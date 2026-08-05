US Open: AMD a SpaceX neoslnili, ale širší trh zostáva odolný

Začiatok dnešnej seansy na Wall Street si udržiava relatívne pozitívny tón. Hlavné americké indexy mierne rastú a nadväzujú na nedávne oživenie aj obnovenú ochotu investorov riskovať. Trhový sentiment naďalej podporuje najmä zmiernenie napätia na Blízkom východe a nižšie ceny ropy, ktoré znížili obavy z opätovného rastu inflačných tlakov.
Technologický sektor si dnes vedie o niečo slabšie po reakcii trhu na tržby spoločností AMD a SpaceX. Obe spoločnosti dosiahli solídne výsledky, no v súčasnom prostredí samotné prekonanie očakávaní nemusí stačiť na udržanie pozitívnej reakcie akciového trhu. V prípade AMD sa investori zamerali na mimoriadne vysoké očakávania spojené so segmentom AI, zatiaľ čo pri SpaceX vyvolala hlavné obavy rastúca úroveň investičných výdavkov súvisiacich s rozvojom infraštruktúry. To poukazuje na to, že pri súčasnom ocenení sa investori čoraz viac pozerajú za samotný rast tržieb a venujú väčšiu pozornosť efektívnosti kapitálu a budúcej ziskovosti.
Dnešné makroekonomické údaje tiež priniesli zmiešaný obraz americkej ekonomiky. Report ADP ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore o 44 000 pracovných miest, čo bolo výrazne pod očakávaniami trhu. Hoci ide iba o jeden ukazovateľ podmienok na trhu práce, poukazuje na postupné ochladzovanie po období veľmi silného rastu zamestnanosti.
Sektor služieb zároveň zostáva odolný. Index ISM Services PMI v júli vzrástol na 54,1 bodu a zostal nad hranicou 50 bodov, ktorá signalizuje expanziu. Údaje naznačujú, že najväčšia časť americkej ekonomiky pokračuje v stabilnom raste, hoci spoločnosti naďalej upozorňujú na tlak zo strany nákladov na financovanie, inflácie a predtým zvýšených cien energií.
Dnešný súbor údajov preto neposkytuje jednoznačný obraz. Na jednej strane začína trh práce vykazovať známky spomaľovania, zatiaľ čo na druhej strane zostáva sektor služieb relatívne silný. Wall Street zatiaľ vníma slabšie údaje z trhu práce skôr ako potenciálnu podporu pre budúcu politiku Federálneho rezervného systému než ako výraznú obavu zo slabosti ekonomiky. Hlavné indexy tak dnes zostávajú v kladnom pásme, napriek určitému tlaku na technologické akcie po zverejnení tržieb.
Zdroj: XTB Research
Futures na index S&P 500 (US500) dnes rastú. Podporujú ich silné štvrťročné výsledky spoločností z Wall Street, ktoré vo väčšine prípadov naďalej potvrdzujú odolnosť amerického korporátneho sektora. Technologický sektor zostáva kľúčovým motorom rastu. Výsledky veľkých spoločností spojených s umelou inteligenciou a digitálnou transformáciou poukazujú na pretrvávajúci dopyt a silu tohto segmentu trhu. Napriek niektorým individuálnym sklamaniam a opatrnejším reakciám investorov na vybrané výsledkové reporty zostáva prebiehajúca výsledková sezóna jedným z hlavných faktorov podporujúcich pozitívny sentiment na Wall Street. Investori sa opäť zameriavajú na fundamenty spoločností a ich dlhodobý rastový potenciál. Hlavné indexy sa tak držia v blízkosti historických maxím.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Akcie AMD (AMD.US) dnes zostávajú pod tlakom, hoci spoločnosť zverejnila relatívne silné štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu. Tržby dosiahli rekordných 11,54 miliardy USD oproti výhľadu približne 11,3 miliardy USD, zatiaľ čo upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,66 USD. Investori však usúdili, že očakávania spojené so segmentom AI už boli mimoriadne vysoké. Trh očakával ešte silnejší výkon a jasnejšie známky toho, že AMD posilňuje svoju pozíciu v konkurencii so spoločnosťou Nvidia.
- Akcie SpaceX (SPCX.US) dnes po zverejnení prvého výsledkového reportu spoločnosti klesajú približne o 6 %, hoci tržby výrazne prekonali očakávania trhu. Spoločnosť dosiahla tržby 7,8 miliardy USD oproti výhľadu približne 6,9 miliardy USD. Investorov však znepokojil rozsah výdavkov spojených s rozvojom infraštruktúry a vykázaná čistá strata vo výške 541 miliónov USD. Trh očakával nielen silný rast tržieb, ale aj ďalšie zlepšenie ziskovosti. Solídne výsledky preto vzhľadom na mimoriadne vysoké očakávania nestačili.
- Akcie Arista Networks (ANET.US) dnes výrazne rastú po tom, ako spoločnosť zverejnila veľmi silné štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu. Tržby dosiahli približne 3,04 miliardy USD oproti výhľadu 2,83 miliardy USD, zatiaľ čo upravený zisk na akciu vzrástol na 1,02 USD oproti očakávaným 0,89 USD. Spoločnosť zároveň zachovala optimistický výhľad a poukázala na pokračujúci silný dopyt po sieťovej infraštruktúre využívanej v dátových centrách pre AI. Investori výsledky vnímali ako potvrdenie, že rozmach umelej inteligencie nepomáha iba výrobcom čipov, ale aj spoločnostiam poskytujúcim kľúčovú infraštruktúru potrebnú na ďalší rozvoj tohto trhu.
- Akcie Eli Lilly (LLY.US) dnes rastú po tom, ako spoločnosť zverejnila štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť ťažila zo silného dopytu po liečivách typu GLP-1, používaných pri liečbe cukrovky a obezity. Ďalšiu podporu investorom priniesol pozitívny vývoj okolo novo uvedenej tablety na chudnutie Foundayo. Výsledky opäť poukazujú na výhodu spoločnosti Eli Lilly oproti jej hlavnému konkurentovi Novo Nordisk na rýchlo rastúcom trhu liečby obezity.
- Akcie Shopify (SHOP.US) dnes po zverejnení štvrťročných výsledkov, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu, rastú takmer o 22 %. Tržby medziročne vzrástli o viac ako 30 % na 3,58 miliardy USD, čím prekonali odhady analytikov približne o 140 miliónov USD. Hrubý objem tovaru predaného prostredníctvom platformy vzrástol na 115,6 miliardy USD. Silné výsledky podporil pokračujúci rast počtu obchodníkov, vyšší objem transakcií a lepšia ziskovosť. Vďaka tomu spoločnosť zvýšila čistý zisk na 1,5 miliardy USD.
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