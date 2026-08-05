Denné zhrnutie: Dow Jones na rekordných maximách, zlato a striebro rastú vďaka nádejám na dohodu medzi USA a Iránom

📈 Akciový trh
- Pozitívna nálada počas americkej seansy postupne vyprchala, najmä po pomerne silnom otvorení trhu.
- V čase písania tohto zhrnutia index Dow Jones rastie o viac ako 0,8 %, dosahuje nové rekordy a zostáva jediným výrazne pozitívnym bodom na americkom akciovom trhu.
- Index S&P 500 po úvodných ziskoch časť rastu odovzdal a aktuálne sa pohybuje okolo nuly.
- Výrazne horšie si vedie technologický Nasdaq, ktorý stráca približne 0,4 %.
- Na indexy doliehajú predovšetkým akcie spoločností SpaceX a AMD, ktoré zverejnili relatívne silné štvrťročné výsledky, trh však očakával ešte lepšie čísla.
- Naopak, Nvidia posilňuje po tom, ako trh pozitívne reagoval na správy o využívaní jej AI technológie spoločnosťou SpaceX.
- Súčasnú výsledkovú sezónu možno hodnotiť ako veľmi silnú. Drvivá väčšina spoločností zverejnila výsledky nad očakávaniami trhu.
- Po dnešnej obchodnej seanse zverejnia svoje hospodárske výsledky spoločnosti SanDisk a Western Digital Corporation.
🌍 Geopolitika
- Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o vytvorení bezpečnej trasy pre lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, hoci dosiahnutie dohody zostáva neisté.
- Podľa predstaviteľa jednej z krajín Perzského zálivu je pravdepodobnosť uzavretia dohody do piatka približne 50 %.
- Irán uviedol, že súradnice navrhovanej trasy už boli odsúhlasené. Tá by mohla dočasne fungovať počas 2 až 4 mesiacov a pripravuje sa spoločné vyhlásenie oboch krajín.
- Donald Trump vyhlásil, že situácia okolo Iránu sa „vyvíja veľmi dobre“, čo podľa neho naznačuje pokrok v rokovaniach smerujúcich k ukončeniu konfliktu a opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu.
- Podľa amerického prezidenta sa rokovania uberajú správnym smerom a ďalšie podrobnosti môžu byť predstavené už v najbližšom období.
- Zároveň sa objavujú správy, že USA a Irán naďalej udržiavajú nepriamy kontakt, hoci Teherán zdôrazňuje, že s Washingtonom v súčasnosti nevedie priame rokovania.
- Teherán uvádza, že dostal správy z Washingtonu o pripravenosti USA vrátiť sa k predchádzajúcim záväzkom.
- Irán však tvrdí, že samotné obnovenie záväzkov USA nebude stačiť na úplné otvorenie Hormuzského prielivu a rokovania pokračujú v atmosfére hlbokej nedôvery.
- Nová trasa dohodnutá s Ománom má predstavovať dočasné riešenie, nie definitívne ukončenie konfliktu.
📊 Makroekonomika
- Správa ADP o zamestnanosti v súkromnom sektore USA ukázala výrazné spomalenie trhu práce.
- V júli vytvorili súkromné spoločnosti iba 44 tisíc pracovných miest, zatiaľ čo trh očakával približne 75 tisíc po smerom nadol revidovaných 95 tisícoch za jún.
- Najväčší prírastok pracovných miest zaznamenali sektory školstva a zdravotníctva, zatiaľ čo slabšie výsledky vykázali pohostinstvo, stravovacie služby a časť spracovateľského priemyslu.
- Údaje naznačujú, že americký trh práce postupne stráca dynamiku, zatiaľ však nepoukazujú na prudké zhoršenie situácie. Firmy zamestnancov vo väčšej miere neprepúšťajú, iba prijímajú nových pomalším tempom.
- Údaje z amerického sektora služieb ukázali, že ekonomika si naďalej udržiava solídne tempo rastu.
- Silnejší výsledok naznačuje, že dopyt v americkej ekonomike zostáva robustný, najmä v sektore služieb, ktorý tvorí najväčšiu časť amerického HDP.
- Index ISM služieb taktiež potvrdil odolnosť sektora, hoci výsledok bol mierne slabší než očakávania. Index dosiahol 54,1 bodu oproti očakávaným 54,5 bodu.
- Rast ťahali predovšetkým nové objednávky, ktoré vzrástli na 57,2 bodu. Problémom však naďalej zostávajú náklady – index platených cien sa udržal nad hranicou 70 bodov, čo signalizuje pretrvávajúce inflačné tlaky.
- Zároveň oslabila zložka zamestnanosti, čo naznačuje, že spoločnosti zostávajú pri prijímaní nových zamestnancov opatrné.
- Pre trhy ide o zmiešaný signál. Americká ekonomika nevykazuje známky prudkého spomalenia, čo podporuje akcie, zároveň však silný sektor služieb a vysoké cenové tlaky môžu Fedu sťažovať rýchle znižovanie úrokových sadzieb.
- V spojení so slabšou správou ADP tak trh získava obraz ekonomiky, ktorá stále rastie, no začína postupne spomaľovať. Ak bude inflácia naďalej klesať, môže ísť o priaznivý scenár „mäkkého pristátia“.
🛢️ Komodity
- Pokračujúce mierové rokovania majú priamy vplyv na ceny ropy Brent, ktorá sa aktuálne obchoduje pod hranicou 80 USD za barel.
🥇 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovov prevláda veľmi pozitívna nálada.
- Cena zlata vzrástla nad 4 200 USD za uncu, keďže investori začali predpokladať, že prípadná dohoda medzi USA a Iránom a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu by mohli obmedziť riziko rastu cien ropy a inflácie.
- Striebro posilňuje o viac ako 4 % a obchoduje sa okolo úrovne 62 USD.
🪙 Kryptomeny
- Pozitívny sentiment je zrejmý aj na trhu kryptomien.
- Bitcoin rastie približne o 0,6 % a obchoduje sa okolo úrovne 64 500 USD.
- Ethereum pridáva viac ako 1 % a testuje hranicu 1 900 USD.
Dohoda o Hormuzskom prielive je bližšie
Indická rupia môže naraziť na strop. RBI môže brániť hranicu 97 za dolár 🏦
US Open: AMD a SpaceX neoslnili, ale širší trh zostáva odolný
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