BREAKING: Indexy PMI z Eurozóny prekonali očakávania. EURUSD sa priblížil k 1-mesačnému maximu

Dnešné zverejnenie údajov o PMI vo výrobnom sektore Eurozóny odhalilo lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Hoci údaje za najväčšie ekonomiky boli konečné, niekoľko kľúčových bodov stojí za pozornosť:
- Španielsko zaznamenalo výrazné zlepšenie, keď index vzrástol na 54,3, čo je výrazne nad očakávanými 52,0 a predchádzajúcim mesiacom 51,9.
- Taliansko sa vrátilo do fázy expanzie, pričom index dosiahol hodnotu 50,4, čím prekonal prognózu 49,8 aj predchádzajúcu hodnotu 49,8.
- Konečná hodnota Francúzska bola silnejšia ako predbežná, keď stúpla nad 50 na 50,4. Ide o výrazné zlepšenie oproti predbežnej hodnote 49,9 a júlovým 48,2.
- Údaje Nemecka boli mierne pod predbežnou hodnotou a zostali pod hranicou expanzie. Konečná hodnota bola 49,8 v porovnaní s predbežnou hodnotou 49,9, čo však stále predstavuje nárast oproti júlovým 49,1.
- Celkovo konečný PMI výrobného sektora Eurozóny dosiahol hodnotu 50,7, čím prekonal prognózu aj predbežnú hodnotu 50,5. Ide o výrazný nárast oproti júlovým 49,8 a najvyššiu hodnotu od júna 2022, čím sa zvrátil klesajúci trend. Kľúčovým motorom tohto oživenia je zotavenie nových objednávok, ktoré dosiahli hodnotu 50,8 v porovnaní s 49,3 v júli.
Mimo Eurozóny boli hodnoty PMI vo svete vo všeobecnosti lepšie, ako sa očakávalo. Údaje zo Švajčiarska sa zlepšili na 49,0, čím prekonali očakávania výrazného poklesu, ktorý bol pravdepodobne spôsobený obavami z ciel. Počas ázijskej seansy prekonali prognózy aj údaje z Austrálie a menších čínskych firiem. Jedinou výnimkou bol mierne slabší PMI z Japonska, ako sa očakávalo.
Dnešné európske údaje poskytujú impulz pre pár EUR/USD, ktorý je poháňaný nielen slabosťou dolára, ale aj známkami oživenia v Európe. Pár už prekonal úroveň 1,1720. Napriek prudkému výpredaju na Wall Street na konci minulého týždňa európske trhy dnes ráno vykazujú známky oživenia.
