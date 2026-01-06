viac
14:23 · 6. januára 2026

BMW hlási pokles predaja v USA na konci roka 2025 – záujem o elektromobily výrazne ochabol

BMW
BMW.DE, Bayerische Motoren Werke AG
  • Predaje BMW v USA v 4. štvrťroku 2025 klesli o 3,4 % na 113 512 vozidiel.
  • Predaj elektromobilov sa prepadol o 45,5 %, čo signalizuje vážne ochladenie záujmu o čisto elektrické vozidlá.
  • Plug-in hybridy zaznamenali pokles o 25,6 %, no aj tak boli preferovanejšou voľbou oproti plne elektrickým modelom.
  • Slabnúci dopyt po elektromobiloch v USA odráža zmenu spotrebiteľského sentimentu a predstavuje výzvu pre celý automobilový sektor.

Nemecká automobilka BMW oznámila, že jej predaj v Spojených štátoch v 4. štvrťroku 2025 medziročne klesol o 3,4 %, čo odráža celkový útlm dopytu po elektromobiloch (EV). V danom období spoločnosť dodala 113 512 vozidiel, oproti 117 506 kusom o rok skôr.

Obzvlášť výrazný bol prepad pri batériových elektromobiloch, ktorých predaj sa medziročne znížil o 45,5 %. BMW uviedlo, že dopyt po elektromobiloch v priebehu roka 2025 postupne slabol, pričom najväčší pokles nastal práve v štvrtom štvrťroku. Podľa spoločnosti americkí zákazníci čoraz častejšie uprednostňovali plug-in hybridy.

Ani tie však nedokázali zvrátiť celkový pokles – predaje plug-in hybridných modelov v USA klesli o 25,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024.

Graf BMW.DE (D1)

Akcie spoločnosti BMW sa aktuálne obchodujú na úrovni 93,78 EUR a napriek nedávnemu oznámeniu o poklese predaja v USA si udržiavajú relatívne silnú technickú pozíciu. Po prudkom raste počas novembra a decembra 2025 cena konsoliduje v blízkosti lokálnych maxím. Exponenciálny kĺzavý priemer EMA 50 (oranžová) sa nachádza na úrovni 90,15 EUR. Jednoduchý kĺzavý priemer SMA 100 (modrá) je na hodnote 87,18 EUR. Obe krivky rastú a cena sa nachádza bezpečne nad nimi, čo potvrdzuje býčí trend. RSI dosahuje hodnotu 56,8, čo naznačuje neutrálne až mierne pozitívne momentum, bez známok prekúpenosti.

 

Zdroj: xStation5

 

