľného zvýšenia celkového výpočtového výkonu spoločnosti, čo dáva spoločnosti Marathon Digital Holdings šancu stať sa jedným z najväčších ťažiarov Bitcoinu na svete. V polovici roka 2021 spoločnosť ťažila v priemere 654 BTC za štvrťrok. Akcie spoločnosti Marathon Digital Holdings nájdete na platforme xStation 5 pod tickerom MARA.US.

Riot Blockchain, rovnako ako Marathon Digital Holdings, sa zaoberá ťažbou nových Bitcoinov. Spoločnosť sa chce stať najväčším ťažiarom BTC v Severnej Amerike. Len v júli 2021 Riot vyťažila 444 BTC, čo je o 771 % viac ako v minulom roku. Rovnako ako Marathon Digital Holdings, aj Riot Blockchain reinvestuje voľné finančné toky do nových strojov na ťažbu kryptomien. Akcie Riot Blockchain nájdete na platforme xStation 5 pod tickerom RIOT.US.

Cenový cyklus Bitcoinu

Pri investovaní do Bitcoinu sa často stretávame s názormi, že najstaršia z kryptomien má tendenciu udržiavať určitý cyklus. V skutočnosti sa tento cyklus objavuje už v samotnej podstate Bitcoinu – hovoríme o halvingu. S použitím definície, ktorú možno nájsť v článku Bitcoin – kde začať a ako nakúpiť? Halving je moment zníženia odmeny pre ťažiarov Bitcoinu na polovicu. Halving sa uskutočňuje automaticky po pridaní ďalších 210 000 blokov do blockchainu Bitcoinu, čo sa deje približne každé štyri roky.

Cyklus volatility itcoinu často pripomína silné oživenie, po ktorom nasleduje hospodársky pokles. Cena veľmi silno a takmer nepretržite rastie, kým sa neobjavia negatívne informácie alebo kým sa neobjavia ďalší kupujúci. Potom sa držitelia Bitcoinu alebo inej kryptomeny rozhodnú opustiť trh a vzhľadom na jeho obmedzenú likviditu musia čoraz viac znižovať predajné ceny, čo často vedie k poklesom o desiatky, prípadne aj o niekoľko desiatok percent. Po vlne výpredajov nasleduje vlna stagnácie, ktorá v prípade trhu s kryptomenami môže trvať zopár až niekoľko desiatok mesiacov.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Vyššie môžete vidieť týždenný graf Bitcoinu so zvislými čiarami, ktoré označujú posledné dva halvingy BTC. Ak platí kľúčový princíp technickej analýzy, t. j. „história sa opakuje”, možno predpokladať, že vrchol na grafe Bitcoinu sa vytvoril už v aktuálnom cykle.

V predchádzajúcom cykle, ktorý sa začal ešte v roku 2016, bol vrchol vytvorený 17 mesiacov po halvingu. V súčasnom cykle bol vrchol vo výške približne 64 tisíc USD vytvorený len 11 mesiacov po poslednom halvingu a sedemnásty mesiac cyklu sa začína začiatkom októbra 2021. Skutočnosť, že Bitcoin nedokázal vytvoriť nový vrchol, môže naznačovať možnosť medvedieho trhu alebo aspoň širšej konsolidácie.

Investovanie do Bitcoinu – výhody a nevýhody

Vzhľadom na to, že cena Bitcoinu od posledného halvingu dynamicky rástla, je ťažké tento trh ignorovať. Čoraz viac ľudí sa snaží zistiť, ako investovať do Bitcoinu, a my dúfame, že tento článok na túto otázku odpovedal. Aby sme však zhrnuli problematiku investovania do Bitcoinu, pripravili sme niekoľko argumentov, ktoré možno považovať za výhody a nevýhody trhu s kryptomenami.

Výhody investovania do Bitcoinu

Diverzifikácia rizika – trh kryptomien je slabo korelovaný s klasickými aktívami, ako sú burzové indexy, meny alebo komodity. Investovanie do Bitcoinu umožňuje diverzifikovať portfólio každého investora, čím sa znižuje jeho celková úroveň rizika.

– trh kryptomien je slabo korelovaný s klasickými aktívami, ako sú burzové indexy, meny alebo komodity. Investovanie do Bitcoinu umožňuje diverzifikovať portfólio každého investora, čím sa znižuje jeho celková úroveň rizika. Rastúca popularita – ťažko si predstaviť človeka, ktorý by o Bitcoine ešte nepočul. Rastúca popularita BTC a celého trhu s kryptomenami sa premieta do nárastu kapitalizácie celého trhu. Existuje jasná korelácia medzi nárastom ceny Bitcoinu a popularitou vyhľadávania „Bitcoin” vo vyhľadávači Google. Čím je Bitcoin drahší, tým viac ľudí ho chce kúpiť v nádeji na rýchle zisky.

– ťažko si predstaviť človeka, ktorý by o Bitcoine ešte nepočul. Rastúca popularita BTC a celého trhu s kryptomenami sa premieta do nárastu kapitalizácie celého trhu. Existuje jasná korelácia medzi nárastom ceny Bitcoinu a popularitou vyhľadávania „Bitcoin” vo vyhľadávači Google. Čím je Bitcoin drahší, tým viac ľudí ho chce kúpiť v nádeji na rýchle zisky. Potenciálne vysoká miera návratnosti – len tento rok sa cena Bitcoinu zvýšila o niečo viac ako 33 %. Stačí sa však vrátiť o niekoľko rokov späť, aby sme videli, že krátko po prepade na polovicu v roku 2016 bola cena BTC nižšia ako 700 USD. Mnohí držitelia Bitcoinu očakávajú, že tento pôsobivý rastový trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Nevýhody investovania do Bitcoinu