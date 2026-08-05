BREAKING: Sektor služieb v USA zostáva silný, inflačné tlaky rastú

Index ISM v službách – USA
- Index ISM v službách: 54,1 bodu vs. očakávanie 54,5 bodu (predchádzajúca hodnota: 54,5 bodu)
- Index podnikateľskej aktivity: 59,1 bodu vs. predchádzajúcich 55,4 bodu
- Index zamestnanosti v službách ISM: 47,4 bodu vs. predchádzajúcich 51,2 bodu
- Index platených cien v službách ISM: 70,3 bodu vs. predchádzajúcich 67,7 bodu
Prečo sú tieto dáta dôležité?
Index ISM v službách patrí medzi kľúčové ukazovatele používané na hodnotenie kondície amerického sektora služieb, ktorý tvorí prevažnú časť ekonomickej aktivity v USA. Report vychádza z prieskumov medzi nákupnými manažérmi a ukazuje, či sa prevádzkové podmienky podnikov zlepšujú alebo zhoršujú.
Medzi najdôležitejšie zložky reportu patria indexy zamestnanosti a platených cien. Index zamestnanosti poskytuje informácie o situácii na trhu práce a môže ponúknuť ďalšie signály pred zverejnením oficiálnych údajov o zamestnanosti. Index platených cien naopak meria nákladové tlaky v sektore služieb a slúži ako dôležitý ukazovateľ budúceho inflačného výhľadu.
Report ISM v službách môže mať výrazný vplyv na finančné trhy. Lepší než očakávaný výsledok, najmä v kombinácii so zvýšenými cenovými tlakmi, môže podporiť americký dolár a zvýšiť výnosy dlhopisov, keďže investori môžu očakávať, že Fed ponechá úrokové sadzby na vyšších úrovniach dlhší čas.
Slabšie dáta by naopak mohli vytvárať tlak na dolár, podporiť akciové trhy a zvýšiť očakávania skoršieho znižovania úrokových sadzieb.
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