Britský úrad na ochranu súkromia udelil Redditu pokutu 14,47 mil. GBP za zlyhania pri detských dátach

Britský Úrad komisára pre informácie (Information Commissioner’s Office, ICO) uložil Redditu pokutu 14,47 mil. GBP (19,52 mil. USD) za nezákonné spracúvanie osobných údajov detí a riziko vystavenia maloletých škodlivému obsahu.
Reddit uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolá a tvrdí, že prístup regulátora by viedol k zberu väčšieho množstva citlivých údajov o používateľoch v Spojenom kráľovstve.
Prečo ICO Reddit pokutoval
Nedostatočné overovanie veku
ICO uviedol, že Reddit nepoužil robustný mechanizmus na overovanie veku, a preto nemal zákonný základ na spracúvanie osobných údajov detí mladších ako 13 rokov.
Hoci podmienky služby zakazujú používateľov pod 13 rokov, podľa regulátora neboli účinné kontroly zavedené až do júla 2025 a na platforme sa malo nachádzať veľké množstvo detí.
Chýbalo posúdenie rizík (DPIA)
ICO tiež uviedol, že Reddit nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment, DPIA) pred januárom 2025, hoci platforma umožňuje používateľov vo veku 13–18 rokov.
Čo Reddit zmenil — a prečo to ICO stále nestačí
Od júla 2025 pribudli kontroly pre „mature content“
ICO uviedol, že v júli 2025 Reddit zaviedol opatrenia vrátane overenia veku pre prístup k „mature“ obsahu a vyžiadania deklarácie veku pri zakladaní účtu.
Regulátor však upozornil, že samotná deklarácia veku sa dá ľahko obísť, a dodal, že spracúvanie detských údajov bude ďalej sledovať.
Reddit plánuje odvolanie
Reddit podľa Reuters uviedol, že od používateľov nevyžaduje zdieľanie identity „bez ohľadu na vek“ a že požiadavka na zber ďalších údajov je v rozpore s ochranou súkromia.
Kontext: sprísňovanie pravidiel pre deti na sociálnych sieťach
Vláda premiéra Keira Starmera spustila konzultáciu, ktorá zahŕňa aj návrhy na zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 16 rokov a obmedzenie „návykových“ prvkov dizajnu.
ICO zároveň uviedol, že ide o súčasť širšieho zásahu na ochranu detského súkromia online, a pripomenul aj nedávnu pokutu pre MediaLab (vlastník Imgur).
