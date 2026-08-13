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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:00 · 13. augusta 2026

BREAKING: Ďalšia séria inflačných údajov z USA – čo ukázala?

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Júlová inflácia PPI bola nižšia, než sa očakávalo, hoci nie vo všetkých zložkách.

  • Celkový PPI medziročne klesol na 4,7 %, pod konsenzom 4,9 %, a medzimesačne zostal bez zmeny na 0,0 %.
  • Jadrový PPI dosiahol 4,7 %, mierne nad konsenzom 4,6 %. Medzimesačne vzrástol o 0,4 %.

Rozklad dát:

  • Tovary (-0,7 % m/m): Ceny tovarov klesli druhý mesiac po sebe, najmä vďaka 3,1 % poklesu cien energií a 0,9 % poklesu cien potravín.
    • Viac ako polovicu poklesu cien tovarov spôsobilo 5,7 % zlacnenie benzínu. Výrazne klesli aj ceny nafty, leteckého paliva a čerstvej aj sušenej zeleniny.
    • Po očistení o volatilné potraviny a energie ceny tovarov naopak mierne vzrástli o 0,1 %.
  • Služby (+0,2 % m/m): Ceny služieb pokračovali v raste, najmä vďaka 0,6 % zvýšeniu cien služieb bez obchodu, dopravy a skladovania.
    • Významným faktorom bol 6,5 % rast nákladov na správu portfólií spolu s vyššími maloobchodnými maržami pri automobiloch, potravinách a alkohole a produktoch pre zdravie a krásu.
  • Stavebníctvo (+2,2 % m/m): Náklady v stavebníctve počas mesiaca výrazne vzrástli, čím čiastočne kompenzovali pokles cien tovarov.

Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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