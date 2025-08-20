BREAKING: Zápis FOMC – inflácia dôležitejšia než zamestnanosť! EURUSD zostáva pod 1,17

Zápis zo zasadnutia FOMC v júli:
- Väčšina členov FOMC považovala riziká rastúcej inflácie za významnejšie ako riziká v oblasti zamestnanosti, najmä vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu spojenú s clami.
- Tvorcovia politiky ponechali cieľovú sadzbu federálnych fondov nezmenenú na úrovni 4,25 %–4,5 %, pričom poukázali na mierny hospodársky rast a pretrvávajúce inflačné tlaky.
- Niektorí predstavitelia zdôraznili, že inflácia sa už dlhšiu dobu drží nad úrovňou 2 %, čo vyvoláva obavy z dlhodobejšieho uvoľnenia inflačných očakávaní.
- Výbor diskutoval o tom, či budú dopady ciel len dočasné, alebo či môžu vyvolať trvalejší inflačný šok.
- Úplný vplyv ciel na ceny – najmä spotrebného tovaru – sa podľa očakávania prejaví až s časovým oneskorením.
- Nedávne revízie rastu zamestnanosti smerom nadol a rastúca nezamestnanosť (aktuálne na úrovni 4,2 %) naznačujú ochladzovanie trhu práce, čo posilňuje argumenty odporcov zvyšovania sadzieb.
- Zazneli aj obavy z vysokých valuácií aktív, čo poukazuje na pretrvávajúce riziká pre finančnú stabilitu.
- Zápis predchádza dôležitému prejavu Jeroma Powella v Jackson Hole, kde by mohli zaznieť ďalšie signály ohľadom vývoja politiky.
- Politický tlak na Fed narastá, pričom Biely dom vyzýva na zníženie sadzieb a odvolanie guvernérky Lisy Cookovej po obvineniach z podvodu.
- Výbor sa k politike vráti počas svojho zasadnutia v polovici septembra na základe aktualizovaných údajov o trhu práce a inflácii.
Zápis je všeobecne vnímaný ako jestvábí, vzhľadom na dôraz na inflačné riziká. Dôležité je, že posledné rozhodnutie Fedu padlo ešte pred zverejnením veľmi slabých júlových údajov NFP, ktoré môžu ovplyvniť nadchádzajúce diskusie o politike. Vplyv na USD však ostáva obmedzený, keďže trhy čakajú na Powellov prejav v Jackson Hole. EURUSD klesol o 10 pipov po zverejnení zápisu, ale reakcia je celkovo veľmi tlmená.
