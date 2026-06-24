BREAKING: Zásoby ropy naďalej klesajú, cena WTI padá na najnižšiu úroveň od marca

Kľúčové body ropnej správy:
- Zásoby ropy: -6,088 mil. barelov
- Konsenzus: -4,461 mil. barelov
- Predchádzajúca hodnota: -8,263 mil. barelov
- Zásoby benzínu: +2,064 mil. barelov
- Konsenzus: -0,578 mil. barelov
- Zásoby destilátov: +3,064 mil. barelov
- Konsenzus: -0,505 mil. barelov
Súkromná správa API naznačovala menší pokles zásob ropy (-765 tis. barelov) a rast zásob ropných produktov (benzín +1 238 tis., destiláty +1 447 tis.). Dáta EIA tento smer potvrdili, avšak v oveľa výraznejšom rozsahu.
Zásoby ropy klesajú pod päťročné minimum. Rozsah poklesov v posledných týždňoch je výrazný, no s pravdepodobným skorým otvorením Hormuzského prielivu by malo dôjsť k postupnej normalizácii situácie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Sezónnosť a dlhodobé trendy
- Trvalý klesajúci trend od jari: Pri pohľade na širší obraz sú od apríla v USA viditeľné pretrvávajúce a výrazné poklesy zásob ropy. Ide o typický jav pre toto obdobie roka, súvisiaci s prípravami na letnú cestovnú sezónu (tzv. driving season), keď rafinérie pracujú na plnú kapacitu.
- Bez výrazného vplyvu na ceny: Zaujímavé je, že tento sezónny pokles zásob v amerických skladoch má už dlhší čas len obmedzený vplyv na finančné trhy a nevedie k trvalejšiemu rastu cien ropy.
Komentár: Diabol sa skrýva v detailoch
Na prvý pohľad pôsobí správa veľmi „býčím“ dojmom. Zásoby ropy totiž klesli viac, než očakával trh (o viac ako 6 miliónov barelov). Reakcia investorov by však mala byť opatrná.
Prečo táto správa napokon nie je pre ceny ropy taká pozitívna? Rafinérie spracúvajú ropu veľmi vysokým tempom (čo vysvetľuje výrazný pokles zásob ropy) a zároveň sledujeme zvýšenú úroveň exportov vďaka stále relatívne vysokým cenám a plneniu skôr uzatvorených kontraktov. Zaujímavý vývoj však nastáva pri zásobách finálnych palív. Po mnohých týždňoch poklesov vzrástli zásoby benzínu a destilátov spolu o viac ako 5 miliónov barelov, hoci trh očakával pokles v oboch kategóriách.
To znamená, že finálne produkty sa hromadia v skladoch rýchlejšie, než ich spotrebitelia dokážu spotrebovať. Táto štruktúra dát naznačuje slabší domáci dopyt v USA a efektívne neutralizuje pozitívne vyznenie prudkého poklesu zásob ropy.
Cena ropy WTI klesá pod 70 USD za barel a testuje minimá z prvej obchodnej seansy po začiatku konfliktu na Blízkom východe. Trh sa zjavne vrátil k bežnému oceňovaniu ropy, hoci situácia na fyzickom trhu zostáva napätá, najmä vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie strategických rezerv. Zdroj: xStation5
Zásoby ropy v strategických rezervách USA klesajú na najnižšie úrovne od 80. rokov a sú už takmer o 100 miliónov barelov nižšie než pred začiatkom konfliktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
US OPEN: Indexy se odrážejí v očekávání výsledků Micronu
Bude Palantir ďalej klesať? Michael Burry sa k tomu vyjadruje
Ropa ďalej klesá vďaka vyššej preprave cez Hormuz a nádeji na mierovú dohodu 🕊️
Zhrnutie trhov: Akcie obranného sektora v panike 🚨 Rheinmetall klesá o 13 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.