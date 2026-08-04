Ropa prudko klesá. Dohoda medzi USA a Iránom môže prísť už v najbližších dňoch 🛢️

Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že Spojené štáty a Irán by mohli dosiahnuť dohodu o režime v Hormuzskom prielive už počas utorka alebo stredy. Jeho vyjadrenie okamžite zasiahlo energetické trhy a poslalo ceny ropy prudko nadol.
Podľa Bessenta prebiehajú rokovania s iránskou stranou a existuje reálna možnosť, že prieliv bude v najbližších dňoch opäť otvorený pre voľnejšiu lodnú dopravu. Konkrétne podmienky prípadnej dohody však zatiaľ neboli zverejnené.
Trh reagoval veľmi rýchlo. Futures na ropu Brent oslabili až o 4 % a počas londýnskeho obchodovania sa prepadli pod 81 USD za barel. Investori tak začali stavať na scenár, že by sa jeden z najvýznamnejších svetových prepravných uzlov mohol čoskoro vrátiť k bežnejšej prevádzke.
Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým bodom svetového trhu
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie energetické tepny sveta. Jeho obmedzenie má okamžitý vplyv na globálne dodávky ropy a zemného plynu, keďže cez túto oblasť prúdi významná časť exportu z Perzského zálivu.
V posledných týždňoch bola lodná doprava obmedzená pre napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany si navyše opakovane vymenili vojenské údery, čo ďalej zvyšovalo obavy z dlhšieho výpadku dodávok.
Bessent naznačil, že prípadná dohoda by mala zabezpečiť slobodu pohybu lodí, neuviedol však, či by Irán mohol vyberať poplatky za prejazd. Podľa ministra už teraz niektoré plavidlá oblasť opúšťajú napriek pretrvávajúcemu napätiu.
Trh zostáva opatrný
Optimizmus investorov zatiaľ tlmí skutočnosť, že podobné vyjadrenia zazneli už skôr. Memorandum o porozumení, ktoré malo prieliv znovu otvoriť, sa minulý mesiac rozpadlo a odvtedy sa vzťahy medzi oboma krajinami opäť zhoršili.
Aj prezident Donald Trump v minulosti viackrát uviedol, že dohoda je blízko, žiadna však zatiaľ nebola dokončená. Súčasný pokles cien ropy tak stojí predovšetkým na očakávaniach, nie na potvrdenom výsledku rokovaní.
Ak by sa dohodu skutočne podarilo uzavrieť, mohla by znížiť geopolitickú rizikovú prirážku v cenách ropy a stabilizovať lodnú dopravu v regióne. Ďalšie zlyhanie rokovaní by naopak mohlo rýchlo obnoviť tlak na rast cien.
Vplyv na infláciu a finančné trhy
Lacnejšia ropa by mohla zmierniť tlak na ceny pohonných hmôt a ďalších energetických produktov. To by bolo pozitívne pre vývoj inflácie, spotrebiteľov aj centrálne banky, ktoré sledujú, či sa energetický šok premieta do širšieho rastu cien.
Pokles cien ropy by zároveň mohol znížiť obavy z ďalšieho sprísňovania menovej politiky v USA. Pre akciové trhy by prípadná dohoda predstavovala pozitívny signál, zatiaľ čo energetické spoločnosti by mohli čeliť tlaku pre nižšie ceny komodity.
Graf ropy Brent (OIL, M30)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Graf dňa: Japonský jen klesá zo 40-ročných maxím – čo je dobré vedieť? (3. 8. 2026)
Ranné zhrnutie: USA zastavujú útoky – ropa klesá, akcie rastú (3. 8. 2026)
EÚ chce obmedziť závislosť od USA a Ázie. Postaví až sedem AI gigatovární 🤖
BREAKING: Bank of England ponechala úrokové sadzby bez zmeny
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.