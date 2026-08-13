Graf dňa: GBPUSD klesá pre pomalší rast britského HDP!

Libra prerušila svoju rastovú sériu po zverejnení najnovších údajov o britskom HDP. Ekonomický rast citeľne spomalil, hoci júnové údaje poukazujú na pomerne odolného spotrebiteľa. Výnosy britských dlhopisov zostávajú prevažne bez zmeny, no GBP/USD, ktorý je uväznený v konsolidácii, našiel dôvod na obnovenie poklesu po odraze od bezprostrednej rezistencie.
Technická analýza: GBPUSD (D1)
GBP/USD sa obchoduje v pevne etablovanom sideways trende, čo čiastočne odráža neistotu týkajúcu sa menovej politiky v oboch ekonomikách. Kurz sa aktuálne nachádza približne tam, kde začínal tento rok.
Po včerajšom prerazení nad lokálne maximum na 1,3545 teraz kurz testuje 23,6 % Fibonacciho retracement na 1,3480, ktorý sa zhoduje s 10-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA10; žltá). Udržanie ceny nad zhlukom kĺzavých priemerov EMA10, EMA30 a EMA100 v oblasti 1,3400–1,3470 bude kľúčové pre zachovanie nedávneho odrazu a pokus o prerazenie zo sideways trendu.
RSI (14) na úrovni 58,2 ponecháva priestor na ďalší rast, absencia býčieho makroekonomického impulzu však zároveň znamená, že trhu chýba silný katalyzátor pre prudšiu rally. Hlavná rezistencia zostáva na lokálnom maxime 1,3545, zatiaľ čo kľúčový support sa nachádza na 1,3440 pri 38,2 % Fibonacciho úrovni.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje GBP/USD?
- Rast britského HDP spomaľuje: Britský HDP v 2. štvrťroku spomalil na 0,4 % z 0,6 % v 1. štvrťroku. Júnové údaje však dopadli lepšie, než sa očakávalo, keď ekonomika vzrástla o 0,3 % oproti prognózovanému poklesu o 0,1 %.
- Rast ťahajú služby: Expanzia bola z veľkej časti ťahaná 0,5 % rastom sektora služieb, predovšetkým vďaka 2,7 % rastu informačných a komunikačných služieb. Stavebná produkcia vzrástla o 0,3 %, zatiaľ čo priemyselná výroba za celý štvrťrok stagnovala.
- Odolný spotrebiteľ vs. rastúce riziká: Odolnosť britskej ekonomiky bola doteraz podporovaná najmä spotrebiteľmi, ktorí si udržiavali výdavky vďaka slnečnému počasiu a atmosfére okolo majstrovstiev sveta. Z toho profitoval maloobchod, pohostinstvo aj reklama. Táto odolnosť však môže postupne slabnúť v dôsledku dopadov konfliktu na Blízkom východe a 13 % zvýšenia cenového stropu energií, ktoré zaťaží rozpočty domácností. Minister financií John Healey zdôraznil potrebu podporovať rast naprieč celou krajinou aj napriek pretrvávajúcim výzvam.
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