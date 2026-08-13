Zhrnutie trhov: Európske trhy otvárajú v zelenom 🔼 Akcie Adyen po výsledkoch rastú o 10 %

Európske indexy vo štvrtok otvorili mierne vyššie, pričom sentiment podporili predovšetkým americké inflačné údaje, ktoré celkovo zodpovedali očakávaniam. Júlový CPI vzrástol medzimesačne o 0,1 %, zatiaľ čo jadrová inflácia dosiahla 2,5 % medziročne, čo zmiernilo obavy z ďalšieho skorého sprísnenia menovej politiky Fedu. Futures trhy v reakcii znížili implikovanú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu o 25 bázických bodov v septembri približne na 40 % z takmer 67 % pred týždňom. Lepší sentiment podporil väčšinu hlavných európskych indexov, zatiaľ čo rast britského HDP o 0,4 % v druhom štvrťroku priniesol ďalší makroekonomický impulz pre britské aktíva. Investori teraz sledujú ďalšie európske makrodáta, firemné výsledky a ceny ropy, ktoré mierne klesajú, ale zostávajú nad 80 USD za barel.
- Stoxx Europe 600 rastie približne o 0,2 % a opäť sa približuje historickým maximám. Rast je relatívne široký, čo naznačuje, že zlepšenie sentimentu nie je obmedzené iba na jeden sektor alebo trh.
- DAX a CAC 40 pridávajú približne 0,3 %. Nemecké a francúzske akcie profitujú predovšetkým zo zmiernenia obáv z ďalšieho rastu nákladov na financovanie v USA. Nižšie očakávania sadzieb Fedu môžu podporovať valuácie akcií vďaka poklesu úrokovej rizikovej prémie.
- FTSE 100 klesá napriek silnejším údajom o britskom HDP. Britská ekonomika v druhom štvrťroku vzrástla o 0,4 %, v súlade s očakávaniami trhu. Údaje zmierňujú obavy z prudkého zhoršenia ekonomickej aktivity napriek stále zvýšeným úrokovým sadzbám.
- Americká inflácia zostáva kľúčovým faktorom trhového sentimentu. Júlový CPI vzrástol medzimesačne o 0,1 %, zatiaľ čo jadrová inflácia dosiahla 2,5 % medziročne. V kombinácii s predchádzajúcimi známkami slabosti amerického trhu práce tieto údaje znižujú tlak na Fed, aby sadzby opäť zvýšil už v septembri.
- Ropa naďalej obsahuje geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá odráža napätie medzi USA a Iránom a obavy o bezpečnosť lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Neskôr počas európskej seansy sa investori zamerajú na finálny CPI v Španielsku a priemyselnú produkciu v eurozóne, ktoré môžu priniesť ďalšie informácie o regionálnej ekonomike a výhľade politiky ECB.
Grafy EU50 a DE40 (interval M30)
Pri pohľade na futures na Euro Stoxx 50 sa cena obchoduje približne uprostred rastúceho cenového kanála. EMA50 (oranžová línia) zostáva dôležitým supportom momenta – pri predchádzajúcich dvoch medvedích impulzoch prerazenie pod tento priemer predchádzalo výraznejšiemu poklesu. Kľúčová rezistencia sa nachádza okolo 6 600 bodov, teda v oblasti nedávnych lokálnych maxím.
Zdroj: xStation5
Futures na DAX sa snažia udržať nad 50-periódovou EMA (oranžová línia), zatiaľ čo kľúčová rezistencia sa nachádza okolo 26 600 bodov. Index sa zároveň obchoduje relatívne blízko 200-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru, ktorý sa nachádza v blízkosti 26 400 bodov.
Zdroj: xStation5
Adyen je zďaleka najsilnejšou akciou v indexe Euro Stoxx 50, keď jej akcie rastú o 10,1 % a výrazne prekonávajú zvyšok indexu. Medzi lídrov patria aj európske banky: BBVA pridáva 1,6 %, Santander 1,5 % a Nordea 1,4 %, zatiaľ čo UniCredit, Deutsche Bank a Intesa Sanpaolo rastú približne o 0,7–0,8 %. To potvrdzuje relatívnu silu finančného sektora. Darí sa aj spoločnostiam Deutsche Telekom a Rheinmetall, ktoré obe posilňujú približne o 0,9 %. Na opačnej strane trhu je BASF najslabšou akciou a klesá približne o 1,3 %, zatiaľ čo pod tlakom sú aj Wolters Kluwer (-0,7 %) a Volkswagen (-0,5 %). Niektoré z dnešných slabších titulov však zostávajú v dlhšom horizonte mimoriadne silné. Infineon napríklad dnes stráca 0,4 %, no stále sa obchoduje približne 67 % nad úrovňou zo začiatku roka. Rozloženie víťazov a porazených tak poukazuje predovšetkým na rotáciu kapitálu smerom k finančnému sektoru, zatiaľ čo materiály, priemyselné spoločnosti a vybrané spotrebiteľské tituly čelia relatívne väčšiemu tlaku.
Zdroj: XTB Research
Euro Stoxx 50 sa obchoduje iba približne 0,3 % pod svojím historickým maximom a napriek miernemu poklesu počas dnešnej seansy zostáva širší trend jednoznačne rastový. Index za posledný mesiac vzrástol o 4,0 % a od začiatku roka si pripisuje 12,8 %. Šírka trhu zostáva priaznivá. Celkovo 66 % spoločností v indexe sa obchoduje nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom a 64 % nad SMA50. To naznačuje, že rast indexu nie je ťahaný iba niekoľkými najväčšími spoločnosťami. Výkonnosť jednotlivých sektorov sa výrazne líši. Na čele sú priemyselné a finančné spoločnosti, zatiaľ čo sektor komunikačných služieb a spotrebného tovaru dlhodobej spotreby index najviac zaťažujú. Pozornosť priťahujú najmä technológie – sektor od začiatku roka rastie približne o 32 %, no P/E okolo 47 ukazuje, že silný rast cien akcií sprevádzajú aj vysoké valuácie. Medzi dlhodobo najvýkonnejšie tituly patria Infineon a ASML, zatiaľ čo sila ING, BBVA a UniCredit potvrdzuje, že banky zostávajú jedným z hlavných pilierov tohtoročného rastu európskych akcií. Celkovo zostáva Euro Stoxx 50 z technického pohľadu silný, z hľadiska valuácií však čoraz náročnejší. Ďalší rast v blízkosti historických maxím tak bude čoraz viac závisieť od firemných výsledkov, úrokových sadzieb a pokračujúceho rastu naprieč jednotlivými sektormi.
Zdroj: XTB Research
Firemné správy
- Adyen je jasným lídrom indexu Euro Stoxx 50, keď akcie rastú o viac než 10 % po tom, čo spoločnosť zvýšila výhlaď rastu tržieb na rok 2026. Holandský spracovateľ platieb teraz očakáva rast čistých tržieb o 21–23 %, oproti predchádzajúcemu výhlaďu 20–22 %.
- Akcie Pandora rastú približne o 3 % po zverejnení výsledkov. Dánska spoločnosť prekonala očakávania za druhý štvrťrok a zvýšila svoj výhlaď zisku. Reakcia trhu naznačuje, že investori naďalej odmeňujú spoločnosti, ktoré kombinujú lepšie výsledky s rastúcim výhlaďom.
- Thyssenkrupp zostáva pod tlakom a v úvode obchodovania klesá približne o 1,5 %. Negatívna reakcia prichádza napriek tomu, že spoločnosť spresnila a čiastočne zvýšila svoj výhlaď na rok 2026. To naznačuje, že samotná revízia nestačila vzhľadom na očakávania, ktoré už boli v cene akcií započítané.
Silné výsledky Adyen podporujú rast akcií
Adyen zverejnil silné výsledky za prvý polrok 2026 a zvýšil výhlaď rastu tržieb, čo počas európskej seansy poslalo akcie o viac než 10 % vyššie. Čisté tržby dosiahli 1,30 miliardy EUR, medziročne vzrástli o 19 % a pri konštantných menách o 21 %, čím mierne prekonali konsenzus. Objem spracovaných platieb rástol ešte rýchlejšie, o 24 % na 803,8 miliardy EUR. Upravená EBITDA vzrástla o 18 % na 641,5 milióna EUR, marža však klesla z 50 % na 49 % pre vyššie náklady a akvizície Talon.One a Orb. Kľúčovým bodom reportu bolo zvýšenie výhlaďu rastu čistých tržieb na rok 2026 na 21–23 % pri konštantných menách z predchádzajúceho pásma 20–22 %.
- Čisté tržby: 1,303 miliardy EUR, +19 % medziročne a +21 % pri konštantných menách, oproti očakávaniu trhu okolo 1,29 miliardy EUR.
- Objem spracovaných platieb: 803,8 miliardy EUR, +24 % medziročne zo 649 miliárd EUR.
- Upravená EBITDA: 641,5 milióna EUR, +18 % medziročne, zatiaľ čo EBITDA marža klesla na 49 % z 50 %.
- Čistý zisk: 544,1 milióna EUR, +13 % medziročne, zatiaľ čo voľný cash flow vzrástol o 17 % na 553,4 milióna EUR.
- Výhlaď na rok 2026: rast čistých tržieb o 21–23 % pri konštantných menách oproti predchádzajúcemu pásmu 20–22 %.
- Akvizície: Adyen dokončil akvizíciu Talon.One za 750 miliónov EUR a Orb za 335 miliónov USD. Transakcie by mali pridať približne 1 percentuálny bod k rastu tržieb v roku 2026, ale podobne znížiť EBITDA maržu.
- Najrýchlejšie rastúci segment: tržby segmentu Platforms vzrástli o 37 % na 165,5 milióna EUR, zatiaľ čo objem spracovaných platieb stúpol o 42 % na 135 miliárd EUR.
Objem platieb rastie rýchlejšie než tržby Adyen
Najsilnejším prevádzkovým signálom z výsledkov Adyen je 24 % rast objemu spracovaných platieb na 803,8 miliardy EUR. To prekonalo 19 % nominálny rast čistých tržieb na 1,303 miliardy EUR. Pri konštantných menách čisté tržby rástli o 21 %.
Štruktúra rastu zostáva dôležitou silnou stránkou obchodného modelu Adyen. Približne 70 % rastu pochádzalo od existujúcich zákazníkov, čo ukazuje, že Adyen rastie spolu so svojimi obchodníkmi a nespolieha sa iba na získavanie nových klientov. Zároveň 300 obchodníkov tvorilo približne 60 % celkového rastu, oproti viac než 70 % pred tromi rokmi, čo naznačuje postupnú diverzifikáciu rastovej základne.
Segment Platforms zaznamenal najsilnejšiu dynamiku, keď tržby vzrástli o 37 % na 165,5 milióna EUR a objem spracovaných platieb o 42 % na 135 miliárd EUR. Digital zostal najväčším segmentom s tržbami 719,7 milióna EUR, medziročne +13 %, zatiaľ čo tržby Unified Commerce vzrástli o 25 % na 417,7 milióna EUR.
Vyššie náklady a akvizície tlačia na EBITDA maržu
Rýchla expanzia biznisu priniesla tlak na náklady, ktorý znížil EBITDA maržu na 49 % z 50 % pred rokom. Upravená EBITDA napriek tomu vzrástla o 18 % na 641,5 milióna EUR, ale mierne zaostala za očakávaniami analytikov. Bez približne 6 miliónov EUR jednorazových nákladov spojených s akvizíciami by marža zostala na 50 %.
Prevádzkové náklady vzrástli o 21 % na 738 miliónov EUR. Adyen v prvom polroku prijal 249 zamestnancov a celkový počet pracovníkov dosiahol 5 020, zatiaľ čo náklady na zamestnancov vzrástli o 15 % na 431,1 milióna EUR. Spoločnosť tiež zrýchľuje investície do infraštruktúry a tento rok očakáva kapitálové výdavky okolo 7 % čistých tržieb, čiastočne preto, že presúva dopredu investíciu do dátového centra pôvodne plánovanú na rok 2027.
Napriek vyšším investíciám zostáva tvorba hotovosti silná. Čistý zisk vzrástol o 13 % na 544,1 milióna EUR, zatiaľ čo voľný cash flow sa zvýšil o 17 % na 553,4 milióna EUR, čo zodpovedá približne 86 % EBITDA. Na konci júna držal Adyen 12,4 miliardy EUR v hotovosti, zatiaľ čo prevádzková hotovosť po odpočítaní zostatkov súvisiacich s obchodníkmi a krátkodobých pohľadávok predstavovala približne 4,6 miliardy EUR.
Adyen zvyšuje výhlaď a rozširuje sa za hranice tradičných platieb
Kľúčovou časťou reportu je zvýšenie výhlaďu rastu čistých tržieb na rok 2026 na 21–23 % pri konštantných menách z predchádzajúceho pásma 20–22 %. Nový výhlaď zahŕňa príspevok spoločností Talon.One a Orb, teda prvých akvizícií v histórii Adyen, pričom manažment poukazuje aj na rastúcu aktivitu nových aj existujúcich zákazníkov.
Adyen kúpil poskytovateľa vernostných riešení Talon.One za 750 miliónov EUR a špecialistu na podnikový billing Orb za 335 miliónov USD. Transakcie by mali tento rok pridať približne 1 percentuálny bod k rastu tržieb a zároveň znížiť celoročnú EBITDA maržu približne o 1 percentuálny bod vrátane transakčných nákladov. Strategicky akvizície rozširujú Adyen za hranice spracovania platieb do oblastí vernostných programov, billingu a služieb prevodu peňazí.
Z pohľadu investorov tak report prináša jednoznačne pozitívny rastový signál, ale zároveň ukazuje krátkodobý kompromis medzi expanziou a ziskovosťou. Adyen pri konštantných menách ďalej rastie viac než 20 %, objem platieb rastie ešte rýchlejšie a manažment zvýšil výhlaď aj za cenu dočasného tlaku na marže pre investície a akvizície. Spoločnosť pritom zachovala cieľ dosiahnuť do roku 2028 EBITDA maržu nad 55 %, takže tempo návratu marží k tejto úrovni bude jedným z hlavných ukazovateľov, ktoré budú investori v nasledujúcich štvrťrokoch sledovať.
Graf akcií Adyen (ADYEN.NL, D1)
Akcie Adyen dnes rastú o viac než 10 % a približujú sa k testu 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA200 (červená línia), ktorý môže fungovať ako dôležitá technická rezistencia.
Zdroj: xStation5
Fundamenty Adyen ukazujú silný dlhodobý rast napriek výraznej slabosti ceny akcií. Akcie od začiatku roka strácajú 26,6 % a za posledných 12 mesiacov 29,7 %, hoci počas posledného mesiaca vzrástli o 15,7 %. Tržby za posledné štyri roky rástli priemerným ročným tempom (CAGR) 11,1 %, zatiaľ čo EBIT rástol výrazne rýchlejšie, tempom 18,0 %, čo zdôrazňuje škálovateľnosť a prevádzkovú páku platobnej platformy spoločnosti. Ziskovosť zostáva mimoriadne silná. EBIT marža dosahuje 43,6 %, ROE predstavuje 23,4 % a spoločnosť prakticky nevyužíva finančnú páku, čo odráža pomer dlhu k vlastnému kapitálu na úrovni 0,0. Za posledný polrok dosiahli tržby približne 1,4 miliardy EUR a čistý zisk 581,6 milióna EUR, čo zodpovedá čistej marži 41,2 %. ROIC sa nachádza na úrovni 17,9 %. Z pohľadu valuácie sa Adyen obchoduje za 27,0-násobok trailing zisku a 23,6-násobok očakávaného zisku, zatiaľ čo EV/EBITDA dosahuje 14,7x. To ukazuje, že investori spoločnosti naďalej pripisujú prémiu za jej rastový a ziskový profil. Celkovo graf ukazuje výrazný rozdiel medzi zlepšujúcimi sa ziskovými fundamentmi a slabšou strednodobou výkonnosťou akcií. Pre budúcu valuáciu preto bude obzvlášť dôležité, či si Adyen dokáže udržať dvojciferný rast tržieb a vysoké marže.
Zdroj: xStation5
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