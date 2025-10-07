Brazília drží krok: export rastie napriek clám USA

- Brazília zvýšila v septembri vývoz o 7,2 % na 30,5 mld. USD napriek 50 % clám USA, čím kompenzovala straty vývozom do Číny a Argentíny.
- Brazília zvýšila v septembri vývoz o 7,2 % na 30,5 mld. USD napriek 50 % clám USA, čím kompenzovala straty vývozom do Číny a Argentíny.
- Clo ovplyvnilo kľúčové komodity (káva, cukor, mäso, železo), obchod s USA klesol o viac ako 20 % a spoločnosti sa obracajú na ázijské a latinskoamerické trhy.
- Ceny kávy Arabica vzrástli od júla o 27 %, pričom clá a sucho zvyšujú infláciu v Brazílii aj v USA.
Brazília v septembri opäť potvrdila odolnosť svojho exportu. Napriek 50 % clám, ktoré v auguste zaviedli Spojené štáty, dosiahol brazílsky export hodnotu 30,5 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 %. Vyšší objem exportu do Číny a Argentíny pomohol kompenzovať straty spôsobené poklesom obchodu s USA.
Clo spomaľuje, ale nezastavuje
Nové clá ovplyvnili hlavne hlavné brazílske exportné komodity, ako je káva, cukor, hovädzie mäso a železo. V dôsledku toho obchod so Spojenými štátmi klesol druhý mesiac po sebe, celkovo o viac ako pätinu. Napriek tomu si Brazília udržuje obchodný prebytok, čo dokazuje, že jej ekonomika je dostatočne diverzifikovaná, aby odolala protekcionistickým opatreniam Washingtonu. Ak však opatrenia USA zostanú v platnosti dlhšie, očakáva sa, že vývoz do USA bude naďalej klesať.
Diplomacie a prispôsobenie
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa pokúsil o diplomatické riešenie a vyzval americkú administratívu, aby prehodnotila svoju colnú politiku. Washington následne udelil čiastočné úľavy, napríklad výnimku pre civilné lietadlá a pomarančový džús. Kľúčové vývozné položky však naďalej podliehajú vysokým clám. Brazílske spoločnosti preto začínajú presúvať svoje exportné aktivity na ázijské a latinskoamerické trhy a zároveň žiadajú vládu o úverovú podporu prostredníctvom rozvojovej banky BNDES.
Ceny kávy rastú, trhy reagujú
Vplyv ciel je cítiť aj na druhej strane oceánu. Ceny futures kontraktov na kávu Arabica, ktorej je Brazília najväčším producentom na svete, od júla vzrástli o viac ako 27 %. Na trhoch panujú obavy, že kombinácia colných bariér, sucha v hlavných pestovateľských oblastiach a obmedzených dodávok na americký trh by mohla viesť k ďalšiemu rastu cien. Brazílski vývozcovia presmerovávajú svoje dodávky do Európy a Latinskej Ameriky, aby nahradili stratené tržby v USA. Rastúce ceny komodít sa tak postupne odrážajú nielen v inflácii v Brazílii, ale aj v spotrebiteľských cenách v Spojených štátoch.
Zostanú clá v platnosti?
Brazília si zatiaľ udržala svoju pozíciu. Rast jej vývozu potvrdzuje, že široká obchodná štruktúra a flexibilná reakcia podnikov môžu zmierniť dopad politicky motivovaných zásahov. Ak však clá zostanú v platnosti, Brazília čelí náročnejšiemu obdobiu, ktoré si vyžiada ďalšiu diverzifikáciu jej vývozných trhov a posilnenie domácej priemyselnej základne.
