Uber prehlbuje robotaxi stratégiu: “Uber Autonomous Solutions” pred spustením v Los Angeles

Uber spustil Uber Autonomous Solutions a chce sa profilovať ako „picks-and-shovels“ partner pre autonómne vozidlá (autonomous vehicles, AV) a robotaxi operátorov. Tento krok prichádza v čase, keď sa Uber pripravuje na komerčné autonómne spustenie v Los Angeles v roku 2026 vďaka partnerstvu s Volkswagenom a zároveň plánuje investíciu viac než 100 miliónov USD do nabíjacích hubov pre elektrické robotaxi flotily.
Čo ponúka Uber Autonomous Solutions partnerom v robotaxi
Infraštruktúra: tréningové dáta, mapy a komplexné lokality
Uber uvádza, že môže poskytnúť „AV 2.0“ tréningové dáta z dátových flotíl a kamerových sietí, ako aj mapové dáta vychádzajúce z miliárd jázd. Zároveň spomína datasety pre náročné prostredia, ako letiská či štadióny, kde je kľúčová práca s hustou dopravou a komplexnými pickup zónami.
Používateľská skúsenosť: ovládanie v aute a nové typy jázd
Uber ponúka „in-vehicle“ skúsenosť pre AV (softvér a hardvér) a podporu pre produkty typu Shared jazdy a Reserve jazdy. Dôležitou súčasťou má byť aj end-to-end zákazníc cesty.
Prevádzka flotily: remote assistance, mission control a poistenie
Pre prevádzku flotíl Uber vyzdvihuje remote assistance nástroje a dashboard AV Mission Control na monitoring v reálnom čase. Súčasťou ponuky má byť aj AV-špecifické poistenie, ktoré má zjednodušiť krytie naprieč výrobcami, poskytovateľmi autonómnych systémov (ADS), vlastníkmi a fleet manažérmi.
Prečo je to dôležité pre autonómnu stratégiu Uberu
Škálovanie robotaxi nie je len o „self-driving“ softvéri
Uber argumentuje, že komercializácia autonómie bude stáť na spoľahlivej prevádzke, vysokej využiteľnosti a konzistentnej používateľskej skúsenosti. Zabalenie týchto schopností do partnerskej ponuky môže zvýšiť úlohu Uberu ako hlavného kanála, cez ktorý robotaxi firmy získajú dopyt a rozšíria kapacitu.
Los Angeles a preteky o škálovanie robotaxi
Partnerstvo s Volkswagenom mieri na autonómne elektrické dodávky v roku 2026
Volkswagen uviedol, že dodá tisíce autonómnych elektrických dodávok pre jazdy na platforme Uberu, pričom prvé komerčné spustenie sa očakáva v Los Angeles v roku 2026.
Nabíjanie ako úzke hrdlo: Uber plánuje 100 miliónov USD+
Uber zároveň oznámil, že investuje viac než 100 miliónov USD do nabíjacích hubov pre autonómne flotily, so štartom v Bay Area, Los Angeles a Dallase. Reuters doplnil, že Uber spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjačiek aj cez „utilization guarantee agreements“, ktoré majú podporiť rozšírenie o stovky nových nabíjacích bodov.
Ending: Trh bude sledovať časovú os pre Los Angeles, prevádzkové metriky (využitie, spoľahlivosť, UX) a tiež to, či Uber uzavrie ďalšie veľké partnerstvá, ktoré využijú nový balík služieb.
