Denné zhrnutie: US100 rastie takmer o 1 % 📈 Kryptomeny a drahé kovy posilňujú

- Americké akciové indexy dnes zaznamenávajú solídne zisky, pričom Nasdaq 100 sa obchoduje takmer o 1 % vyššie nad hranicou 25 000 bodov. Súčasne posilňuje aj americký dolár, aj keď predikčné trhy započítavajú predĺžený shutdown vlády USA — podľa Kalshi momentálne odhadovaný na približne 22 dní. Do centra pozornosti sa dostáva viac než 4 % rast tchajwanskej TSMC (TSM.US) a rally akcií Advanced Micro Devices (AMD) po oznámení partnerstva so spoločnosťou OpenAI. Analytici BofA Securities zvýšili cieľovú cenu akcií AMD z 200 USD na 250 USD, čo dnes poslalo ich hodnotu nahor o viac než 26 %.
- Menný pár EUR/USD zostal mimoriadne stabilný počas prejavu Christine Lagardeovej v Európskom parlamente, keď sa držal len tesne pod kľúčovou rezistenčnou úrovňou 1,172 napriek miernemu poklesu o 0,1 %. Prezidentka ECB vo veľkej miere zopakovala doterajší postoj banky a uviedla, že dezinflačná fáza v eurozóne sa skončila a inflácia je teraz v súlade so strednodobým cieľom 2 %. Investori však zostávajú opatrní pre slabé exportné dáta a politické napätie vo veľkých ekonomikách EÚ.
- Bitcoin a ďalšie kryptomeny, vrátane Etherea, rastú vďaka vyšším prílivom do ETF fondov, silnému spotovému dopytu a zlepšujúcim sa technickým podmienkam, ktoré naznačujú možný breakout. Okolo 20:10 sa Bitcoin pohyboval v blízkosti 125 000 USD, zatiaľ čo Ethereum sa priblížilo k úrovni 4 700 USD. On-chain dáta ukazujú, že aktivita veľkých investorov („whales“) ustúpila, čo otvára priestor pre ďalší rast. Podľa odhadov CryptoQuant by sa cena BTC mohla do konca roka pohybovať v rozmedzí 160 000 až 200 000 USD.
- David Sacks z americkej administratívy uviedol, že Spojené štáty nemôžu umožniť Číne prístup k pokročilým polovodičovým technológiám a zdôraznil strategický význam partnerstva so spoločnosťou Nvidia. Akcie Nvidie však dnes klesli takmer o 1 %, čiastočne v reakcii na dohodu AMD s OpenAI, čo môže naznačovať, že po rokoch dominancie Nvidia čelí skutočnej konkurencii.
- Na komoditnom trhu sa ceny kakaa na londýnskej burze odrazili z 20-mesačného minima, aj keď zlepšujúca sa ponuka pravdepodobne udrží strednodobý tlak na cenu. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg by stabilizácia počasia v západnej Afrike a väčšie investície farmárov do úrody mohli v nadchádzajúcej sezóne viesť k prebytku kakaa takmer 186 000 ton.
- Menný pár USD/JPY vzrástol o viac než 0,7 %, podporený „holubičím“ politickým víťazstvom v Japonsku, kde Sanae Takaichi vyhrala nedávne voľby. Na pozadí politickej neistoty v USA a vo Francúzsku a holubičích signálov z Japonska silno rastú drahé kovy – zlato pridáva takmer 2 % a prekonalo hranicu 3 950 USD za uncu, zatiaľ čo striebro nasleduje s rastom na 48,6 USD za uncu.
- Od 1. novembra 2025 budú všetky stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá dovážané do Spojených štátov zaťažené clom vo výške 25 %, oznámil Donald Trump na platforme Truth Social.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.