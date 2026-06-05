BREAKING 🚨 Nasdaq klesá o 2,4 %, Bitcoin testuje kľúčový support 60 tis. USD

Korekcia na americkom akciovom trhu, ťahaná silnejším dolárom a rastúcimi výnosmi amerických štátnych dlhopisov po robustných dátach z amerického trhu práce, sa šíri naprieč globálnymi finančnými trhmi. Pohyb zaťažuje Bitcoin a spúšťa vyberanie ziskov v technologických akciách, pričom poklesy vedú polovodičové spoločnosti a dodávatelia pamäťových čipov. Futures na Nasdaq 100 už klesli zhruba o 1 000 bodov zo svojich rekordných maxím a predajné momentum po otvorení hotovostného trhu zrýchlilo.
- Silná správa Non-Farm Payrolls (NFP) zvýšila očakávania, že Fed by mohol neskôr v tomto roku stále zvýšiť úrokové sadzby, vzhľadom na odolný trh práce a pretrvávajúcu zvýšenú infláciu. Trhy teraz plne započítavajú zvýšenie sadzieb do konca roka, hoci Donald Trump naďalej vyzýva na znižovanie sadzieb.
- S&P 500 je v riziku ukončenia svojej historickej víťaznej série. Benchmarkový index sa snaží zabezpečiť si desiaty po sebe idúci pozitívny týždeň, čo by znamenalo jeho najdlhšiu takúto sériu od roku 1985.
- Včerajšia správa Broadcomu o tržbách zasadila úder sektoru AI. Akcie spoločnosti v piatok pokračovali v poklese, zatiaľ čo predajný tlak sa rozšíril naprieč širším polovodičovým odvetvím.
- Sentiment na Wall Street zaťažuje aj krehké prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom spolu so správami, že rokovania uviazli na mŕtvom bode.
- Podľa spoločnosti Mercuria by nedostatok lodného paliva mohol odstaviť až 10 % globálnej lodnej flotily. Uzavretie Hormuzského prielivu fakticky odstránilo z globálneho energetického trhu zhruba 14 miliónov barelov ropy denne.
- Ceny nízkosírneho lodného paliva v Singapure počas konfliktu vzrástli až o 134 %, hoci zisky sa odvtedy zmiernili približne na 55 %.
- Ceny ropy Brent a WTI od vypuknutia konfliktu vzrástli zhruba o 40 %, zatiaľ čo trhy s rafinovanými produktmi čelia ešte väčšiemu tlaku, čo vytvára neistotu ohľadom udržateľnosti ďalšieho rastu cien.
- Jastrabie americké ekonomické dáta a slabnúce očakávania menového uvoľnenia zaťažujú Bitcoin, ktorý dnes testuje úroveň 60 000 USD — cenu nevidenú od hlbín februárovej trhovej paniky.
Bitcoin vs. US100 (H1)
Zdroj: xStation5
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