Bostic a Hammack z Fedu komentujú menovú politiku USA 🔍Rozdelený Fed?

Dnešné vyjadrenia členov Fedu – Raphaela Bostica a Beth Hammackovej – ukazujú názorové rozdiely v rámci FOMC. Bostic vníma politiku ako stále príliš reštriktívnu, zatiaľ čo Hammacková zdôrazňuje potrebu túto reštrikciu udržať.
Raphael Bostic:
-
„Toto je najťažšie obdobie na tvorbu prognóz.“
-
„Každé zasadnutie je otvorené – nepredbiehajte nás.“
-
„Medián v dot-ploše je len matematika, nie rozhodnutie.“
-
„Som rád, že Powell povedal, že decembrové zníženie nie je samozrejmé.“
-
„Šéfov odkaz presne odrážal škálu názorov vo výbore – bolo potrebné, aby to zaznelo verejne.“
-
„Riziko recesie nie je pre ľudí prioritou.“
-
„Niektoré zmeny na trhu práce sú cyklické, ale pomalší ≠ slabý.“
-
„Časť posunov spôsobujú štrukturálne faktory – technológie, migrácia, obchodná politika.“
-
„Dáta z regionálnych pobočiek Fedu sú kľúčové, keď chýbajú vládne štatistiky.“
-
„Nelietame úplne naslepo.“
-
„Musíme vidieť väčší pokrok, než pristúpime k neutrálnym sadzbám.“
-
„Menej než polovica inflačných tlakov pochádza z ciel.“
-
„Podporil som zníženie, pretože politika je stále reštriktívna.“
-
„Naše mandáty sú v napätí.“
-
„Nakoniec som tento týždeň zníženie podporil.“
Beth Hammack:
-
„Na repo trhoch sa objavil určitý tlak.“
-
„Vo výbore si ľudia menia názory a prispôsobujú sa.“
-
„Počúvate rôzne názory, pretože správna úroveň sadzieb nie je jasná.“
-
„Nie sme na prednastavenej ceste.“
-
„Infláciu neplníme viac než trh práce – musíme zostať reštriktívni.“
-
„Údaje o spotrebe sú zdravé, ale vidíme K-tvarovú ekonomiku.“
-
„Od septembra dáta nenaznačujú, že zmeny na trhu práce sú spôsobené slabou dopytovou stranou.“
-
„Inflácia je širší problém než clá – jadrové služby sú silné.“
-
„Vidím náznaky slabosti na trhu práce – napríklad oznámenia o prepúšťaní.“
-
„Na jadrových službách mimo bývania nevidíme takmer žiaden pokrok – spolu s clami ide o znepokojujúci obraz.“
-
„Clá sú len jedným dielom skladačky – pridávajú sa aj náklady na elektrinu a poistky.“
-
„Politika Fedu je sotva reštriktívna – ak vôbec.“
-
„Musíme udržať určitý stupeň reštrikcie, aby sme infláciu znížili.“
-
„Sme približne na úrovni, ktorú považujem za neutrálnu.“
-
„Tento týždeň by som preferovala ponechať sadzby bezo zmeny.“
-
„Čelíme výzvam na oboch stranách mandátu.“
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street
US100: Nedobytná bašta rastu na Wall Street❓
BREAKING: EURUSD posilňuje po údajoch ISM z USA 💡
Graf dňa – ROPA (03.11.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.