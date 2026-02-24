US OPEN: Wall Street sa odráža po dohode AMD–Meta

Wall Street dnes ráno vykazuje jasný optimizmus, keď trhy po včerajších poklesoch rastú. Dow Jones pridáva 0,6 %, S&P 500 rastie o 0,2 % a Nasdaq o 0,3 %.
Dnešný odraz je reakciou na včerajšie výrazné straty, ktoré boli spôsobené obavami z vplyvu umelej inteligencie na technologický sektor a neistotou okolo ciel zavedených administratívou Donalda Trumpa. Novooznámené clá ďalej narúšajú trh a vyvolali odpor viacerých krajín, ktoré predtým podpísali obchodné dohody. Tieto štáty požadujú dodržiavanie podmienok dohôd a v opačnom prípade hrozia ich vypovedaním, čo zvyšuje globálnu neistotu.
Pozornosť zostáva sústredená na sektor polovodičov a umelej inteligencie, kde zohráva kľúčovú úlohu NVIDIA. Spoločnosť je považovaná za barometer býčieho trendu v odvetví, keďže jej GPU technológie tvoria základ dátových centier a AI systémov po celom svete. V minulosti silné výsledky NVIDIA často podporovali rast celého čipového sektora aj indexu Nasdaq, a to aj napriek makroekonomickým a colným rizikám.
Zajtrajšie zverejnenie kvartálnych výsledkov NVIDIA je najdôležitejšou udalosťou týždňa a môže predstavovať rozhodujúci test pokračovania býčieho trhu. Ak výsledky potvrdia silný dopyt po AI riešeniach a schopnosť firmy udržať rast napriek colným a dodávateľským problémom, môže to posilniť odraz v technologickom sektore. Ak však správa zaostane za očakávaniami, dnešný optimizmus sa môže rýchlo vytratiť.
Stručne povedané, Wall Street dnes rastie po výrazných stratách, čo naznačuje krátkodobý odraz, no smer trhu v nasledujúcich dňoch určia kľúčové riziká, ako sú nové Trumpove clá a nadchádzajúce výsledky NVIDIA.
Zdroj: xStation5
US500 (S&P 500) futures dnes rastú v reakcii na pozitívne správy o dohode AMD so spoločnosťou Meta na dodávky AI čipov. Odraz po včerajších stratách podporuje optimizmus v technologickom sektore, trh však zostáva v režime vyčkávania pred zajtrajšími kvartálnymi výsledkami spoločnosti NVIDIA. Situácia podčiarkuje opatrný prístup investorov, ktorí hľadajú potvrdenie pokračovania býčieho trendu v kľúčovom segmente trhu.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností:
AMD (AMD.US) podpísala významnú dohodu so spoločnosťou Meta Platforms (META.US) o dodávkach AI čipov na nasledujúcich päť rokov s celkovou výpočtovou kapacitou až 6 gigawattov. Prvé dodávky, založené na budúcich GPU AMD Instinct MI450 a procesoroch EPYC, sa očakávajú v druhej polovici roka 2026. Partnerstvo má vysokú hodnotu a môže presiahnuť 60 miliárd USD. Dohoda zároveň umožňuje spoločnosti Meta získať až 10 % akcií AMD výmenou za splnenie nákupných záväzkov a dosiahnutie stanovených míľnikov v dodávkach čipov.
Oznámenie spôsobilo výrazný rast akcií AMD, ktorý trh vníma ako signál rastúceho dopytu po AI a potvrdenie konkurenčnej pozície AMD voči NVIDIA. Dohoda zapadá do širšieho trendu v odvetví, kde spoločnosti masívne investujú do AI infraštruktúry a hľadajú alternatívnych dodávateľov hardvéru, pričom AMD si v tomto segmente čoraz viac upevňuje svoju pozíciu.
Akcie Eli Lilly (LLY.US) sa dostali pod tlak po tom, čo konkurent Novo Nordisk oznámil zníženie cien GLP-1 liekov v USA až o 50 %. Tento krok zvyšuje konkurenciu v segmente liečby cukrovky a obezity, čo môže negatívne ovplyvniť tržby Eli Lilly.
Whirlpool (WHR.US) oznámil novú emisiu akcií v hodnote približne 800 miliónov USD. Získané prostriedky budú použité najmä na splatenie dlhu a investície do rozvoja podnikania a automatizácie. Po tomto oznámení akcie spoločnosti oslabili, čo odráža obavy investorov z riedenia podielov a možného dopadu na ocenenie.
Akcie Home Depot (HD.US) počas seansy rastú o viac než 2 % po zverejnení výsledkov za štvrtý štvrťrok. Kľúčový ukazovateľ porovnateľných tržieb prekonal očakávania trhu, čo naznačuje pokračujúci spotrebiteľský dopyt, hoci spoločnosť upozornila na makroekonomické výzvy.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.