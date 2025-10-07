Cena ropy sa stabilizuje

- OPEC+ zvýši produkciu v novembri o 137 000 barelov denne, čo je menej, než trh očakával.
- Ceny ropy zostávajú stabilné, Brent sa pohybuje okolo 65,38 USD, WTI na úrovni 61,59 USD.
- Trh sa obáva globálneho prebytku, pričom zásoby rýchlo rastú – v septembri +123 mil. barelov.
- Geopolitické riziká a čínske zásoby môžu dočasne obmedziť tlak na pokles cien, no dlhodobý výhlaď zostáva medvedí.
- OPEC+ zvýši produkciu v novembri o 137 000 barelov denne, čo je menej, než trh očakával.
- Ceny ropy zostávajú stabilné, Brent sa pohybuje okolo 65,38 USD, WTI na úrovni 61,59 USD.
- Trh sa obáva globálneho prebytku, pričom zásoby rýchlo rastú – v septembri +123 mil. barelov.
- Geopolitické riziká a čínske zásoby môžu dočasne obmedziť tlak na pokles cien, no dlhodobý výhlaď zostáva medvedí.
Ceny ropy zostali v utorok stabilné, keďže investori vyhodnocujú rozhodnutie OPEC+ navýšiť novembrovú produkciu len o 137 000 barelov denne – teda menej, ako trh očakával. Táto opatrnosť prichádza v čase, keď trh čelí zvýšenému riziku nadbytku ponuky do konca roka aj v roku 2026. Futures na Brent klesli o 0,14 % na 65,38 USD, zatiaľ čo americká WTI oslabila o 0,16 % na 61,59 USD. Oba kontrakty pritom v pondelok posilnili o viac ako 1 %, keď OPEC+ oznámil svoje rozhodnutie nepristúpiť k výraznejšiemu zvýšeniu ťažby. Podľa analytikov z ING tým skupina prejavila obozretnosť v prostredí hroziaceho prebytku ropy a neistej dopytu.
OPEC+ od apríla postupne navyšuje produkciu – do novembra už celkovo o viac než 2,7 milióna barelov denne, čo zodpovedá približne 2,5 % globálneho dopytu. Skupina však reálne plní len približne 75 % týchto plánov, keďže väčšina producentov naráža na technické alebo kapacitné obmedzenia. Minulý týždeň sa promptná cena Brentu prepadla o 8 % pod 65 USD, keď trh reagoval na správy o možnom väčšom navýšení produkcie. K miernemu odrazu prispelo aj to, že sa trh zatiaľ nepreklopil do contanga, teda štruktúry, keď sú ceny v budúcnosti vyššie ako v súčasnosti – čo by signalizovalo nadbytok.
Významný vplyv majú aj geopolitické faktory. Dronový útok na ruskú rafinériu Kirishi prerušil činnosť kľúčovej destilačnej jednotky, čo by mohlo krátkodobo znížiť dostupnosť ruskej ropy. Zároveň však vývoz ropy z Blízkeho východu a Ruska v septembri vzrástol o 1,3 mil. bpd. Zásoby globálnych ropných produktov vrátane ropy na tankeroch v septembri vzrástli o 123 miliónov barelov, ako uvádza JPMorgan. Za prvých 9 mesiacov roka vzrástli globálne zásoby o 269 miliónov barelov, pričom viac než tretinu tvorila čínska akumulácia. IEA odhaduje, že prebytok v roku 2026 môže dosiahnuť až 3,3 milióna bpd, ak bude ponuka naďalej rásť – najmä vďaka ťažbe z USA, Brazílie a Guyany. To by mohlo vyvolať tlak na pokles cien, ak nedôjde k významnejšiemu výpadku na strane ponuky alebo k prekvapivému rastu dopytu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa pohybuje okolo 65,41 USD a po miernom výpredaji zostáva v úzkom pásme v blízkosti kĺzavých priemerov EMA 50 (65,32 USD) a SMA 100 (65,27 USD). Tieto priemery sa aktuálne zbiehajú, čo naznačuje stratu smerového trendu a pripravenosť trhu na možný nový impulz. Krátkodobo sa trh snaží stabilizovať, pričom posledné sviečky naznačujú návrat kupcov po prepade, ktorý však neprerazil pod silnejšie supporty v zóne 65,00–65,15 USD. CCI je na -61,0, čo značí miernu prepredanosť, zatiaľ čo momentum rastie a drží sa nad hodnotou 100, čo naznačuje náznaky oživenia nákupnej aktivity. Objem obchodov zostáva relatívne slabý, čo môže limitovať ďalší pohyb bez silnejších fundamentálnych správ. Vzhľadom na predchádzajúci konsolidačný vývoj a súčasnú neistotu na trhu s ropou je pravdepodobné, že cena bude krátkodobo oscilovať okolo 65,30–65,60 USD. Pre potvrdenie rastu bude dôležité sledovať, či cena dokáže zostať nad kĺzavými priemermi a prekonať lokálnu rezistenciu na 65,71 USD. Naopak, prieraz pod 64,95–65,00 USD by mohol znamenať pokračovanie korekcie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Rast na väčšine trhov, drahé kovy opäť na historických maximách
URGENT: EURUSD mierne klesá po zverejnení zápisu z FOMC! 🚨
UBS zvyšuje cieľovú cenu akcií Micron. Akcie rastú!
Nové historické maximum na paládiu 📈🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.