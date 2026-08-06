Ranné zhrnutie: Akcie sú pod tlakom po výbere ziskov na Wall Street, FX zostáva bez výraznejšieho pohybu (06.08.2026)

📈 Akcie: USA a Ázia
- Wall Street po výbere ziskov: Futures na americké indexy sa po včerajšom výbere ziskov obchodujú takmer bez zmeny. Mierny tlak naďalej pretrváva pri technologických akciách (US2000: +0,03 %, US500: +0,05 %, US30: +0,1 %, US100: -0,1 %).
- Korekcia v Ázii: Ázijské akciové trhy vo štvrtok ukončili štvordňovú rastovú sériu a väčšinou klesali. Nadol ich stiahol výpredaj technologických akcií na Wall Street a pretrvávajúce pochybnosti o ziskovosti investícií do AI. Juhokórejský index Kospi počas dňa strácal viac než 5 %, zatiaľ čo tokijský Nikkei 225 klesol takmer o 2 %. Poklesy zaznamenali aj burzy v Hongkongu, Tchaj-peji a Wellingtone, zatiaľ čo Šanghaj, Sydney a Singapur mierne rástli.
- Výpredaj polovodičových akcií: Neuspokojivé štvrťročné výsledky amerických výrobcov čipov SanDisk a Western Digital zasiahli ázijských výrobcov pamäťových čipov a zariadení: Kioxia (-10 % a viac), SK Hynix (-9,7 %), Tokyo Electron (-7 %), Samsung (-6,1 %) a SoftBank (-6 %).
🏛️ Makroekonomika a centrálne banky
- Vzťah Trump–Warsh pod drobnohľadom: Podľa správ denníka WSJ sú prezident Donald Trump a predseda Fedu Kevin Warsh v častom priamom telefonickom kontakte. Trump vníma Warsha ako dôležitého externého ekonomického poradcu, podobne ako vo vzťahu Clinton–Greenspan. To vyvoláva otázky týkajúce sa nezávislosti centrálnej banky.
- Varovanie pred infláciou (Mary Daly): Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Daly zdôraznila, že centrálna banka musí byť pripravená konať, ak sa inflácia zhorší. Načrtla dva možné scenáre: súčasný rast cien sa ukáže ako dočasný a sadzby zostanú bez zmeny, alebo inflácia zrýchli a vynúti si agresívne sprísnenie menovej politiky.
- Obchodná bilancia: Sezónne očistené saldo obchodu s tovarom sa v júni zvýšilo o 4,296 miliardy USD. Rast podporil prudký nárast exportu o 9,6 %, najmä vďaka nemenovému zlatu, zatiaľ čo import mierne klesol o 0,2 %, predovšetkým v dôsledku palív.
💱 Devízový trh (FX)
- Defenzívna stabilizácia: Po predchádzajúcich výkyvoch volatility devízový trh výrazne spomalil. Index amerického dolára rastie len o 0,1 %, zatiaľ čo volatilita hlavných menových párov skupiny G10 zostáva v pásme ±0,1 %. EURUSD sa obchoduje bez zmeny okolo úrovne 1,1550.
🛢️ Komodity a geopolitika
- Situácia v Hormuzskom prielive: Irán a Omán sa dohodli na spoločnej tranzitnej trase. Teherán však zdôrazňuje, že opätovné otvorenie prielivu si vyžaduje zrušenie americkej námornej blokády. Napriek optimistickým vyjadreniam Donalda Trumpa Irán popiera priame rokovania s USA a usiluje sa o nezávislú kontrolu premávky a výber poplatkov.
- Ropa: Volatilita na energetickom trhu ustupuje. Futures na ropu Brent klesajú približne o 0,25 % na zhruba 79 USD za barel.
- Drahé kovy: Zlato rastie už štvrtú seansu po sebe o 0,4 % na 4 260 USD za uncu. Striebro sa obchoduje bez zmeny, zatiaľ čo platina pokračuje v silnom raste o 2 %, ktorý podporujú obmedzenia na strane ponuky.
Denné zhrnutie: Dow Jones na rekordných maximách, zlato a striebro rastú vďaka nádejám na dohodu medzi USA a Iránom
Dohoda o Hormuzskom prielive je bližšie
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