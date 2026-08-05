Indická rupia môže naraziť na strop. RBI môže brániť hranicu 97 za dolár 🏦

Analytici Société Générale očakávajú, že indická centrálna banka bude v najbližších týždňoch aktívne brániť oslabeniu rupie nad úroveň 97 za americký dolár. Menový pár USD/INR by sa podľa ich odhadu mohol pohybovať v širšom pásme 94 až 97. Pri posilnení rupie môže RBI zároveň nakupovať doláre a dopĺňať svoje devízové rezervy.
Posledné rozhodnutie Reserve Bank of India ponechať menovú politiku bez zmeny hodnotia analytici z pohľadu meny ako neutrálne. Centrálna banka tentoraz venovala menšiu pozornosť vývoju rupie a kapitálovým tokom než na predchádzajúcom zasadnutí. Dôvodom môžu byť pokračujúce prílevy portfóliového kapitálu a nižšie vonkajšie ekonomické riziká.
Dôležitým signálom zostáva nedávne vyjadrenie guvernéra RBI Sanjaya Malhotru, podľa ktorého indická rupia nie je podhodnotená. Trh si tento komentár môže vysvetľovať tak, že centrálna banka nie je pripravená tolerovať výraznejšie oslabenie meny. Zároveň však nemusí chcieť pripustiť ani príliš rýchle posilňovanie.
RBI môže držať kurz pod kontrolou
Société Générale očakáva, že RBI bude pri priblížení kurzu k hranici 97 USD/INR pripravená zasiahnuť v prospech rupie. Naopak pri posilnení meny smerom k nižším hodnotám môže banka nakupovať americké doláre a brániť tak príliš rýchlemu zhodnoteniu.
Takýto prístup by udržiaval rupiu v relatívne stabilnom pásme a pomáhal obmedzovať volatilitu. Tá by mohla negatívne vplývať na dovozcov, exportérov aj zahraničných investorov. India je významným dovozcom energií, a citlivosť meny na ceny ropy preto zostáva vysoká.
Stabilnejší kurz zároveň pomáha tlmiť dovážanú infláciu. Prudké oslabenie rupie by zdražovalo dovoz ropy, surovín a ďalších komodít. Vyššie náklady by sa následne mohli rýchlo premietnuť do spotrebiteľských cien.
Inflácia zostáva menej pokojná, než RBI pripúšťa
Analytici upozorňujú, že komunikácia centrálnej banky o inflácii pôsobí až príliš optimisticky. Slabšia jadrová inflácia síce naznačuje obmedzený domáci dopyt a nižšiu cenovú silu podnikov, hlavné riziká však podľa nich nesúvisia s prehrievaním ekonomiky.
Oveľa dôležitejšie sú ponukové šoky, vývoj cien potravín, volatilita cien energií a náklady na dovoz. Rizikom zostáva aj El Niño, geopolitické napätie a rastúce inflačné očakávania domácností.
Société Générale preto považuje za problematické, že RBI znížila inflačný výhľad, hoci súčasne pripúšťa významné riziká. Podľa analytikov mala banka zostať trpezlivá, ale zároveň jasnejšie varovať, že proces spomaľovania inflácie zostáva krehký.
Výhľad pre USD/INR
V krátkodobom horizonte by sa menový pár mohol pohybovať medzi 94 a 97. Oblasť 97 predstavuje pravdepodobnú intervenčnú hranicu. Pri poklese smerom k 94 môže RBI využívať silnejšiu rupiu na nákupy dolárov.
Pre ďalší vývoj budú rozhodujúce ceny ropy, zahraničné kapitálové toky, inflačné údaje a ochota centrálnej banky zasahovať na devízovom trhu. Ak geopolitické riziká ustúpia a prílev kapitálu zostane silný, rupia sa môže držať bližšie k spodnej hranici pásma. Naopak nový rast cien energií by zvýšil tlak smerom k úrovni 97 za dolár.
Graf USD/INR (USD/INR, D1)
Zdroj: xStation5
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