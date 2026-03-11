Zhrnutie trhov: Trh čaká na upokojenie situácie na Blízkom východe a na americkú infláciu CPI 🕞

- Európske indexy opäť menia smer v prostredí očakávaní možného vyriešenia konfliktu v Iráne. Väčšina hlavných benchmarkov na starom kontinente vykazuje mierne straty. Nemecký DAX (-0,7 %) vedie poklesy, zatiaľ čo IBEX a AEX si vedú relatívne dobre a rastú približne o 0,1 %.
- Boli zverejnené dáta o nemeckej inflácii. Inflácia meraná európskym ukazovateľom HICP dosiahla 2,0 % medziročne a 0,4 % medzimesačne. CPI podľa spolkového štatistického úradu dosiahol 1,9 % medziročne a 0,2 % medzimesačne. Oba údaje boli v súlade s trhovými očakávaniami.
- Nemecký Rheinmetall zverejnil výsledky za rok 2025. Napriek silnému rastu tržieb (9,9 miliardy EUR, +29 %), výraznému zlepšeniu marží (na 18,5 %) a optimistickému výhľadu (očakávané tržby v roku 2026 na úrovni 14 miliárd EUR) to nestačilo na naplnenie očakávaní trhu. Akcie spoločnosti po výsledkoch oslabujú približne o 5 %.
- Generálny riaditeľ Porsche uviedol, že firma môže čeliť ďalšiemu kolu prepúšťania. Spoločnosť zároveň zvažuje uvedenie nových modelov v segmentoch, ktoré majú podporiť ziskovosť.
- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) čoraz vážnejšie zvažuje uvoľnenie časti svojich ropných rezerv. Novinári WSJ uvádzajú, že podľa oslovených rozhodovacích činiteľov by objem uvoľnenej ropy mohol byť vyšší než 182 miliónov barelov, ktoré boli uvoľnené v roku 2022.
- Oracle zverejnil výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu, a akcie v premarket obchodovaní rastú takmer o 9 %. Tržby vzrástli na 17,19 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,79 USD. Najsilnejší rast tržieb zaznamenal cloudový segment, a to až o 44 %.
- Trhy teraz čakajú na dáta o americkej spotrebiteľskej inflácii CPI. Konsenzus očakáva, že medziročná inflácia zostane na úrovni 2,4 % a medzimesačný údaj vzrastie z 0,2 % na 0,3 %.
