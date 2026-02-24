Boj o Warner Bros. sa vyostruje, Paramount zvýšil svoju ponuku 🎬

- Paramount zvýšil svoju ponuku na akvizíciu Warner Bros.
- Netflix má právo predložiť protiponuku do štyroch dní
- Dohoda s Netflixom oceňuje spoločnosť na 82,7 miliardy dolárov
- Celý proces by mohol výrazne ovplyvniť budúcnosť mediálneho trhu 🎥
- Paramount zvýšil svoju ponuku na akvizíciu Warner Bros.
- Netflix má právo predložiť protiponuku do štyroch dní
- Dohoda s Netflixom oceňuje spoločnosť na 82,7 miliardy dolárov
- Celý proces by mohol výrazne ovplyvniť budúcnosť mediálneho trhu 🎥
Warner Bros. Discovery Inc. oznámila, že jej predstavenstvo zváži novú ponuku na prevzatie od Paramount Skydance Corp. Ide o najnovšiu kapitolu v niekoľkomesačnom boji o kontrolu nad jedným z najdôležitejších hollywoodskych štúdií.
Podľa dostupných informácií je nová ponuka vyššia ako pôvodná ponuka 30 dolárov za akciu, ktorú predtým navrhla spoločnosť Paramount. Celková hodnota spoločnosti bola predtým okolo 108 miliárd libier, vrátane dlhu.
Netflix má právo dorovnať ponuku
Warner Bros. však stále má platnú dohodu s Netflix Inc., ktorá bola uzavretá v decembri. Predpokladá predaj štúdií a divízie streamovania za 27,75 libier za akciu, čo predstavuje hodnotu transakcie približne 82,7 miliardy libier, vrátane dlhu.
Ak predstavenstvo vyhodnotí ponuku Paramountu ako výhodnejšiu, Netflix bude mať podľa dohody štyri dni na predloženie protiponuky.
Spoločnosť tiež vyzvala akcionárov, aby zatiaľ nepredávali svoje akcie Paramountu, pretože dohoda s Netflixom zostáva v platnosti a vedenie ju naďalej odporúča.
Strategický význam transakcie
Plán Netflixu zahŕňa oddelenie káblových kanálov, ako sú CNN a TNT, od zvyšku spoločnosti. Paramount pod vedením Davida Ellisona sa snaží získať plnú kontrolu nad celou skupinou a dlhodobo upravuje podmienky svojej ponuky.
Výsledok tohto boja by mohol zásadným spôsobom premeniť mediálny sektor a rovnováhu síl medzi tradičnými štúdiami a streamovacími platformami.
Duolingo kleslo po zverejnení výsledkov o 25 % 🦉
Vráti sa Palantir na úroveň 50$?
Akcie Dell rastú o 12 %, AI poháňa 40 % rast tržieb 📈
Wizz Air čelí výpredaju po odchode kľúčového akcionára ✈️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.