Platina rastie o 6 % podporená zlepšením nálady na trhu kovov a zastavením ťažby v Implats 📈

Platina dnes získava viac ako 6 %, pričom k tomu dochádza krátko po tom, ako sa zlato odrazilo v blízkosti úrovne 4 100 USD za uncu. Stojí za zmienku, že jeden z najväčších svetových baní na platinu nedávno pozastavil ťažbu. Implats (Impala Platinum) 24. júla zastavil ťažbu v komplexe Rustenburg, jednej z najväčších platinových baní na svete – po sérii smrteľných nehôd. Rozhodnutie malo preventívny charakter a zahŕňa komplexnú revíziu bezpečnostných postupov, no znamenalo niekoľkodňové prerušenie výroby. Pre trh s platinou ide o významný krok, keďže Rustenburg tvorí takmer polovicu ťažby skupiny Implats a Južná Afrika zostáva najväčším producentom kovov zo skupiny platinových kovov na svete.
Najdôležitejšie informácie
- Implats pozastavil ťažbu v komplexe Rustenburg v Južnej Afrike v dňoch 24. – 28. júla, aby vykonal komplexný bezpečnostný audit.
- Rozhodnutie padlo po šiestich smrteľných pracovných nehodách za posledných 12 mesiacov, vrátane dvoch v tomto mesiaci. Rustenburg je najväčším aktívom Implats a zamestnáva približne 51 500 pracovníkov.
- Komplex sa podieľa na takmer 50 % celkovej produkcie kovov zo skupiny platinových kovov (PGM) spoločnosti. V hospodárskom roku 2026 má baňa vyprodukovaných 1,67 – 1,76 milióna uncí PGM.
- Počas prestávky spoločnosť vykoná inšpekcie, bezpečnostné audity, dodatočné školenia pracovníkov a revíziu kľúčových postupov za podpory externých odborníkov.
- Implats taktiež oznámil spoluprácu s výrobcom systémov predchádzania kolíziám podzemných lokomotív, keďže časť nedávnych incidentov sa týkala práve podzemnej koľajovej dopravy.
- Vedenie zdôraznilo, že prioritou je eliminácia smrteľných nehôd a zlepšenie bezpečnostnej kultúry vo všetkých prevádzkach skupiny.
- Súčasné udalosti opäť upozorňujú na výzvy spojené s prevádzkou hlbokých baní v Južnej Afrike, ktoré patria medzi technicky najnáročnejšie na svete.
- V novembri 2023 v tejto istej bani došlo k jednej z najtragickejších nehôd v juhoafrickom baníctve posledných rokov, keď v dôsledku havárie šachty zahynulo 13 baníkov.
- Spoločnosť odhaduje, že súčasné zastavenie ťažby sa prejaví v strate zhruba ôsmich dní produkcie v hospodárskom roku 2027 a konečný vplyv na objem ťažby bude vyhodnotený po obnovení prevádzky.
Hoci krátkodobý vplyv na globálnu ponuku platiny by mal byť obmedzený vďaka relatívne krátkemu prerušeniu a existujúcim povrchovým zásobám, každé ďalšie zastavenie prevádzky v Rustenburg zostáva významným rizikovým faktorom pre trh s platinou, automobilový priemysel a odvetvia využívajúce kovy zo skupiny PGM.
Platina (interval D1)
Pohľadom na platinu vidíme, že kov zaznamenal pokles o cca 50 % od januárového vrcholu tohto roka, keď investori platili za uncu takmer 3 000 USD – oproti cca 1 500 USD pred niekoľkými dňami. Platina v súčasnosti testuje okolie EMA50 (cca 1 730 USD) a je možné, že býci sa pokúsia o zvrat trendu, ak sa cena trvalo vráti nad úroveň 1 830 USD za uncu (EMA200).
Zdroj: xStation5
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