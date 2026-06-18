BREAKING: ČNB reaguje na inflačné tlaky zvýšením úrokových sadzieb: drahé energie, zdražovanie služieb a rast miezd 🚨

Banková rada Českej národnej banky rozhodla o zvýšení úrokových sadzieb. Stále vysoká jadrová inflácia a svižný rast miezd sú silným argumentom pre zvýšenie úrokových sadzieb v tomto roku. Pokles cien ropy a blížiace sa prímerie v Iráne nepresvedčili väčšinu bankovej rady k ponechaniu sadzieb bez zmeny.
Banková rada sa rozhodla sadzby v júni zvýšiť, a to napriek tomu, že posledná nameraná inflácia bola 2,1 %, teda takmer presne na cieli. Ďalší vývoj inflácie bude totiž pravdepodobne volatilný. Do konca roka uvidíme v jednotlivých mesiacoch rast aj pokles medziročnej miery inflácie. Ďalej musíme počítať s postupným premietnutím vyšších cien energií z posledných mesiacov do nákladov firiem, a teda aj do cien v rokoch 2026 a 2027.
Jadrová inflácia zostáva na zvýšenej úrovni 2,9 %, čo signalizuje pretrvávajúce dopytové tlaky napriek vývoju v domácej aj globálnej ekonomike. Proinflačne ďalej pôsobí sektor služieb. Infláciu naopak tlmí vývoj cien potravín. Tie sú však volatilné, a preto sa nemožno spoliehať na pokračovanie súčasného trendu. Jeho obrat môže infláciu tlačiť nahor. To predstavuje hlavné proinflačné riziko mimo vojny v Iráne.
Blížiace sa prímerie v Iráne snáď poslalo ceny ropy nadol, čo bude v ďalších mesiacoch pôsobiť dezinflačne. Očakávané sekundárne inflačné tlaky spôsobené vyššou cenou energetických komodít nebudú v prípade dosiahnutia prímeria ďalej výraznejšie silnieť. To tlačí výhľad inflácie na ročnom horizonte smerom nadol. Problémom zostáva nepredvídateľnosť vývoja rokovaní a dodržania dohodnutých podmienok prímeria. Môže tak dôjsť k obratu a posilneniu inflačných tlakov, čo by si mohlo vyžiadať ďalší rast sadzieb.
Koruna po zverejnení rozhodnutia o zvýšení sadzieb mierne posilňuje. Vyššie úrokové sadzby zvyčajne vedú k posilneniu lokálnej meny, pretože s rastom výnosu korunových aktív rastie aj záujem o korunu. Silnejší dopyt potom tlačí jej „cenu“ nahor a kurz koruny posilňuje.
Koruna je silná a stabilná. Posilnenie kurzu koruny súvisí s vyššími sadzbami ČNB a špekuláciami na možnosť ich ďalšieho rastu. Korune ďalej pomáha zlepšenie globálnej nálady, ktoré vedie k vyššiemu záujmu o rizikovejšie meny, medzi ktoré koruna patrí. Prípadné rozpustenie stávok na ďalší rast úrokových sadzieb ČNB by potom mohlo viesť k miernemu oslabeniu koruny.
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