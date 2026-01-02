US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀

Americký akciový trh vstúpil do roku 2026 v jasne pozitívnej nálade, pričom ranné obchodovanie prinieslo viditeľné zisky naprieč hlavnými indexmi. Nasdaq rastie o 0,5 %, čo potvrdzuje, že technologický sektor naďalej priťahuje pozornosť, pričom nadšenie okolo umelej inteligencie zvyšuje dopyt po akciách inovatívnych spoločností. S&P 500 si pripisuje 0,3 %, zatiaľ čo Dow Jones mierne klesá o 0,1 %, čo naznačuje, že konzervatívnejšie segmenty trhu zostávajú opatrné vzhľadom na nové ekonomické očakávania. Napriek menším výkyvom počas seansy celkový tón trhu zostáva pozitívny a optimizmus pretrváva na začiatku nového roka.
Zároveň bol zverejnený finálny americký výrobný index PMI, ktorý dosiahol 51,8 bodu, čo presne zodpovedá očakávaniam analytikov. Hodnota nad 50 bodmi potvrdzuje expanziu priemyselného sektora, hoci tempo rastu sa v porovnaní s predchádzajúcim meraním mierne spomalilo. Tieto údaje poukazujú na stabilné podmienky v americkom priemysle, čo naznačuje, že ekonomika si udržiava mierny rast a nezaznamenala výraznejšie reakcie na finančných trhoch.
Futures na index US100 (Nasdaq 100) dnes výrazne posilňujú, podporené rastúcim záujmom o sektor umelej inteligencie a technologickým optimizmom na začiatku roka 2026. Silný dopyt po spoločnostiach prepojených s AI sa premieta do jasných ziskov indexu. Graf ukazuje, že cena prerazila nad krátkodobé aj strednodobé kĺzavé priemery (EMA 30 a EMA 100), čo signalizuje možné momentum a silu rastového pohybu. RSI sa pohybuje okolo úrovne 55, čo naznačuje neutrálnu zónu a možnosť ďalšieho rastu bez známok prekúpenosti trhu.
Správy zo spoločností
Baidu (BIDU.US) +10 %
Akcie rastú po oznámení plánov uviesť svoju AI divíziu na burzu v Hongkongu. Tento krok sa vníma ako príležitosť odomknúť hodnotu spoločnosti a získať nové možnosti financovania.
ASML (ASML.US) +6 %
Akcie posilnili po zvýšení odporúčania od Aletheia Capital. Analytici poukazujú na rastúci dopyt po zariadeniach na výrobu čipov s EUV technológiou, poháňaný vývojom AI, a na plány rozširovania výrobných kapacít.
Vertiv Holdings (VRT.US) +5 %
Barclays zvýšila svoje odporúčanie. Analytici považujú súčasné ocenenie za atraktívne po nedávnych výkyvoch a vidia potenciál dohnať iné AI a energetické technologické firmy.
NIO (NIO.US)
Spoločnosť zaznamenala rekordné dodávky elektromobilov v decembri aj za celé 4. štvrťrok. Výsledky naznačujú, že NIO si udržiava rast a posilňuje svoju pozíciu na čínskom trhu s elektromobilmi.
Sable Offshore (SOC.US) +14 %
Akcie prudko vzrástli po schválení reštartu kontroverzného plynovodu v Kalifornii. Regulátor tým poskytol spoločnosti okamžitý impulz, čo zdôrazňuje dôležitosť podobných rozhodnutí v energetickom sektore.
Outlook Therapeutics (OTLK.US) -50 %
Akcie sa prepadli po tom, čo FDA zamietla žiadosť o schválenie lieku na vlhkú formu degenerácie makuly súvisiacej s vekom.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.