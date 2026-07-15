🔼 Bitcoin vyskočil nad 65 tis. USD

Bitcoin vystúpil nad najvyššiu úroveň od 22. júna 2026, prerazil hranicu 65 000 USD a postupne obracia medvedí naratív, ktorý sa objavil po jeho poklese pod 60 000 USD. V posledných týždňoch sa BTC opäť rýchlo odrazil po tom, čo krátko klesol pod 60 000 USD. Investori dúfajú, že pozitívny sentiment môže byť udržateľnejší, keďže korelácia Bitcoinu s akciami, americkým dolárom a ropou ďalej klesá.
Našiel Bitcoin dno? ETF ponúkajú prvé pozitívne signály
Po ôsmich po sebe idúcich týždňoch odlevov sa americké spotové bitcoinové ETF konečne vrátili do pozitívneho teritória a prilákali približne 197 mil. USD čistých prílevov. Hoci táto suma zostáva skromná v porovnaní s viac než 4 mld. USD, ktoré z fondov odišli v júni, viacerí analytici ju vnímajú ako prvý náznak stabilizácie trhového sentimentu. Podľa Bloombergu sa trhový naratív postupne mení z „Kto ešte zostáva na predaj?“ na „Dochádza už predajný tlak?“
- Americké spotové bitcoinové ETF ukončili osemtýždňovú sériu odlevov a zaznamenali približne 197 mil. USD čistých prílevov.
- V júni došlo k rekordným odlevom presahujúcim 4 mld. USD, takže nedávne prílevy sú skôr signálom stabilizácie než začiatkom nového býčieho trhu.
- Napriek poklesu Bitcoinu po vyšších cenách ropy a obnovenom napätí na Blízkom východe sa inštitucionálni investori okamžite nehrnuli k východu.
- Podľa Glassnode môže Bitcoin vytvárať lokálne dno v pásme 57 000 – 63 000 USD, ak sa neobjaví žiadny významný makroekonomický šok.
- FRNT Financial označila pozitívne toky do ETF za prvé „zelené výhonky“, ale upozornila, že je stále príliš skoro na vyhlásenie trvalého obratu trendu.
- Zároveň 30-dňový priemerný denný objem obchodovania amerických spotových bitcoinových ETF klesol o 78 %, približne z 5,8 mld. USD na vrchole na konci roka 2025 na dnešných približne 1,25 mld. USD.
- Glassnode sa domnieva, že pokles obchodnej aktivity odráža presun pozornosti inštitucionálnych investorov smerom k iným triedam aktív.
Trh stále čaká na návrat silného dopytu
Hoci sa zdá, že predajný tlak poľavuje, analytici zdôrazňujú, že trh zatiaľ nedostal výrazný dopytový impulz. Objem obchodovania zostáva utlmený, zatiaľ čo niektorí z najväčších štrukturálnych kupcov Bitcoinu znížili svoju aktivitu. Súčasná stabilizácia ceny tak môže predstavovať iba ranú fázu dlhodobého procesu tvorby dna.
- On-chain dáta ukazujú, že dlhodobí držitelia sa vrátili k akumulácii, zatiaľ čo slabšie ruky naďalej realizujú straty.
- Glassnode uvádza, že dlhodobí držitelia realizujú straty najrýchlejším tempom od konca roka 2022, čo je vzorec, ktorý historicky zodpovedal záverečným fázam medvedích trhov.
- Prílevy do ETF zostávajú oveľa menšie než kapitál, ktorý z fondov v posledných mesiacoch odišiel, takže zatiaľ nepotvrdzujú udržateľný návrat inštitucionálneho dopytu.
- Strategy, predtým MicroStrategy, jeden z najväčších štrukturálnych kupcov Bitcoinu, nedávno pozastavil svoje nákupy, čo zvyšuje význam prílevov do ETF pre podporu cien.
- Tagus Capital citovaná Bloombergom sa domnieva, že pozitívne toky do ETF pomáhajú vytvoriť cenové dno, ale zatiaľ nesignalizujú začiatok nového býčieho trhu.
- Kľúčovou výzvou pre investorov je teraz identifikovať signály, ktoré potvrdia, že najhoršia fáza výpredaja sa skutočne skončila.
Bitcoin (interval D1)
Pri pohľade na posledné dva významné zostupné impulzy Bitcoinu cena v prvom štvrťroku obnovila downtrend po tom, čo vzrástla k 38,2 % Fibonacciho retracementu blízko 98 000 USD. Počas druhej korekcie BTC spočiatku zamieril nižšie po dosiahnutí 38,2 % Fibonacciho úrovne okolo 74 000 USD, ale nakoniec postúpil približne k 83 000 USD, čo zodpovedalo 61,8 % retracementu. Ak budú Fibonacciho úrovne naďalej formovať súčasné oživenie, ďalšia kľúčová rezistencia leží blízko 67 000 USD, kde sa nachádza 38,2 % retracement, nasledovaná 61,8 % retracementom okolo 75 500 USD. Obe úrovne sú merané z medvedieho impulzu, ktorý sa začal v máji tohto roka. Na spodnej strane zostáva kľúčovou zónou supportu oblasť 57 000 – 60 000 USD a stojí za zmienku, že Bitcoin sa počas roka 2026 už dvakrát odrazil z úrovní pod týmto pásmom.
Zdroj: xStation5
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