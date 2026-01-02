Rolls Royce sa zameriava na personalizáciu, dopyt po modeli Spectre klesá

- Rolls Royce hlási ochladenie záujmu o elektrický Spectre po silnom štarte, dodávky modelu v prvých troch štvrťrokoch 2025 klesli medziročne o 45 %, kým celkové dodávky značky mierne rástli
- Značka ďalej rozširuje bespoke program a privátne klientské stretnutia, čo posúva priemernú cenu auta nad 500 tisíc libier, a zároveň potvrdzuje, že bude pokračovať aj vo V12 podľa dopytu
- Goodwood sa rozširuje kvôli zákazkovej výrobe, pribúda nová lakovňa a náročné interiérové úpravy, čo pomáha vyrovnávať slabší luxusný dopyt, najmä v Číne, pri rastúcej váhe USA
- Rolls Royce hlási ochladenie záujmu o elektrický Spectre po silnom štarte, dodávky modelu v prvých troch štvrťrokoch 2025 klesli medziročne o 45 %, kým celkové dodávky značky mierne rástli
- Značka ďalej rozširuje bespoke program a privátne klientské stretnutia, čo posúva priemernú cenu auta nad 500 tisíc libier, a zároveň potvrdzuje, že bude pokračovať aj vo V12 podľa dopytu
- Goodwood sa rozširuje kvôli zákazkovej výrobe, pribúda nová lakovňa a náročné interiérové úpravy, čo pomáha vyrovnávať slabší luxusný dopyt, najmä v Číne, pri rastúcej váhe USA
Rolls Royce sa pri svojom prvom elektromobile Spectre po silnom štarte stretáva s ochladením dopytu a naznačuje, že prechod na čisto elektrickú ponuku nebude taký priamočiary, ako sa predtým čakalo. Zároveň zrýchľuje investície do zákazkovej výroby a osobných konzultácií, pretože práve bespoke výbava ďalej zvyšuje priemerné ceny aj marže.
SPECTRE STRÁCA TEMPO PO PRVEJ VLNE ZÁUJMU
Spectre uvedený koncom roka 2023 zaujal ultrabohatých zákazníkov tichou jazdou a novinkou prvého elektrického Rolls Royce. O dva roky neskôr však prvotné nadšenie slabne. Model s cenou okolo 420 000 USD a zrýchlením na 60 mph za 4,4 sekundy zaznamenal v prvých troch štvrťrokoch 2025 medziročný pokles dodávok o 45 %, zatiaľ čo celkové dodávky Rolls Royce podľa analýzy výsledkov skupiny BMW v rovnakom období vzrástli o 3,3 %. Podiel Spectru na celkových predajoch klesol tento rok pod jednu pätinu, kým v roku 2024 tvoril približne tretinu. Šéf značky Chris Brownridge to prirovnáva k minulým modelom Wraith a Dawn, keď bol úvodný záujem veľmi vysoký a následne sa stabilizoval.
ELEKTRIFIKÁCIA ÁNO, ALE V12 ZOSTÁVA V HRE
Brownridge hovorí, že Rolls Royce bude uvádzať ďalšie elektrické modely, ale prioritou má byť vždy samotný Rolls Royce a to, čo zákazníci chcú. Zároveň otvorene uvádza, že dopyt po V12 je stále silný a značka bude tieto autá vyrábať tak dlho, ako o ne bude klientela stáť. Zapadá to do širšieho európskeho trendu, keď automobilky prehodnocujú čisto elektrické ambície pre slabší dopyt a nerovnomerný priebeh prechodu na EV. V texte zaznieva aj zmena politického prostredia vrátane oslabenia európskeho tlaku na koniec spaľovacích áut do roku 2035 a obratu v USA pod prezidentom Donaldom Trumpom. Rolls Royce navyše vďaka výrobnému nastaveniu dokáže montovať EV aj V12 na tej istej linke a auto vyrobí až po konkrétnej objednávke, typicky v individuálnej konfigurácii. Plug in hybridy však plánovať nehodlá.
BESPOKE AKO MOTOR RASTU, USA DOMINUJE A ČÍNA SLÁBNE
Značka presúva pozornosť k tomu, čo jej dnes zarába najviac, teda k personalizácii. Rolls Royce posilňuje sieť privátnych kancelárií na osobné stretnutia s klientmi a zároveň zdvojnásobuje areál v Goodwoode, okrem iného kvôli rastúcemu dopytu po zákazkových úpravách. V rozšírenom priestore vzniká aj nová lakovňa, pretože zákazníci častejšie volia výrazné farby a odvážnejšie interiéry. Ponuka siaha od ručne vyrezávaných drevených prvkov až po Starlight Headliners s vlastnou zvolenou konšteláciou. V texte je aj príklad zákazníka, ktorý chcel špecifickú limetkovo zelenú farbu inšpirovanú žabou z výpravy v Amazónii. Práve tieto zákazky zvýšili priemernú predajnú cenu nad 500 000 libier, kým pred desiatimi rokmi bola okolo 300 000 libier, a viac ako 20 áut dodaných vlani stálo aspoň 1 milión libier. Firma tým čiastočne kompenzuje globálny útlm luxusných výdavkov, najmä v Číne, kde podľa dát Jato Dynamics predaje slabnú. USA už boli najväčším trhom Rolls Royce a ich dominancia sa ešte zvýraznila. Pri Spectre sa navyše spomínajú aj produktové faktory, keďže ide o dvojdverové coupé, kým veľké SUV ako Cullinan sú populárne aj medzi najbohatšími klientmi. A keďže majitelia Rolls Royce jazdia v priemere približne 6 000 km ročne, čo podľa Brownridge zodpovedá asi 11 plným nabitiam, obavy z dojazdu pre nich typicky nie sú kľúčové.
Graf: RRU.DE (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Grab posilňuje logistiku pomocou AI: preberá robotickú firmu Infermove
Hyundai vstupuje do globálneho závodu o masovú výrobu humanoidných robotov
Marvell posilňuje AI infraštruktúru akvizíciou XConn za 540 miliónov dolárov
NVIDIA uviedla platformu Vera Rubin: Nová éra AI superpočítačov na veľtrhu CES 2026
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.