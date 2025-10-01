BREAKING: Francúzske a nemecké výrobné PMI klesli do kontrakcie 📉 🇫🇷 🇩🇪

08:50 BST, Francúzsko – PMI dáta za september:
HCOB France Manufacturing PMI: skutočnosť 48,2; konsenzus Bloomberg 48,1; predchádzajúce 50,4
08:55 BST, Nemecko – PMI dáta za september:
HCOB Germany Manufacturing PMI: skutočnosť 49,5; konsenzus Bloomberg 48,5; predchádzajúce 49,8
Výrobný sektor vo Francúzsku čelil v septembri rastúcemu tlaku, keď produkcia aj nové objednávky klesli najprudším tempom od februára, najmä kvôli výraznej slabosti v segmente investičných tovarov. Firmy obmedzili nákupy aj zásoby a znižovali ceny, aby zostali konkurencieschopné napriek rastúcim vstupným nákladom. Zamestnanosť síce rástla piaty mesiac po sebe, no tempo náboru sa prudko spomalilo, čo odráža opatrnosť uprostred slabej dopytovej aktivity, klesajúcej dôvery a politickej neistoty.
Podobné spomalenie bolo zaznamenané aj v Nemecku, kde sa prejavili nové poklesy objednávok a zamestnanosti. Produkcia dosiahla najsilnejší rast za posledné tri a pol roka, vedená investičnými tovarmi, no väčšinou poháňaná nedokončenou prácou. Firmy znižovali počet zamestnancov aj nákupnú aktivitu vzhľadom na slabší dopyt, silnú zahraničnú konkurenciu a politickú neistotu. Vstupné náklady prudko klesli, no ziskové marže zostali pod tlakom, keďže predajné ceny ďalej klesali.
EURUSD sa po slabších PMI údajoch stiahol od kľúčovej rezistencie okolo 1,1770. Hoci čísla mierne prekonali očakávania, naďalej poukazujú na spomaľovanie podnikateľskej aktivity v eurozóne, najmä pri slabej úrovni dopytu.
Source: xStation5
