BREAKING: Ďalšia séria inflačných údajov z USA – čo ukázala?

Júlová inflácia PPI bola nižšia, než sa očakávalo, hoci nie vo všetkých zložkách.
- Celkový PPI medziročne klesol na 4,7 %, pod konsenzom 4,9 %, a medzimesačne zostal bez zmeny na 0,0 %.
- Jadrový PPI dosiahol 4,7 %, mierne nad konsenzom 4,6 %. Medzimesačne vzrástol o 0,4 %.
Rozklad dát:
- Tovary (-0,7 % m/m): Ceny tovarov klesli druhý mesiac po sebe, najmä vďaka 3,1 % poklesu cien energií a 0,9 % poklesu cien potravín.
- Viac ako polovicu poklesu cien tovarov spôsobilo 5,7 % zlacnenie benzínu. Výrazne klesli aj ceny nafty, leteckého paliva a čerstvej aj sušenej zeleniny.
- Po očistení o volatilné potraviny a energie ceny tovarov naopak mierne vzrástli o 0,1 %.
- Služby (+0,2 % m/m): Ceny služieb pokračovali v raste, najmä vďaka 0,6 % zvýšeniu cien služieb bez obchodu, dopravy a skladovania.
- Významným faktorom bol 6,5 % rast nákladov na správu portfólií spolu s vyššími maloobchodnými maržami pri automobiloch, potravinách a alkohole a produktoch pre zdravie a krásu.
- Stavebníctvo (+2,2 % m/m): Náklady v stavebníctve počas mesiaca výrazne vzrástli, čím čiastočne kompenzovali pokles cien tovarov.
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