Ekonomický kalendár: Údaje ADP a JOLTS v centre pozornosti

Utorková seansa na medzinárodných finančných trhoch sa zdá byť relatívne pokojná vzhľadom na očakávania zverejnenia dôležitých makrodát neskôr v priebehu týždňa. Samotný sentiment vykazuje známky zlepšenia, najmä v prípade európskych kontraktov založených na kľúčových akciových indexoch.
Po zverejnení údajov o nemeckej obchodnej bilancii sa v kalendári už neobjavia žiadne ďalšie kľúčové európske dáta pre trhy. Počas americkej seansy budú najdôležitejšími udalosťami týždenné ADP dáta a správa JOLTS.
Detailný program na dnešný deň:
10:00 – Prejav Kazua Uedu z BoJ
14:15 – Týždenné ADP dáta z USA
16:00 – JOLTS dáta z amerického trhu práce za október
18:00 – WASDE report z USA
22:00 – API report o amerických zásobách ropy
