Juhoafrický rand môže posilniť. Opčný trh obmedzuje medvedie očakávania 📈

Investori na opčnom trhu postupne obmedzujú dlhodobé stávky na oslabenie juhoafrického randu. Náklady na zabezpečenie proti poklesu meny počas nasledujúcich 12 mesiacov klesli na najnižšiu úroveň v tomto roku, keďže trh očakáva, že turbulencie vyvolané konfliktom na Blízkom východe aj prekvapivým rozhodnutím juhoafrickej centrálnej banky postupne ustúpia.
Jednoročné rizikové reverzie, ktoré porovnávajú cenu predajných a nákupných opcií na rand, sa v utorok obchodovali okolo 1,8 percentuálneho bodu. Ide o najnižšiu hodnotu od decembra a zároveň o signál, že dopyt po ochrane proti ďalšiemu výraznému oslabeniu meny slabne.
Rand minulý mesiac klesol na trojmesačné minimum voči americkému doláru po tom, čo Juhoafrická rezervná banka prekvapivo ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Rozhodnutie prišlo napriek varovaniu, že inflačné riziká zostávajú zvýšené. Trh preto začal špekulovať, či centrálna banka neurobila chybu v menovej politike alebo nezmenila svoj prístup k boju s infláciou.
Ropa a geopolitika rand výrazne oslabili
Juhoafrická mena bola už pred rozhodnutím centrálnej banky pod tlakom pre vysoké ceny ropy. Južná Afrika je významným dovozcom energií, a drahšia ropa preto zhoršuje jej obchodnú bilanciu aj podmienky zahraničného obchodu.
Od začiatku konfliktu s Iránom navyše vzrástla neistota na globálnych trhoch. Investori sa v takomto prostredí často sťahujú z rizikovejších mien rozvíjajúcich sa ekonomík a presúvajú kapitál do amerického dolára alebo iných bezpečnejších aktív.
Po prekvapivom rozhodnutí centrálnej banky rand oslabil o viac než 2 % a priblížil sa k úrovni 17 randov za dolár. Následne však väčšinu strát získal späť a v súčasnosti sa obchoduje okolo 16,50 za dolár.
Dlhodobý výhlaď zostáva priaznivejší
Napriek krátkodobým problémom časť investorov upozorňuje na zlepšujúce sa domáce fundamenty. Pozitívne vnímajú postupné oživenie ekonomiky, dôveryhodnejší fiškálny rámec a záväzok centrálnej banky dostať infláciu k 3 % cieľu.
Medián analytických odhadov počíta s tým, že by rand mohol počas nasledujúcich 12 mesiacov posilniť k úrovni 16 za dolár. Oproti súčasnému kurzu by to znamenalo zhodnotenie približne o 3 %.
Podľa analytikov môže mena ťažiť predovšetkým z dvoch faktorov. Prvým je zachovanie relatívne jastrabieho postoja centrálnej banky, druhým prípadné zlepšenie situácie na Blízkom východe, ktoré by mohlo znížiť ceny ropy a uľaviť obchodnej bilancii Južnej Afriky.
Trh zatiaľ centrálnej banke dôveruje
Prekvapivé ponechanie sadzieb bez zmeny síce vyvolalo diskusiu o možnej chybe menovej politiky, investori však zatiaľ Juhoafrickej rezervnej banke dávajú priestor. Kľúčové bude najmä septembrové zasadnutie, na ktorom sa ukáže, či banka zostane odhodlaná bojovať s infláciou.
Ak by centrálna banka začala pôsobiť príliš mierne, tlak na rand by sa mohol opäť vrátiť. Potvrdenie jastrabieho postoja by naopak mohlo podporiť ďalšie posilňovanie meny a priblížiť kurz k očakávanej úrovni 16 randov za dolár.
Dlhodobejší výhlaď preto pôsobí priaznivejšie než krátkodobý sentiment. Opčný trh naznačuje, že investori už neočakávajú pokračovanie prudkých výpredajov a začínajú viac zohľadňovať zlepšujúce sa domáce ekonomické podmienky.
Graf USD/ZAR (USD/ZAR, D1)
Zdroj: xStation5
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