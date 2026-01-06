BMW hlási pokles predaja v USA na konci roka 2025 – záujem o elektromobily výrazne ochabol

- Predaje BMW v USA v 4. štvrťroku 2025 klesli o 3,4 % na 113 512 vozidiel.
- Predaj elektromobilov sa prepadol o 45,5 %, čo signalizuje vážne ochladenie záujmu o čisto elektrické vozidlá.
- Plug-in hybridy zaznamenali pokles o 25,6 %, no aj tak boli preferovanejšou voľbou oproti plne elektrickým modelom.
- Slabnúci dopyt po elektromobiloch v USA odráža zmenu spotrebiteľského sentimentu a predstavuje výzvu pre celý automobilový sektor.
Nemecká automobilka BMW oznámila, že jej predaj v Spojených štátoch v 4. štvrťroku 2025 medziročne klesol o 3,4 %, čo odráža celkový útlm dopytu po elektromobiloch (EV). V danom období spoločnosť dodala 113 512 vozidiel, oproti 117 506 kusom o rok skôr.
Obzvlášť výrazný bol prepad pri batériových elektromobiloch, ktorých predaj sa medziročne znížil o 45,5 %. BMW uviedlo, že dopyt po elektromobiloch v priebehu roka 2025 postupne slabol, pričom najväčší pokles nastal práve v štvrtom štvrťroku. Podľa spoločnosti americkí zákazníci čoraz častejšie uprednostňovali plug-in hybridy.
Ani tie však nedokázali zvrátiť celkový pokles – predaje plug-in hybridných modelov v USA klesli o 25,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024.
Graf BMW.DE (D1)
Akcie spoločnosti BMW sa aktuálne obchodujú na úrovni 93,78 EUR a napriek nedávnemu oznámeniu o poklese predaja v USA si udržiavajú relatívne silnú technickú pozíciu. Po prudkom raste počas novembra a decembra 2025 cena konsoliduje v blízkosti lokálnych maxím. Exponenciálny kĺzavý priemer EMA 50 (oranžová) sa nachádza na úrovni 90,15 EUR. Jednoduchý kĺzavý priemer SMA 100 (modrá) je na hodnote 87,18 EUR. Obe krivky rastú a cena sa nachádza bezpečne nad nimi, čo potvrdzuje býčí trend. RSI dosahuje hodnotu 56,8, čo naznačuje neutrálne až mierne pozitívne momentum, bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.