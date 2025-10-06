EURUSD bez zmeny po vystúpení Lagardeovej 💶 📌

- EURUSD zostal stabilný počas prejavu Lagardeovej
- Inflácia v eurozóne je v súlade so strednodobým cieľom 2 %
- Riziká rastu zahŕňajú slabý export a silnejšie euro
- EURUSD zostal stabilný počas prejavu Lagardeovej
- Inflácia v eurozóne je v súlade so strednodobým cieľom 2 %
- Riziká rastu zahŕňajú slabý export a silnejšie euro
EURUSD zostal počas prejavu Christine Lagardeovej v Európskom parlamente stabilný a pohyboval sa len niekoľko pipov pod kľúčovou rezistenčnou úrovňou pri 1,172. Najobchodovanejší menový pár na svete je aktuálne nižšie o 0,1 %.
Lagardeová vo veľkej miere zopakovala oficiálny postoj ECB k menovej politike a zdôraznila, že fáza dezinflačného obdobia v eurozóne sa skončila a inflácia je teraz v súlade so strednodobým cieľom 2 %. Uviedla, že trh práce zostáva hlavným zdrojom sily ekonomiky EÚ, zatiaľ čo spomaľujúci rast miezd pomáha obmedzovať inflačné riziká. Lagardeová dodala, že riziká rastu by sa mali v budúcom roku zmierniť, aj keď slabý export a silnejšie euro môžu naďalej negatívne vplývať na regionálny výhľad.
Poznámky Lagardeovej o hospodárskom raste pôsobia pomerne optimisticky, vzhľadom na zmiešaný obraz, ktorý priniesla posledná správa PMI pre ekonomiky EÚ, ako aj na pretrvávajúce fiškálne a politické problémy, ktoré zaťažujú rastové vyhliadky vo Francúzsku či Nemecku.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Napätie medzi USA a Čínou spustilo najprudší výpredaj od „Dňa oslobodenia“ ✂️
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)
Americká vláda začala prepúšťať federálnych zamestnancov; výpredaj na Wall Street sa prehlbuje 🔨
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.